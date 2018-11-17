«Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе

17.11.2018 22:29

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях сообщают об автоматной стрельбе в Калининском районе города. Об этом дончане пишут в комментариях в Твиттер, сообщает ... подробнее →

В Луганске наступает «конец света»: отключены свет, отопление, Интернет. Люди в отчаянии пытаются выжить

17.11.2018 22:04

Боевики продолжают нести горе и разруху для мирных жителей на оккупированных территориях Донбасса. Сообщается, что в оккупированном сепаратистами городе Луганск сегодня отключат свет, а в последние ... подробнее →

У кого из пенсионеров больше всего увеличилась пенсия

17.11.2018 21:47

За минувший год средняя пенсия в Украине выросла на 36% с 1 828 грн до 2 479 грн. По данным Офиса по финансовому и экономическому анализу в Верховной Раде, за три года до этого (с 2013 по 2016 г.) ... подробнее →

Гибель Черновола, отравление Ющенко – Москва зачищала поле и все было отлично, пока не появился Порошенко, – ветеран АТО

17.11.2018 21:23

Гибель Вячеслава Черновола, скорее всего была спецоперацией не без участия чекистов. Отравление и широкая кампания дискредитации президента Виктора Ющенко происходили на наших глазах, но мало кто из ... подробнее →

В Мариуполе отметили День недоношенного ребенка

17.11.2018 21:03

17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. В этом году к этой дате имеет отношение и Мариуполь. В прошлом году в городе была зарегистрирована Ассоциация родителей недоношенных детей ... подробнее →

Плачет "девочка в автомате": умер певец Евгений Осин

17.11.2018 20:45

В России в субботу, 17 ноября, умер певец Евгений Осин. Это Telegram-каналу LIFE SHOT подтвердил директор артиста Александр Сидоренко. Музыкант скончался в своей квартире в Москве в возрасте 54 лет, ... подробнее →

В ОРЛО часть шахтеров уволили из-за акции протеста

17.11.2018 20:29

Оккупационная «власть» «ЛНР» уволила четверых организаторов акции протеста на шахте «Партизанская» на неподконтрольной Украине части Луганской области. Об этом ... подробнее →

Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ

17.11.2018 20:20

Беспилотник СММ ОБСЕ подвергся вмешательству в работу во время мониторинга по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщается в отчете миссии, передают novosti.dn.ua . 14 и ... подробнее →

Закос под мирных: боевик ДНР слил ценную информацию

17.11.2018 19:56

Боевик ДНР с позывным «Денчик» раскрыл информацию о том, как он и его «собратья» -террористы прячутся за мирное население в населенных пунктах оккупированного Донбасса, куда, ... подробнее →

В МИД Украины вызвали посла Венгрии в связи с антиукраинскими высказываниями венгерского руководства

17.11.2018 19:39

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто (István Íjgyártó) для выражения протеста в связи с последними заявлениями ... подробнее →

Настоящее испытание: синоптики дали тревожный прогноз

17.11.2018 19:17

Прогноз погоды в Украине на 17 ноября напомнит украинцам о приближении зимы — Гидрометцентр предупреждает о снижении температуры, пишет from-ua . 17 ноября по всей территории страны будет ... подробнее →

Армия РФ готовится к атаке на Донбассе: светлодарское направление охватили жаркие атаки

17.11.2018 19:03

Террористы продолжают дестабилизировать обстановку на Донбассе и разворачивать горячие бои сразу на нескольких направлениях фронта. Такие попытки террористов, в частности, фиксируются вблизи ... подробнее →

В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака

17.11.2018 18:41

В преддверии Нового 2019 года многие уже задумываются о выборе наряда. Привлечь в жизнь удачу и благополучие может каждый представитель зодиакального круга, подобрав себе исключительный образ в ... подробнее →

Кабмин выделил на жилье для переселенцев Донбасса около 3 млн грн

17.11.2018 18:24

Украинское правительство выделило субвенцию в объеме 2 млн 897 тысяч гривень на поддержку территорий Донбасса, пострадавших от военных действий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по ... подробнее →

Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку

17.11.2018 18:15

В мережі з'явилось фото засніженої "Донбас Арени" в українському Донецьку Про це повідомляє Depo.Сектор. Мешканці окупованого міста викладають нові фотографії головної арени Донбасу. На схід нашої ... подробнее →

В Украине создали БТР из натовской стали

17.11.2018 17:54

Украинские конструкторы удивили новым БТР с экспериментальным корпусом из бронированной стали производства одной из стран НАТО . Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома, передает apostrophe.ua ... подробнее →

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