«Власти» «ДНР» планируют добиваться мира на Донбассе на своих условиях. Об этом заявил новый «глава» «республики» Денис Пушилин, пишет ДонПресс. ... подробнее →

В Москве надеются решить украинский вопрос мирным путем - избранием, например, Тимошенко, с которой Путин раньше взаимодействовал и надеется взаимодействовать в будущем. Для РФ есть только одно ... подробнее →

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области устанавливают вблизи дорог ловушки с противопехотными минами, привязывая их к деревьям. Вот ... подробнее →

Террорист решил обеспечить своей семье безбедное будущее на случай, если с ним что-то случится. Как стало известно, террорист издал "указ" на случай своей смерти, передает "Диалог.UA". ... подробнее →