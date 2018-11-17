Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ 17.11.2018 20:20 Беспилотник СММ ОБСЕ подвергся вмешательству в работу во время мониторинга по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщается в отчете миссии, передают novosti.dn.ua . 14 и ... подробнее →

Настоящее испытание: синоптики дали тревожный прогноз 17.11.2018 19:17 Прогноз погоды в Украине на 17 ноября напомнит украинцам о приближении зимы — Гидрометцентр предупреждает о снижении температуры, пишет from-ua . 17 ноября по всей территории страны будет ... подробнее →