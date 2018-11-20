Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в супермаркете «Семерочка» продают помидоры и картошку плохого качества. Об этом местные жители пишут в социальных ... подробнее →

Новоайдарский районный суд заочно приговорил главу «теризбиркома» на «референдуме» в поддержку группировки «ЛНР» к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает ... подробнее →

"Новоизбранный" главарь "ДНР" намеревается "вернуть" Мариуполь, Славянск и Краматорск. В своем первом заявлении в должности "главы" фейковой республики Пушилин сообщил, что боевики не ... подробнее →

Рада переименовала Кировоградскую область, но не смогла переименовать Днепропетровскую Во вторник, 20 ноября, украинский парламент в рамках декоммунизации принял ... подробнее →

На военном полигоне под Ровно прогремел взрыв 20.11.2018 20:39 На одном из общевойсковых полигонов в Ровенской области днем, 20 ноября, взорвалось неизвестное устройство. Об этом в Facebook сообщила 30-я отдельная механизированная бригада имени князя ... подробнее →