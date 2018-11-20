Карта Украины изменится навсегда: Рада приняла революционное решение

20.11.2018 23:25

Рада переименовала Кировоградскую область, но не смогла переименовать  Днепропетровскую Во вторник, 20 ноября, украинский парламент в рамках декоммунизации принял ... подробнее →

Пушилин насмешил весь мир первым заявлением в должности "главы ДНР" – подробности ч

20.11.2018 23:07

"Новоизбранный" главарь "ДНР" намеревается "вернуть" Мариуполь, Славянск и Краматорск. В своем первом заявлении в должности "главы" фейковой республики Пушилин сообщил, что боевики не ... подробнее →

На Луганщине заочно осудили члена «парламента ЛНР»

20.11.2018 22:32

Новоайдарский районный суд заочно приговорил главу «теризбиркома» на «референдуме» в поддержку группировки «ЛНР» к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает ... подробнее →

В Донецке в супермаркете «Семерочка» продают помидоры и картошку плохого качества

20.11.2018 22:01

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в супермаркете «Семерочка» продают помидоры и картошку плохого качества. Об этом местные жители пишут в социальных ... подробнее →

Суд обязал Россию выплатить 180 тысяч евро за погибшего на Донбассе украинского военного

20.11.2018 21:35

Хмельницкой городской районный суд обязал Российскую Федерацию выплатить 180 тысяч евро компенсации за погибшего на Донбассе украинского военнослужащего. Об этом сообщает пресс-центр судебной ... подробнее →

Мы покажем вам "ад": наемники Донбасса собираются в РФ - угроза для Кремля начинает нарастать

20.11.2018 21:07

Наемники России собираются вернуться снова в свою страну. Но специалист Евгений Шабаев рассказал, что это может быть опасно для всего государства. Главная причина заключается в том, что ... подробнее →

На военном полигоне под Ровно прогремел взрыв

20.11.2018 20:39

На одном из общевойсковых полигонов в Ровенской области днем, 20 ноября, взорвалось неизвестное устройство. Об этом в Facebook сообщила 30-я отдельная механизированная бригада имени князя ... подробнее →

В Луганске пьяный водитель въехал в дерево: есть пострадавшие

20.11.2018 20:11

Вчера вечером в неподконтрольном Украине Луганске произошло ДТП в результате которого пострадали двое человек. Об этом сообщают в сообществе «Свердловск, ты должен это знать!» в ... подробнее →

"Украина может остаться без водоснабжения", - Укрводоканалэкология сообщила тревожные новости

20.11.2018 19:43

Правительство приняло решение о прекращении финансирования программы, которая предоставляла воду украинским гражданам. Речь идет о принятой в 2011 году программе "Питьевая вода Украины". ... подробнее →

На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера

20.11.2018 19:14

Российские военные во время испытаний новейших боеприпасов для беспилотников устроили ЧП – загорелся БПЛА и уничтожили автомобиль начальника разведки, "испытателей" хотят наказать. Об этом ... подробнее →

Соцсети потрясены произошедшим на "инаугурации" Пушилина в Донецке: видео с Аксеновым из Крыма на сцене. ВИДЕО

20.11.2018 18:46

В Интернете опубликовано подробное видео "инаугурации" нового главаря "ДНР" Дениса Пушилина, которое снял один из поддерживающих "русский мир" журналистов для канала боевиков WarDoc. При этом ... подробнее →

Где воевал этот усиленный батальон? Более 700 прокуроров получили статус участников АТО

20.11.2018 18:13

Более 700 прокуроров за последние два года каким-то удивительным образом получили статус участника боевых действий. Не помню, правда, чтобы хоть единожды видел представителей данной специальности на ... подробнее →

Стало известно, на сколько увеличится госбюджет после повышения цены на газ

20.11.2018 17:45

Госбюджет Украины в 2019 году дополнительно получит 9 млрд грн за счет повышения цен на газ для населения. Об этом свидетельствует сравнительная таблица бюджетных заключений Верховной Рады при ... подробнее →

Украина вымирает: смертность вдвое превысила рождаемость

20.11.2018 17:20

В период с января по сентябрь 2018 года смертность в Украине превысила рождаемость почти в два раза. Об этом сообщила пресс-служба Госстата Украины, передает Главред . Отмечается, что на 100 ... подробнее →

До -11 и сильный ветер: стало известно, в какие регионы Украины вот-вот придет зима

20.11.2018 17:03

В Украине в течение недели прогнозируются умеренные осадки, температура воздуха местами опустится до 11 градусов мороза. Существенное ухудшение погодных условий ожидается на большей части ... подробнее →

В Мариуполе откроется музей под открытым небом «Обереги Украины»

20.11.2018 16:45

22 ноября в 14:00 в парке культуры и отдыха им. Гурова откроется музей под открытым небом «Обереги Украины». "Проект "Музей под открытым небом «Обереги Украины»" - уникальная ... подробнее →

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