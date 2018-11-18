Торез содрогнулся от мощного взрыва: над позициями оккупанта клубы дыма, террористы ищут "украинскую ДРГ"18.11.2018 13:50
Утром 18 ноября оккупированный гибридной армией РФ город Торез (Чистяково) разбудил мощный взрыв. Кадры взрыва под Торезом обнародовал Twitter-аккаунт IgorGirkin, передает " Диалог.UA ". ... подробнее →
На Донбассе жители хутора Вольный остались без электроснабжения и отопления18.11.2018 13:29
На Донбассе жители хутора Вольный (часть поселка Золотое-4, Луганская обл.) больше месяца живут без отопления и электроэнергии. Об этом сообщается в отчете в отчете наблюдателей Специальной ... подробнее →
В неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение18.11.2018 13:10
В одном из временно неконтролируемых пунктов пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение как транспорта, так и пешеходов. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как ... подробнее →
Враг "свирепствует" на Светлодарской дуге: бойцы ООС, понеся потери, мощно отомстили врагу за атаки18.11.2018 12:53
Ситуация на линии фронта на оккупированном Донбассе сохраняется напряженной. "Горячее" всего на Светлодарской дуге. Последними новостями с поля боя поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, ... подробнее →
Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака: самое время для любовных отношений18.11.2018 12:30
Что вас ждет вас сегодня, 18 ноября, и к каким изменениям готовиться, пишут Подробности . Овен Гороскоп на 18 ноября для Овнов говорит, что нужно быть менее чувствительными. Постарайтесь четко ... подробнее →
Когда ЗОЖ не во вред, или Как не умереть в тренажерном зале18.11.2018 12:04
Не так давно Мариуполь всколыхнул несчастный случай, который произошел в тренажерном зале на 23 мкр. 36-летняя мариупольчанка скончалась во время занятий на TRX-петлях. Как оказалось, у женщины были ... подробнее →
Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО18.11.2018 11:46
Главаря "ДНР" Александра Захарченко могли ликвидировать по указке Кремля для устрашения жителей и руководства террористических "Л/ДНР". В частности, главной целью показательной казни боевика было ... подробнее →
Янукович не сможет сказать свое последнее слово. Очень тяжелая травма,— адвокат18.11.2018 11:29
Экс-президент Украины Виктор Янукович действительно получил тяжелую травму и находится в одной из больниц Москвы. Об этом сообщил один из его адвокатов Александр Горошинский, пишет ДонПресс . По ... подробнее →
ВСУ отправили "грузом 200" оккупанта домой в РФ: террористы в трауре по стрелку Сидоренко18.11.2018 11:12
На Донбассе погиб опасный российский наемник Дмитрий Сидоренко. "Грузом 200" он отправится обратно в РФ. О потерях в рядах гибридной армии РФ на Донбассе рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий ... подробнее →
Януковича госпитализировали с травмами в Москве18.11.2018 10:49
В больницу Москвы госпитализировали бывшего президента Виктора Януковича. Об этом пишет российское информагентство «РИА Новости», передают novosti.dn.ua . По данным издания, в ... подробнее →
Донбассу уготовили печальную участь: оккупанты "ДНР" усиленно реанимируют культ Сталина18.11.2018 09:51
На Донбассе начали усиленно возрождать культ Иосифа Сталина. Пропагандисты активно популяризуют советского диктатора. Внимание на метаморфозы в "ДНР" после "выборов" обратил на своем ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска утром 18 ноября18.11.2018 09:28
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua . По состоянию на утро 18 ноября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими: Майорск в сторону Бахмута нет авто, ... подробнее →
Ликвидированных на Донбассе российских боевиков выдают за погибших в Сирии18.11.2018 09:20
В зоне АТО-ООС продолжают появляться могилы "неизвестных солдат" из России, тела которых по каким-то причинам родные не посчитали нужным перевезти на Родину для достойного погребения. Даже после ... подробнее →
На блокпосту боевиков «ДНР» «Каргил» продолжается беспредел. Люди негодуют18.11.2018 08:36
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах на временно оккупированных территориях Донецкой области продолжают творить беспредел. На блокпосту «Каргил» боевики не дают ... подробнее →
Враг бьет из запрещенного оружия, но получил "ответку": потери понесли и боевики, и ВСУ18.11.2018 08:26
Враг 17 ноября 16 раза атаковал позиции украинской армии на Донбассе, при этом 10 раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Однако ВСУ достойно ответили на обстрелы боевиков, ... подробнее →
Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"18.11.2018 08:01
У луганчан практически не работает мобильная связь, с перебоями действует Интернет, еще не везде включили свет. Но больше всего жители "ЛНР" расстроены отсутствием отопления и воды, их так и нет, ... подробнее →
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- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО11:46
- ВСУ отправили "грузом 200" оккупанта домой в РФ: террористы в трауре по стрелку Сидоренко11:12
- Донбассу уготовили печальную участь: оккупанты "ДНР" усиленно реанимируют культ Сталина09:51
- Ситуация в пунктах пропуска утром 18 ноября09:28
- Ликвидированных на Донбассе российских боевиков выдают за погибших в Сирии09:20
- На блокпосту боевиков «ДНР» «Каргил» продолжается беспредел. Люди негодуют08:36
- Торез содрогнулся от мощного взрыва: над позициями оккупанта клубы дыма, террористы ищут "украинскую ДРГ"13:50
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