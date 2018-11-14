Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику

14.11.2018 22:32

Некоторые торговые центры и магазины даже не задумываются, какой вред  психике  своих покупателей они наносят Оказывается, рождественские и новогодние песни, которые уже скоро будут ... подробнее →

Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились

14.11.2018 22:04

Число дня вашего рождения имеет важное значение для определения личности человека, уверены в  lifter  и  Noutati.  Используя информацию, которую несет в себе это число, можно ... подробнее →

«Артемсоль» признана монополистом и оштрафована

14.11.2018 21:33

Антимонопольным комитетом Украины (АПКУ) принято решение по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции ГП «Артемсоль». Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба АМКУ. Признано, что с января 2015 года по март ... подробнее →

Боевики РФ понесли серьезные потери под Луганском и Донецком

14.11.2018 21:15

ВСУ зафиксировали за прошедшие сутки 8 прицельных обстрелов со стороны наемников РФ. Силам ООС пришлось 6 раз давать ответный огонь, при этом со стороны армии Украины минские договоренности ... подробнее →

В Украине с 1 января 2019 года вырастут цены на кабельное ТВ

14.11.2018 21:00

С 1 января 2019 года в Украине возрастут тарифы на кабельное телевидение, IPTV и телевидение других технологий. Такую информацию сообщает пресс-служба Ассоциации правовладельцев и поставщиков ... подробнее →

Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе

14.11.2018 20:46

После «выборов» на неподконтрольной территории Донбасса общая обстановка в районе проведения операции Объединенных сил (ОС) не изменилась. Об этом заявил генерал-лейтенант, командующий ... подробнее →

Кремль анонсировал громкое решение по Томосу Украине

14.11.2018 20:36

Уже в самое ближайшее время глава Вселенского патриархата Варфоломей примет очень важное решение об украинской автокефалии. Громким инсайдом поделился влиятельный telegram-канал "Незыгарь", который, ... подробнее →

В Пенсионном фонде Украины рассказали о предстоящем перерасчете пенсий

14.11.2018 20:11

В Украине ближайший перерасчет пенсий будет проведен с 1 декабря этого года. Затем, с 1 января 2019 года, состоится повышение «военных» пенсий. А с 1 марта 2019 года пройдет ... подробнее →

В Москве анонсировали новое вторжение Путина в Украину

14.11.2018 20:00

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев в прямом эфире собственной программы на телеканале «Россия 1» нагло пригрозил Украине новой агрессией, подчеркнув, что она якобы будет резкой ... подробнее →

«Газпром» нарастил поставки газа в ОРДЛО

14.11.2018 19:43

Российский «Газпром» за период с января по сентябрь 2018 года поставил на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей 1,756 млрд куб. м газа, что на 11,5% больше, ... подробнее →

«Оппоблок» остается без лидера

14.11.2018 19:30

Не дожидаясь съезда партии «Оппозиционный блок», который должен был состояться не раньше января следующего года, лидер политической силы Юрий Бойко заявил, что он уже полностью погружен в ... подробнее →

Обещанного процветания не будет: после победы Пушилина на "выборах" в "ДНР" подняли цены на продукты

14.11.2018 19:16

Не успел завершиться "избирательный процесс", как фаворит Кремля начал "улучшать" жизнь в "республике". Жители террористической "ДНР" столкнулись с очередным испытанием после "выборов". ... подробнее →

В ОРЛО на выходные отключат электроснабжение

14.11.2018 18:51

На временно неподконтрольной Украине территории Луганской области более, чем на сутки планируют отключить электроэнергию. Об этом сообщили в «министерстве энергетики ЛНР». ... подробнее →

Медики рассказали, кому особенно полезна хурма

14.11.2018 18:37

Названа самая полезная ягода для укрепления сосудов. Многие из нас употребляют хурму только в предновогодний период, когда на нее повышается спрос и количество продукции зашкаливает на прилавках ... подробнее →

Украина "утопает" в фальшивках: какие купюры подделывают чаще всего

14.11.2018 18:17

В Украине чаще всего подделывают купюры крупных номиналов - 200 и 500 гривен. Об этом сообщает " Обозреватель ", ссылаясь на информацию от финансового эксперта Василия Невмержицкого. ... подробнее →

Вселенский патриарх Варфоломей выступил с обращением к украинскому народу

14.11.2018 18:00

Вселенский патриарх Варфоломей выступил с обращением к украинскому народу в преддверии 85-й годовщины Голодомора в Украине, обещая помочь в решении церковных проблем посредством предоставления ... подробнее →

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