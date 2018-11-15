Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности

15.11.2018 23:48

Террорист решил обеспечить своей семье безбедное будущее на случай, если с ним что-то случится. Как стало известно, террорист издал "указ" на случай своей смерти, передает "Диалог.UA".  ... подробнее →

Боевики «ДНР» устанавливают вблизи дорог ловушки с противопехотными минами

15.11.2018 23:24

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области устанавливают вблизи дорог ловушки с противопехотными минами, привязывая их к деревьям. Вот ... подробнее →

В Москве рассказали, что Путин задумал по Украине

15.11.2018 22:48

В Москве надеются решить украинский вопрос мирным путем - избранием, например, Тимошенко, с которой Путин раньше взаимодействовал и надеется взаимодействовать в будущем. Для РФ есть только одно ... подробнее →

Пушилин хочет мира на Донбассе «на условиях ДНР»

15.11.2018 22:23

«Власти» «ДНР» планируют добиваться мира на Донбассе на своих условиях. Об этом заявил новый «глава» «республики» Денис Пушилин, пишет ДонПресс. ... подробнее →

Почему нельзя выносить мусор вечером

15.11.2018 21:48

Так в чем же заключается смысл этого запрета и к каким последствиям может привести его нарушение. По поверьям, в темное время суток нечисть входит в полную силу и способна навредить неосторожным ... подробнее →

Наследница Ванги напророчила беды Украине и России в следующем году

15.11.2018 21:21

Француженка Каеде Убер, которую многие считают наследницей прорицательницы Ванги, рассказала о том, что ждет Россию и Украину в следующем году. Как передает replyua.net, француженка утверждает, что ... подробнее →

«Не паникуем». В ОРДО прогремели 2 взрыва, валит черный дым

15.11.2018 20:54

Жители неподконтрольных Украине Горловки, Донецка и Макеевки сообщают о мощном взрыве неизвестной локализации. Об этом очевидцы пишут в социальных сетях, соощает ДонПресс . По их словам, взрыв был ... подробнее →

Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина

15.11.2018 20:18

Заявление нового главаря "ДНР" Дениса Пушилина о желании включить в состав "ДНР" Мариуполь, Краматорск и Славянск вызвало эмоциональную реакцию украинцев в социальных сетях, жестко ответивших ... подробнее →

Через КПВВ на Донбассе за сутки не пропустили 13 человек

15.11.2018 19:50

Линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях в среду, 14 ноября, не смогли пересечь тринадцать человек. Об этом сообщает сайт Авдеевки с ссылкой на ... подробнее →

Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии

15.11.2018 19:24

Пересекая КПВВ и выезжая в ОРДЛО пенсионеры переселенцы могут лишиться пенсий и других социальных пособий. Органы социальной защиты блокируют начисление выплат, узнав об отсутствии ... подробнее →

Страшно смотреть: появились последние прижизненные фото Кобзона

15.11.2018 18:54

Во Всемирную сеть попали последние прижизненные фотографии недавно скончавшегося российского певца Иосифа Кобзона. Фотографиями артиста поделилась российская актриса Алика Смехова. В своем ... подробнее →

Россия использует Донбасс как полигон для испытаний и утилизации оружия — ГУР Минобороны

15.11.2018 18:21

Российская Федерация использует не подконтрольные украинской власти территории Донбасса как полигон для испытаний нового оружия и утилизации устаревших образцов вооружения. Об этом сообщает ... подробнее →

Пушилин хочет включить Мариуполь и Славянск в состав "ДНР": наемник сообщил про "силовой сценарий"

15.11.2018 17:52

Новый главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин планирует вернуть Мариуполь, Славянск и Краматорск в состав "ДНР", разрабатывая для этого свой план. Об этом он заявил в интервью российскому изданию ... подробнее →

Ложь с экрана и правда устами народа

15.11.2018 17:29

На временно неподконтрольных территориях Донбасса люди ещё не опомнились от того беспредела, что сепаратистские пропагандисты так гордо и уверенно называют “выборами”. Вчерашние ВрИО ... подробнее →

Жители Луганска накануне крупного блэкаута: ""Выборы" и дешевые яйца выходят боком, вот и "победили" Украину"

15.11.2018 17:11

Масштабное отключение света в "ЛНР" оккупационные "власти" планировали еще до "выборов". Однако решили не "играть с огнем" и перенесли блэкаут в "республике" на поздние сроки. Однако для многих ... подробнее →

В сети обнародованы новые пустынные снимки из Донецка

15.11.2018 16:50

В Интернете появились свежие фотографии из Донецка, пятый год находящегося под контролем группировки «ДНР». Снимками поделился в Twitter блогер Фашик Донецкий, передает  ... подробнее →

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