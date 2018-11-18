Торез содрогнулся от мощного взрыва: над позициями оккупанта клубы дыма, террористы ищут "украинскую ДРГ"

18.11.2018 13:50

Утром 18 ноября оккупированный гибридной армией РФ город Торез (Чистяково) разбудил мощный взрыв. Кадры взрыва под Торезом обнародовал Twitter-аккаунт IgorGirkin, передает " Диалог.UA ". ... подробнее →

На Донбассе жители хутора Вольный остались без электроснабжения и отопления

18.11.2018 13:29

На Донбассе жители хутора Вольный (часть поселка Золотое-4, Луганская обл.) больше месяца живут без отопления и электроэнергии. Об этом сообщается в отчете в отчете наблюдателей Специальной ... подробнее →

В неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение

18.11.2018 13:10

В одном из временно неконтролируемых пунктов пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение как транспорта, так и пешеходов. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как ... подробнее →

Враг "свирепствует" на Светлодарской дуге: бойцы ООС, понеся потери, мощно отомстили врагу за атаки

18.11.2018 12:53

Ситуация на линии фронта на оккупированном Донбассе сохраняется напряженной. "Горячее" всего на Светлодарской дуге. Последними новостями с поля боя поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, ... подробнее →

Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака: самое время для любовных отношений

18.11.2018 12:30

Что вас ждет вас сегодня, 18 ноября, и к каким изменениям готовиться, пишут Подробности . Овен Гороскоп на 18 ноября для Овнов говорит, что нужно быть менее чувствительными. Постарайтесь четко ... подробнее →

Когда ЗОЖ не во вред, или Как не умереть в тренажерном зале

18.11.2018 12:04

Не так давно Мариуполь всколыхнул несчастный случай, который произошел в тренажерном зале на 23 мкр. 36-летняя мариупольчанка скончалась во время занятий на TRX-петлях. Как оказалось, у женщины были ... подробнее →

Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО

18.11.2018 11:46

Главаря "ДНР" Александра Захарченко могли ликвидировать по указке Кремля для устрашения жителей и руководства террористических "Л/ДНР". В частности, главной целью показательной казни боевика было ... подробнее →

Янукович не сможет сказать свое последнее слово. Очень тяжелая травма,— адвокат

18.11.2018 11:29

Экс-президент Украины Виктор Янукович действительно получил тяжелую травму и находится в одной из больниц Москвы. Об этом сообщил один из его адвокатов Александр Горошинский, пишет ДонПресс . По ... подробнее →

ВСУ отправили "грузом 200" оккупанта домой в РФ: террористы в трауре по стрелку Сидоренко

18.11.2018 11:12

На Донбассе погиб опасный российский наемник Дмитрий Сидоренко. "Грузом 200" он отправится обратно в РФ. О потерях в рядах гибридной армии РФ на Донбассе рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий ... подробнее →

Януковича госпитализировали с травмами в Москве

18.11.2018 10:49

В больницу Москвы госпитализировали бывшего президента Виктора Януковича. Об этом пишет российское информагентство «РИА Новости», передают novosti.dn.ua . По данным издания, в ... подробнее →

Донбассу уготовили печальную участь: оккупанты "ДНР" усиленно реанимируют культ Сталина

18.11.2018 09:51

На Донбассе начали усиленно возрождать культ Иосифа Сталина. Пропагандисты активно популяризуют советского диктатора. Внимание на метаморфозы в "ДНР" после "выборов" обратил на своем ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска утром 18 ноября

18.11.2018 09:28

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua . По состоянию на утро 18 ноября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими: Майорск в сторону Бахмута нет авто, ... подробнее →

Ликвидированных на Донбассе российских боевиков выдают за погибших в Сирии

18.11.2018 09:20

В зоне АТО-ООС продолжают появляться могилы "неизвестных солдат" из России, тела которых по каким-то причинам родные не посчитали нужным перевезти на Родину для достойного погребения. Даже после ... подробнее →

На блокпосту боевиков «ДНР» «Каргил» продолжается беспредел. Люди негодуют

18.11.2018 08:36

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах на временно оккупированных территориях Донецкой области продолжают творить беспредел. На блокпосту «Каргил» боевики не дают ... подробнее →

Враг бьет из запрещенного оружия, но получил "ответку": потери понесли и боевики, и ВСУ

18.11.2018 08:26

Враг 17 ноября 16 раза атаковал позиции украинской армии на Донбассе, при этом 10 раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Однако ВСУ достойно ответили на обстрелы боевиков, ... подробнее →

Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"

18.11.2018 08:01

У луганчан практически не работает мобильная связь, с перебоями действует Интернет, еще не везде включили свет. Но больше всего жители "ЛНР" расстроены отсутствием отопления и воды, их так и нет, ... подробнее →

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