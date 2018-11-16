Правоохранители задержали на Донбассе боевика незаконного вооруженного формирования "Оплот"16.11.2018 22:52
Житель города Макеевки добровольно сотрудничал с боевиками, в сентябре 2014 года он был зачислен водителем в бандформирование "Оплот", рассказали в пресс-службе Нацполиции Украины. ... подробнее →
День студента 2018: история праздника , какого числа празднуют в Украине16.11.2018 22:38
Международный День студента отмечается 17 ноября и 25 января. День студента в Украине празднуется дважды – 17 ноября и 25 января. Международный День студента отмечается 17 ноября, а вот 25 января отмечается Татьянин День, который также ... подробнее →
Помощь другим полезна для здоровья16.11.2018 22:16
Учёные установили, что помогать людям полезно для физического состояния человека. Так пишет replyua.net , ссылаясь на «24 канал». Для того чтобы сделать подобные выводы, учёные провели эксперимент. Специалисты вручили участникам ... подробнее →
Части украинцев запретят алкоголь и сигареты: как это будет16.11.2018 22:00
В Украине предлагают продавать алкоголь и сигареты не с 18 лет, а с 21. Поданная в Верховной Раде идея, как считают авторы, должна уменьшить зависимость молодежи от алкогольных напитков и ... подробнее →
Часть аннексированного Крыма погрузилась во тьму из-за аварии16.11.2018 21:48
Сегодня в связи со срабатыванием систем защиты линий электропередач часть оккупированного Крыма оказалась обесточена. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Крымэнерго. По информации, аварийное отключение света произошло в трех районах — ... подробнее →
Медики подсказали, как защититься от инфекций дома16.11.2018 21:34
В период простуды стоит отказаться от махровых полотенец, вместо них используйте одноразовые бумажные. Для того, чтобы не подцепить инфекцию, нужно принимать витамины, часто мыть руки, тепло ... подробнее →
В Украине повысили стоимость электронных виз16.11.2018 21:19
Начиная с 1 января 2019 года в Украине повысят стоимость оформления электронных виз до 85 долларов. Об этом говорится в постановлении правительства от 14 ноября. Отмечается, что Кабинет министров уже одобрил изменения в ... подробнее →
Россия прислала в ОРДО низкокачественное военное оборудование16.11.2018 21:00
Власти РФ начали экономить на снабжение военным оборудованием подразделения НВФ ОРДЛО. Об этом сообщает фонд «Повернись живым». Инструкторы фонда отметил, что членов НВФ снабдили ... подробнее →
Польша "нагнула" Венгрию, потребовав не трогать Украину, иначе Будапешт ждут проблемы16.11.2018 20:47
Сегодня стало известно о том, что еще одно серьезное государство выступило на стороне Украины в венгерско-украинском конфликте. Ян Пекло, который является послом Польши в украинском государстве, заявил, что Варшава полностью оказывает поддержку Киеву, ... подробнее →
На Донбассе кремлевские наемники из гранатометов обстреляли украинские позиции16.11.2018 20:30
На Донбассе в течение пятницы, 16 ноября, российские оккупанты не менее 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в своей вечерней сводке в Facebook. ... подробнее →
Турчинов: Киев не будет вести переговоры с «ЛДНР»16.11.2018 20:15
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина никогда не воспримет "навязчивую и умалишенную идею" президента РФ Владимира Путина о ведении ... подробнее →
Мощный обстрел под Горловкой: боевики изрешетили дома, выпустив 150 мин16.11.2018 20:01
Российские военные несколько часов обстреливали пригород Горловки - Южное и Шумы, применив минометы 120-го калибра. Оккупанты разрушили много домов, выпустив почти 150 мин. Об этом рассказывают ... подробнее →
Как похудеть зимой: врачи назвали самую полезную диету16.11.2018 19:46
Медики советуют включить в свой рацион морковь. Сама методика заключается в поедании моркови. Этот оранжевой овощ богат множеством витаминов и микроэлементами , пишет Podrobnosti . ... подробнее →
Социологи обнародовали самый свежий РЕЙТИНГ кандидатов в президенты16.11.2018 19:33
В рейтинге кандидатов в президенты Украины лидируют лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,1%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,4%). Об этом свидетельствуют ... подробнее →
Социологи узнали, кого украинцы видят главой Поместной православной церкви16.11.2018 19:13
Наибольшим моральным авторитетом и уважением в украинском обществе среди основных кандидатов на должность главы Единой поместной православной церкви, по мнению украинцев, пользуется Патриарх Филарет УПЦ (КП) - его поддерживают 64% украи нцев. Об этом ... подробнее →
Новая база переселенцев заработает в декабре16.11.2018 18:55
Новая база внутренне перемещенных лиц будет запущена в работу с декабря 2018 года. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в ходе международной конференции на ... подробнее →
- В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета12:44
- В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела12:15
- Поселок Золотое на Донбассе под обстрелом -Луганская ОГА12:00
- "Нет денег даже на еду - спасибо, Россия", - оккупанты разделались с крупнейшим заводом Донецка ЮМЗ 11:45
- Подразделения НВФ ударили из гранатометов и понесли потери10:02
- Батареи артиллерии, танки и БТР: армия РФ опасно стягивает мощное оружие к Горловке и Ясиноватой - Тымчук 09:51
- Боевики «ДНР» обвиняют в срыве «запуска» «Стирола» Великобританию09:14
- В Украине сделали предложение террористам «ЛДНР»08:32
- Петр Порошенко назвал одно единственное условие, которое не позволило бы России оккупировать Крым и Донбасс08:00
- Ход войны на Донбассе может резко изменится: В зоне ООС внедряется интеграционная платформа "ДЕЛЬТА"07:25
- В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета12:44
- В Украине вырастут акцизы, налоги и рента12:32
- В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела12:15
- Поселок Золотое на Донбассе под обстрелом -Луганская ОГА12:00
- "Нет денег даже на еду - спасибо, Россия", - оккупанты разделались с крупнейшим заводом Донецка ЮМЗ 11:45
- Украина получила новый бюджет: главные цифры11:31
- Стала известна программа новогоднего концерта на канале «Интер»11:22
- Украинцам урежут зарплаты, в Кабмине готовят новое «покращення»: Заберут любой ценой11:15
- Оккупанты планируют новую масштабную стройку моста: опубликованы фото11:07
- «Они были, как беспризорники»: в УПЦ МП встали на защиту боевиков-казаков на Донбассе11:00
- Идеальный мужчина для вашего знака зодиака10:04
- Осторожно! Эти овощи, разрушают зубную эмаль07:45
- Медики рассказали, можно ли пить кофе на голодный желудок07:10
- Лучшие детские сиропы от кашля: 8 рецептов20:28
- Овнов ждет успех, Раков - проверка на прочность: прогноз на 2019-й от Павла Глобы13:52
- "Проект тысячелетия" обречен на катастрофу: эксперт объяснил, почему Крымский мост ожидает безнадежное будущее13:15
- Донбасс погибает от «адской» воды12:53
- Три вопроса переселенцев к юристу: В «Донбасс SOS» рассказали о праве на бесплатное УЗИ, помощи на погребение и статусе при покупке жилья12:37
- 5 народных способов расправиться с герпесом за 1 сутки22:48
- Вот рейтинг любовниц по знаку Зодиака: от лучших к худшим22:23
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone
- Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР»
- Кремль скрывает позорную страницу жизни нового главаря "ДНР" Пушилина. ВИДЕО