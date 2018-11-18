Ситуация на линии фронта на оккупированном Донбассе сохраняется напряженной. "Горячее" всего на Светлодарской дуге. Последними новостями с поля боя поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, ... подробнее →

В одном из временно неконтролируемых пунктов пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение как транспорта, так и пешеходов. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как ... подробнее →

На Донбассе жители хутора Вольный (часть поселка Золотое-4, Луганская обл.) больше месяца живут без отопления и электроэнергии. Об этом сообщается в отчете в отчете наблюдателей Специальной ... подробнее →