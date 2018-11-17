Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ

17.11.2018 20:20

Беспилотник СММ ОБСЕ подвергся вмешательству в работу во время мониторинга по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщается в отчете миссии, передают novosti.dn.ua . 14 и ... подробнее →

Настоящее испытание: синоптики дали тревожный прогноз

17.11.2018 19:17

Прогноз погоды в Украине на 17 ноября напомнит украинцам о приближении зимы — Гидрометцентр предупреждает о снижении температуры, пишет from-ua . 17 ноября по всей территории страны будет ... подробнее →

Армия РФ готовится к атаке на Донбассе: светлодарское направление охватили жаркие атаки

17.11.2018 19:03

Террористы продолжают дестабилизировать обстановку на Донбассе и разворачивать горячие бои сразу на нескольких направлениях фронта. Такие попытки террористов, в частности, фиксируются вблизи ... подробнее →

В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака

17.11.2018 18:41

В преддверии Нового 2019 года многие уже задумываются о выборе наряда. Привлечь в жизнь удачу и благополучие может каждый представитель зодиакального круга, подобрав себе исключительный образ в ... подробнее →

Кабмин выделил на жилье для переселенцев Донбасса около 3 млн грн

17.11.2018 18:24

Украинское правительство выделило субвенцию в объеме 2 млн 897 тысяч гривень на поддержку территорий Донбасса, пострадавших от военных действий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по ... подробнее →

Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку

17.11.2018 18:15

В мережі з'явилось фото засніженої "Донбас Арени" в українському Донецьку Про це повідомляє Depo.Сектор. Мешканці окупованого міста викладають нові фотографії головної арени Донбасу. На схід нашої ... подробнее →

В Украине создали БТР из натовской стали

17.11.2018 17:54

Украинские конструкторы удивили новым БТР с экспериментальным корпусом из бронированной стали производства одной из стран НАТО . Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома, передает apostrophe.ua ... подробнее →

Смертельная инфекция: Польша закроет двери перед заробитчанами

17.11.2018 17:36

Польша ограничит въезд заробитчан поскольку в стране разгулялась страшная инфекция. Власть будет требовать у иностранцев пройти вакцинацию от кори, пишет t.topfacts.top Министр здоровья Лукаш ... подробнее →

В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук

17.11.2018 17:17

Сегодня ночью в Мариуполе в поселке Старый Крым случился пожар, в результате которого погибли пожилая женщина и подросток. Об этом 0629 сообщили в Центральном отделении полиции в Донецкой области. ... подробнее →

В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют

17.11.2018 17:01

Во временно оккупированной Макеевке закрывается очередное предприятие. Людей увольняют. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Жители временно оккупированной Макеевки в соцсетях сообщают, ... подробнее →

В районе Желобка идут сильные бои

17.11.2018 16:43

С начала текущих суток в зоне ООС произошло обострение ситуации, в результате чего украинские военные и подразделения НВФ понесли потери. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. ... подробнее →

Эгоизм «хитровывернутых патриотов», или чего хотят «евробляхеры»

17.11.2018 16:26

В Украине любая проблема немедленно превращается в политическую тему, даже если речь идет о покупке автомобиля. Пару лет назад «евробляхеры», требующие снижения стоимости растаможивания ... подробнее →

Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»

17.11.2018 16:05

Жители неподконтрольной Украине территории Донецкой области показали в соцсети фото огромной очереди из автомобилей на выезд из ОРДЛО, пишет ДонПресс . В своем аккаунте в Twitter блогер под ником ... подробнее →

Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса

17.11.2018 15:36

В сети показали фото гигантской очереди из автомобилей на выезд из оккупированной территории Донбасса. Снимок опубликовал в Twitter блогер под ником IgorGirkin, передает apostrophe.ua . По ... подробнее →

На Донбассе пенсионеров-ВПЛ заставляют страховаться от выезда на неподконтрольную территорию

17.11.2018 15:32

В Донецкой и Луганской областях в отделениях «Ощадбанка» системно и грубо нарушают процедуру прохождения переселенцами идентификации, навязывая пенсионерам платные банковские услуги, в ... подробнее →

Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу

17.11.2018 15:08

Утро - самая важная часть дня, ведь от того, как оно начнется, зависит, насколько продуктивным и удачным будет весь день. Что нужно сделать перед выходом из дома, чтобы вам сопутствовала удача и ... подробнее →

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