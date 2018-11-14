Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику14.11.2018 22:32
Некоторые торговые центры и магазины даже не задумываются, какой вред психике своих покупателей они наносят Оказывается, рождественские и новогодние песни, которые уже скоро будут ... подробнее →
Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились14.11.2018 22:04
Число дня вашего рождения имеет важное значение для определения личности человека, уверены в lifter и Noutati. Используя информацию, которую несет в себе это число, можно ... подробнее →
«Артемсоль» признана монополистом и оштрафована14.11.2018 21:33
Антимонопольным комитетом Украины (АПКУ) принято решение по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции ГП «Артемсоль». Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба АМКУ. Признано, что с января 2015 года по март ... подробнее →
Боевики РФ понесли серьезные потери под Луганском и Донецком14.11.2018 21:15
ВСУ зафиксировали за прошедшие сутки 8 прицельных обстрелов со стороны наемников РФ. Силам ООС пришлось 6 раз давать ответный огонь, при этом со стороны армии Украины минские договоренности ... подробнее →
В Украине с 1 января 2019 года вырастут цены на кабельное ТВ14.11.2018 21:00
С 1 января 2019 года в Украине возрастут тарифы на кабельное телевидение, IPTV и телевидение других технологий. Такую информацию сообщает пресс-служба Ассоциации правовладельцев и поставщиков ... подробнее →
Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе14.11.2018 20:46
После «выборов» на неподконтрольной территории Донбасса общая обстановка в районе проведения операции Объединенных сил (ОС) не изменилась. Об этом заявил генерал-лейтенант, командующий ... подробнее →
Кремль анонсировал громкое решение по Томосу Украине14.11.2018 20:36
Уже в самое ближайшее время глава Вселенского патриархата Варфоломей примет очень важное решение об украинской автокефалии. Громким инсайдом поделился влиятельный telegram-канал "Незыгарь", который, ... подробнее →
В Пенсионном фонде Украины рассказали о предстоящем перерасчете пенсий14.11.2018 20:11
В Украине ближайший перерасчет пенсий будет проведен с 1 декабря этого года. Затем, с 1 января 2019 года, состоится повышение «военных» пенсий. А с 1 марта 2019 года пройдет ... подробнее →
В Москве анонсировали новое вторжение Путина в Украину14.11.2018 20:00
Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев в прямом эфире собственной программы на телеканале «Россия 1» нагло пригрозил Украине новой агрессией, подчеркнув, что она якобы будет резкой ... подробнее →
«Газпром» нарастил поставки газа в ОРДЛО14.11.2018 19:43
Российский «Газпром» за период с января по сентябрь 2018 года поставил на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей 1,756 млрд куб. м газа, что на 11,5% больше, ... подробнее →
«Оппоблок» остается без лидера14.11.2018 19:30
Не дожидаясь съезда партии «Оппозиционный блок», который должен был состояться не раньше января следующего года, лидер политической силы Юрий Бойко заявил, что он уже полностью погружен в ... подробнее →
Обещанного процветания не будет: после победы Пушилина на "выборах" в "ДНР" подняли цены на продукты14.11.2018 19:16
Не успел завершиться "избирательный процесс", как фаворит Кремля начал "улучшать" жизнь в "республике". Жители террористической "ДНР" столкнулись с очередным испытанием после "выборов". ... подробнее →
В ОРЛО на выходные отключат электроснабжение14.11.2018 18:51
На временно неподконтрольной Украине территории Луганской области более, чем на сутки планируют отключить электроэнергию. Об этом сообщили в «министерстве энергетики ЛНР». ... подробнее →
Медики рассказали, кому особенно полезна хурма14.11.2018 18:37
Названа самая полезная ягода для укрепления сосудов. Многие из нас употребляют хурму только в предновогодний период, когда на нее повышается спрос и количество продукции зашкаливает на прилавках ... подробнее →
Украина "утопает" в фальшивках: какие купюры подделывают чаще всего14.11.2018 18:17
В Украине чаще всего подделывают купюры крупных номиналов - 200 и 500 гривен. Об этом сообщает " Обозреватель ", ссылаясь на информацию от финансового эксперта Василия Невмержицкого. ... подробнее →
Вселенский патриарх Варфоломей выступил с обращением к украинскому народу14.11.2018 18:00
Вселенский патриарх Варфоломей выступил с обращением к украинскому народу в преддверии 85-й годовщины Голодомора в Украине, обещая помочь в решении церковных проблем посредством предоставления ... подробнее →
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