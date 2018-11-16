День студента 2018: история праздника , какого числа празднуют в Украине 16.11.2018 22:38 Международный День студента отмечается 17 ноября и 25 января. День студента в Украине празднуется дважды – 17 ноября и 25 января. Международный День студента отмечается 17 ноября, а вот 25 января отмечается Татьянин День, который также ... подробнее →

Помощь другим полезна для здоровья 16.11.2018 22:16 Учёные установили, что помогать людям полезно для физического состояния человека. Так пишет replyua.net , ссылаясь на «24 канал». Для того чтобы сделать подобные выводы, учёные провели эксперимент. Специалисты вручили участникам ... подробнее →