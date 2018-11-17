«Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе 17.11.2018 22:29 Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях сообщают об автоматной стрельбе в Калининском районе города. Об этом дончане пишут в комментариях в Твиттер, сообщает ... подробнее →

У кого из пенсионеров больше всего увеличилась пенсия 17.11.2018 21:47 За минувший год средняя пенсия в Украине выросла на 36% с 1 828 грн до 2 479 грн. По данным Офиса по финансовому и экономическому анализу в Верховной Раде, за три года до этого (с 2013 по 2016 г.) ... подробнее →