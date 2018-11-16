Правоохранители задержали на Донбассе боевика незаконного вооруженного формирования "Оплот"

16.11.2018 22:52

Житель города Макеевки добровольно сотрудничал с боевиками, в сентябре 2014 года он был зачислен водителем в бандформирование "Оплот", рассказали в пресс-службе Нацполиции Украины.  ... подробнее →

День студента 2018: история праздника , какого числа празднуют в Украине

16.11.2018 22:38

Международный День студента отмечается 17 ноября и 25 января. День студента в Украине празднуется дважды – 17 ноября и 25 января. Международный День студента отмечается 17 ноября, а вот 25 января отмечается Татьянин День, который также ... подробнее →

Помощь другим полезна для здоровья

16.11.2018 22:16

Учёные установили, что помогать людям полезно для физического состояния человека. Так пишет  replyua.net , ссылаясь на «24 канал». Для того чтобы сделать подобные выводы, учёные провели эксперимент. Специалисты вручили участникам ... подробнее →

Части украинцев запретят алкоголь и сигареты: как это будет

16.11.2018 22:00

В Украине предлагают продавать алкоголь и сигареты не с 18 лет, а с 21. Поданная в Верховной Раде идея, как считают авторы, должна уменьшить зависимость молодежи от алкогольных напитков и ... подробнее →

Часть аннексированного Крыма погрузилась во тьму из-за аварии

16.11.2018 21:48

Сегодня в связи со срабатыванием систем защиты линий электропередач часть оккупированного Крыма оказалась обесточена. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Крымэнерго. По информации, аварийное отключение света произошло в трех районах — ... подробнее →

Медики подсказали, как защититься от инфекций дома

16.11.2018 21:34

В период простуды стоит отказаться от махровых полотенец, вместо них используйте одноразовые бумажные. Для того, чтобы не подцепить инфекцию, нужно принимать витамины, часто мыть руки, тепло ... подробнее →

В Украине повысили стоимость электронных виз

16.11.2018 21:19

Начиная с 1 января 2019 года в Украине повысят стоимость оформления электронных виз до 85 долларов.  Об этом говорится в   постановлении  правительства от 14 ноября. Отмечается, что Кабинет министров уже одобрил изменения в ... подробнее →

Россия прислала в ОРДО низкокачественное военное оборудование

16.11.2018 21:00

Власти РФ начали экономить на снабжение военным оборудованием подразделения НВФ ОРДЛО. Об этом сообщает фонд «Повернись живым». Инструкторы фонда отметил, что членов НВФ снабдили ... подробнее →

Польша "нагнула" Венгрию, потребовав не трогать Украину, иначе Будапешт ждут проблемы

16.11.2018 20:47

Сегодня стало известно о том, что еще одно серьезное государство выступило на стороне Украины в венгерско-украинском конфликте. Ян Пекло, который является послом Польши в украинском государстве, заявил, что Варшава полностью оказывает поддержку Киеву, ... подробнее →

На Донбассе кремлевские наемники из гранатометов обстреляли украинские позиции

16.11.2018 20:30

На Донбассе в течение пятницы, 16 ноября, российские оккупанты не менее 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в своей вечерней сводке в Facebook. ... подробнее →

Турчинов: Киев не будет вести переговоры с «ЛДНР»

16.11.2018 20:15

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина никогда не воспримет "навязчивую и умалишенную идею" президента РФ Владимира Путина о ведении ... подробнее →

Мощный обстрел под Горловкой: боевики изрешетили дома, выпустив 150 мин

16.11.2018 20:01

Российские военные несколько часов обстреливали пригород Горловки - Южное и Шумы, применив минометы 120-го калибра. Оккупанты разрушили много домов, выпустив почти 150 мин. Об этом рассказывают ... подробнее →

Как похудеть зимой: врачи назвали самую полезную диету

16.11.2018 19:46

Медики советуют включить в свой рацион морковь. Сама методика заключается в поедании моркови.  Этот оранжевой овощ богат множеством витаминов и микроэлементами , пишет  Podrobnosti . ... подробнее →

Социологи обнародовали самый свежий РЕЙТИНГ кандидатов в президенты

16.11.2018 19:33

В рейтинге кандидатов в президенты Украины лидируют лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%). Об этом свидетельствуют ... подробнее →

Социологи узнали, кого украинцы видят главой Поместной православной церкви

16.11.2018 19:13

Наибольшим моральным авторитетом и уважением в украинском обществе среди основных кандидатов на должность главы Единой поместной православной церкви, по мнению украинцев, пользуется Патриарх Филарет УПЦ (КП) - его поддерживают 64% украи нцев. Об этом ... подробнее →

Новая база переселенцев заработает в декабре

16.11.2018 18:55

Новая база внутренне перемещенных лиц будет запущена в работу с декабря 2018 года.  Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в ходе международной конференции на ... подробнее →

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