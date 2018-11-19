Зарплаты по-новому: как разбогатеют украинцы в 2019-м 19.11.2018 21:51 В Украине средняя зарплата в следующем году может быть на уровне 11,5-11,6 тыс. грн. Помимо традиционных сфер с хорошим ростом зарплат (финансисты, аграрии и т.д), в следующем году также могут ... подробнее →

Пушилин о возвращении в Украину: «Нас ждет геноцид, зачистка и уничтожение» 19.11.2018 21:30 Врио главаря ОРДО Денис Пушилин, комментируя возможность возвращения неподконтрольной части Донетчины в состав Украины, заявил, что он не является сторонником такого варианта. Об этом он заявил в интервью местного издания. Так, главарь оккупационной ... подробнее →