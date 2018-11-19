Пушилин рассказал, как будет строить «экономику ДНР»

19.11.2018 22:19

Одержавший «победу» на так называемых «выборах ДНР» врио главаря ОРДО Денис Пушилин перед «инаугурацией», которая запланирована на завтра, рассказал, как намерен ... подробнее →

Зарплаты по-новому: как разбогатеют украинцы в 2019-м

19.11.2018 21:51

В Украине средняя зарплата в следующем году может быть на уровне 11,5-11,6 тыс. грн. Помимо традиционных сфер с хорошим ростом зарплат (финансисты, аграрии и т.д), в следующем году также могут ... подробнее →

Пушилин о возвращении в Украину: «Нас ждет геноцид, зачистка и уничтожение»

19.11.2018 21:30

Врио главаря ОРДО Денис Пушилин, комментируя возможность возвращения неподконтрольной части Донетчины в состав Украины, заявил, что он не является сторонником такого варианта. Об этом он заявил в интервью местного издания. Так, главарь оккупационной ... подробнее →

Успех в 2019 году: каким знакам Зодиака повезет, гороскоп Павла Глобы

19.11.2018 21:15

2019 год — время перемен. Многих представителей зодиакального круга ждет успех. Астропрогноз на год от Павла Глобы поможет вам увидеть полную картину, пишет  dailyhoro.ru . Павел Глоба ... подробнее →

"Зимнее безобразие" продолжается: регионы Украины попали в зону мощного циклона – появился прогноз на ближайшие дни

19.11.2018 20:51

Если днем 19 ноября тяжелые погодные условия наблюдались на юге, в центре и на западе Украины, то к ночи "зимнее безобразие" прогнозируется остальным регионам. Помимо дождя, мокрого снега, ... подробнее →

Субвенции на жилье для переселенцев: Сколько купят квартир и в каких городах

19.11.2018 20:38

Сегодня, 19 ноября, были распределены субвенции на временное жилье для переселенцев. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц ... подробнее →

Почему Пушилин не намерен церемониться с народом

19.11.2018 20:23

Официальная часть “выборов” прошла, пора и денежки вернуть. “Предвыборная кампания”, развлекательная программа, алкоголь – всё это не бесплатно. Теперь, в роли главы, ... подробнее →

Адресность субсидий: Рева призвал «заробитчан» из Украины декларировать доходы

19.11.2018 20:05

Министр социальной политики Андрей Рева призвал тех украинских граждан, которые работают в других странах, декларировать доходы для обеспечения принципа адресности при назначении субсидий. Об этом ... подробнее →

Падающая нефть больно ударила по России: уже в декабре Путина ждет неприятный "сюрприз"

19.11.2018 19:48

​Европейские аналитики "Райффайзенбанка" сообщили еще одну неприятную новость для россиян - стало известно, согласно прогнозу, уже в течение ближайшего месяца курс доллара может пробить ... подробнее →

В кровопролитных боях с террористами ВСУ понесли нелетальные потери: боевая сводка

19.11.2018 19:35

Террористы РФ помимо минометов за минувшие сутки применили артиллерию, совершив 16 прицельных атак на позиции ВСУ. Бойцам ООС пришлось 13 раз открывать ответный огонь, чтобы придушить огневую ... подробнее →

Стало известно при каком условии монетизация субсидий заработает со следующего года

19.11.2018 19:17

Механизм монетизации субсидий может заработать со следующего года, в том случае, если постановление Кабинета министров Украины, принятое 19 октября, заработает должным образом. Об этом рассказал ... подробнее →

Что нельзя делать в церковные праздники

19.11.2018 19:00

Ко церковным праздникам нередко приурочены некоторые запреты. Соблюдение правил, предписанных церковью, а также заветов предков избавит от неурядиц и неудач. Многие верующие считают, что в дни ... подробнее →

Эксперты прогнозируют глобальный обвал биткоина

19.11.2018 18:45

Эксперты: Обвал биткоина только начинается, курс – на 1500 долларов. Падение курса биткоина только начинается, стоимость главной криптовалюты может опуститься до 1,5 тыс. долларов за токен. ... подробнее →

Тымчук: РФ готовится перебросить на Донбасс сирийских военных

19.11.2018 18:30

В середине текущего месяца в российском населенном пункте Каменка Выборгского района Ленинградской области был проведен сбор военнослужащих Западного округа российских Вооруженных сил, которые в ... подробнее →

Оккупационные «власти ДНР» пугают людей «военными сборами»

19.11.2018 18:20

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области встревожены намерениями оккупационных «властей ДНР» устроить очередные «военные сборы». Вот что узнали « ... подробнее →

Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника

19.11.2018 18:02

Черный шоколад не только вкусен, но и полезен для организма. Растворимое волокно, которое содержится в черном шоколаде, кроме того, что помогает контролировать уровень холестерина, также ... подробнее →

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