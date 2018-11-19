Пушилин рассказал, как будет строить «экономику ДНР»19.11.2018 22:19
Одержавший «победу» на так называемых «выборах ДНР» врио главаря ОРДО Денис Пушилин перед «инаугурацией», которая запланирована на завтра, рассказал, как намерен ... подробнее →
Зарплаты по-новому: как разбогатеют украинцы в 2019-м19.11.2018 21:51
В Украине средняя зарплата в следующем году может быть на уровне 11,5-11,6 тыс. грн. Помимо традиционных сфер с хорошим ростом зарплат (финансисты, аграрии и т.д), в следующем году также могут ... подробнее →
Пушилин о возвращении в Украину: «Нас ждет геноцид, зачистка и уничтожение»19.11.2018 21:30
Врио главаря ОРДО Денис Пушилин, комментируя возможность возвращения неподконтрольной части Донетчины в состав Украины, заявил, что он не является сторонником такого варианта. Об этом он заявил в интервью местного издания. Так, главарь оккупационной ... подробнее →
Успех в 2019 году: каким знакам Зодиака повезет, гороскоп Павла Глобы19.11.2018 21:15
2019 год — время перемен. Многих представителей зодиакального круга ждет успех. Астропрогноз на год от Павла Глобы поможет вам увидеть полную картину, пишет dailyhoro.ru . Павел Глоба ... подробнее →
"Зимнее безобразие" продолжается: регионы Украины попали в зону мощного циклона – появился прогноз на ближайшие дни19.11.2018 20:51
Если днем 19 ноября тяжелые погодные условия наблюдались на юге, в центре и на западе Украины, то к ночи "зимнее безобразие" прогнозируется остальным регионам. Помимо дождя, мокрого снега, ... подробнее →
Субвенции на жилье для переселенцев: Сколько купят квартир и в каких городах19.11.2018 20:38
Сегодня, 19 ноября, были распределены субвенции на временное жилье для переселенцев. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц ... подробнее →
Почему Пушилин не намерен церемониться с народом19.11.2018 20:23
Официальная часть “выборов” прошла, пора и денежки вернуть. “Предвыборная кампания”, развлекательная программа, алкоголь – всё это не бесплатно. Теперь, в роли главы, ... подробнее →
Адресность субсидий: Рева призвал «заробитчан» из Украины декларировать доходы19.11.2018 20:05
Министр социальной политики Андрей Рева призвал тех украинских граждан, которые работают в других странах, декларировать доходы для обеспечения принципа адресности при назначении субсидий. Об этом ... подробнее →
Падающая нефть больно ударила по России: уже в декабре Путина ждет неприятный "сюрприз"19.11.2018 19:48
Европейские аналитики "Райффайзенбанка" сообщили еще одну неприятную новость для россиян - стало известно, согласно прогнозу, уже в течение ближайшего месяца курс доллара может пробить ... подробнее →
В кровопролитных боях с террористами ВСУ понесли нелетальные потери: боевая сводка19.11.2018 19:35
Террористы РФ помимо минометов за минувшие сутки применили артиллерию, совершив 16 прицельных атак на позиции ВСУ. Бойцам ООС пришлось 13 раз открывать ответный огонь, чтобы придушить огневую ... подробнее →
Стало известно при каком условии монетизация субсидий заработает со следующего года19.11.2018 19:17
Механизм монетизации субсидий может заработать со следующего года, в том случае, если постановление Кабинета министров Украины, принятое 19 октября, заработает должным образом. Об этом рассказал ... подробнее →
Что нельзя делать в церковные праздники19.11.2018 19:00
Ко церковным праздникам нередко приурочены некоторые запреты. Соблюдение правил, предписанных церковью, а также заветов предков избавит от неурядиц и неудач. Многие верующие считают, что в дни ... подробнее →
Эксперты прогнозируют глобальный обвал биткоина19.11.2018 18:45
Эксперты: Обвал биткоина только начинается, курс – на 1500 долларов. Падение курса биткоина только начинается, стоимость главной криптовалюты может опуститься до 1,5 тыс. долларов за токен. ... подробнее →
Тымчук: РФ готовится перебросить на Донбасс сирийских военных19.11.2018 18:30
В середине текущего месяца в российском населенном пункте Каменка Выборгского района Ленинградской области был проведен сбор военнослужащих Западного округа российских Вооруженных сил, которые в ... подробнее →
Оккупационные «власти ДНР» пугают людей «военными сборами»19.11.2018 18:20
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области встревожены намерениями оккупационных «властей ДНР» устроить очередные «военные сборы». Вот что узнали « ... подробнее →
Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника19.11.2018 18:02
Черный шоколад не только вкусен, но и полезен для организма. Растворимое волокно, которое содержится в черном шоколаде, кроме того, что помогает контролировать уровень холестерина, также ... подробнее →
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