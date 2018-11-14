«Артемсоль» признана монополистом и оштрафована 14.11.2018 21:33 Антимонопольным комитетом Украины (АПКУ) принято решение по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции ГП «Артемсоль». Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба АМКУ. Признано, что с января 2015 года по март ... подробнее →

Боевики РФ понесли серьезные потери под Луганском и Донецком 14.11.2018 21:15 ВСУ зафиксировали за прошедшие сутки 8 прицельных обстрелов со стороны наемников РФ. Силам ООС пришлось 6 раз давать ответный огонь, при этом со стороны армии Украины минские договоренности ... подробнее →