Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ17.11.2018 20:20
Беспилотник СММ ОБСЕ подвергся вмешательству в работу во время мониторинга по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщается в отчете миссии, передают novosti.dn.ua . 14 и ... подробнее →
Настоящее испытание: синоптики дали тревожный прогноз17.11.2018 19:17
Прогноз погоды в Украине на 17 ноября напомнит украинцам о приближении зимы — Гидрометцентр предупреждает о снижении температуры, пишет from-ua . 17 ноября по всей территории страны будет ... подробнее →
Армия РФ готовится к атаке на Донбассе: светлодарское направление охватили жаркие атаки17.11.2018 19:03
Террористы продолжают дестабилизировать обстановку на Донбассе и разворачивать горячие бои сразу на нескольких направлениях фронта. Такие попытки террористов, в частности, фиксируются вблизи ... подробнее →
В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака17.11.2018 18:41
В преддверии Нового 2019 года многие уже задумываются о выборе наряда. Привлечь в жизнь удачу и благополучие может каждый представитель зодиакального круга, подобрав себе исключительный образ в ... подробнее →
Кабмин выделил на жилье для переселенцев Донбасса около 3 млн грн17.11.2018 18:24
Украинское правительство выделило субвенцию в объеме 2 млн 897 тысяч гривень на поддержку территорий Донбасса, пострадавших от военных действий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по ... подробнее →
Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку17.11.2018 18:15
В мережі з'явилось фото засніженої "Донбас Арени" в українському Донецьку Про це повідомляє Depo.Сектор. Мешканці окупованого міста викладають нові фотографії головної арени Донбасу. На схід нашої ... подробнее →
В Украине создали БТР из натовской стали17.11.2018 17:54
Украинские конструкторы удивили новым БТР с экспериментальным корпусом из бронированной стали производства одной из стран НАТО . Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома, передает apostrophe.ua ... подробнее →
Смертельная инфекция: Польша закроет двери перед заробитчанами17.11.2018 17:36
Польша ограничит въезд заробитчан поскольку в стране разгулялась страшная инфекция. Власть будет требовать у иностранцев пройти вакцинацию от кори, пишет t.topfacts.top Министр здоровья Лукаш ... подробнее →
В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук17.11.2018 17:17
Сегодня ночью в Мариуполе в поселке Старый Крым случился пожар, в результате которого погибли пожилая женщина и подросток. Об этом 0629 сообщили в Центральном отделении полиции в Донецкой области. ... подробнее →
В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют17.11.2018 17:01
Во временно оккупированной Макеевке закрывается очередное предприятие. Людей увольняют. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Жители временно оккупированной Макеевки в соцсетях сообщают, ... подробнее →
В районе Желобка идут сильные бои17.11.2018 16:43
С начала текущих суток в зоне ООС произошло обострение ситуации, в результате чего украинские военные и подразделения НВФ понесли потери. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. ... подробнее →
Эгоизм «хитровывернутых патриотов», или чего хотят «евробляхеры»17.11.2018 16:26
В Украине любая проблема немедленно превращается в политическую тему, даже если речь идет о покупке автомобиля. Пару лет назад «евробляхеры», требующие снижения стоимости растаможивания ... подробнее →
Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»17.11.2018 16:05
Жители неподконтрольной Украине территории Донецкой области показали в соцсети фото огромной очереди из автомобилей на выезд из ОРДЛО, пишет ДонПресс . В своем аккаунте в Twitter блогер под ником ... подробнее →
Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса17.11.2018 15:36
В сети показали фото гигантской очереди из автомобилей на выезд из оккупированной территории Донбасса. Снимок опубликовал в Twitter блогер под ником IgorGirkin, передает apostrophe.ua . По ... подробнее →
На Донбассе пенсионеров-ВПЛ заставляют страховаться от выезда на неподконтрольную территорию17.11.2018 15:32
В Донецкой и Луганской областях в отделениях «Ощадбанка» системно и грубо нарушают процедуру прохождения переселенцами идентификации, навязывая пенсионерам платные банковские услуги, в ... подробнее →
Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу17.11.2018 15:08
Утро - самая важная часть дня, ведь от того, как оно начнется, зависит, насколько продуктивным и удачным будет весь день. Что нужно сделать перед выходом из дома, чтобы вам сопутствовала удача и ... подробнее →
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- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»16:05
- Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса15:36
- На Донбассе пенсионеров-ВПЛ заставляют страховаться от выезда на неподконтрольную территорию15:32
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- Кабмин выделил на жилье для переселенцев Донбасса около 3 млн грн18:24
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку18:15
- В Украине создали БТР из натовской стали17:54
- Смертельная инфекция: Польша закроет двери перед заробитчанами17:36
- В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук17:17
- В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют17:01
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