Карта Украины изменится навсегда: Рада приняла революционное решение20.11.2018 23:25
Рада переименовала Кировоградскую область, но не смогла переименовать Днепропетровскую Во вторник, 20 ноября, украинский парламент в рамках декоммунизации принял ... подробнее →
Пушилин насмешил весь мир первым заявлением в должности "главы ДНР" – подробности ч20.11.2018 23:07
"Новоизбранный" главарь "ДНР" намеревается "вернуть" Мариуполь, Славянск и Краматорск. В своем первом заявлении в должности "главы" фейковой республики Пушилин сообщил, что боевики не ... подробнее →
На Луганщине заочно осудили члена «парламента ЛНР»20.11.2018 22:32
Новоайдарский районный суд заочно приговорил главу «теризбиркома» на «референдуме» в поддержку группировки «ЛНР» к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает ... подробнее →
В Донецке в супермаркете «Семерочка» продают помидоры и картошку плохого качества20.11.2018 22:01
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в супермаркете «Семерочка» продают помидоры и картошку плохого качества. Об этом местные жители пишут в социальных ... подробнее →
Суд обязал Россию выплатить 180 тысяч евро за погибшего на Донбассе украинского военного20.11.2018 21:35
Хмельницкой городской районный суд обязал Российскую Федерацию выплатить 180 тысяч евро компенсации за погибшего на Донбассе украинского военнослужащего. Об этом сообщает пресс-центр судебной ... подробнее →
Мы покажем вам "ад": наемники Донбасса собираются в РФ - угроза для Кремля начинает нарастать20.11.2018 21:07
Наемники России собираются вернуться снова в свою страну. Но специалист Евгений Шабаев рассказал, что это может быть опасно для всего государства. Главная причина заключается в том, что ... подробнее →
На военном полигоне под Ровно прогремел взрыв20.11.2018 20:39
На одном из общевойсковых полигонов в Ровенской области днем, 20 ноября, взорвалось неизвестное устройство. Об этом в Facebook сообщила 30-я отдельная механизированная бригада имени князя ... подробнее →
В Луганске пьяный водитель въехал в дерево: есть пострадавшие20.11.2018 20:11
Вчера вечером в неподконтрольном Украине Луганске произошло ДТП в результате которого пострадали двое человек. Об этом сообщают в сообществе «Свердловск, ты должен это знать!» в ... подробнее →
"Украина может остаться без водоснабжения", - Укрводоканалэкология сообщила тревожные новости20.11.2018 19:43
Правительство приняло решение о прекращении финансирования программы, которая предоставляла воду украинским гражданам. Речь идет о принятой в 2011 году программе "Питьевая вода Украины". ... подробнее →
На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера20.11.2018 19:14
Российские военные во время испытаний новейших боеприпасов для беспилотников устроили ЧП – загорелся БПЛА и уничтожили автомобиль начальника разведки, "испытателей" хотят наказать. Об этом ... подробнее →
Соцсети потрясены произошедшим на "инаугурации" Пушилина в Донецке: видео с Аксеновым из Крыма на сцене. ВИДЕО20.11.2018 18:46
В Интернете опубликовано подробное видео "инаугурации" нового главаря "ДНР" Дениса Пушилина, которое снял один из поддерживающих "русский мир" журналистов для канала боевиков WarDoc. При этом ... подробнее →
Где воевал этот усиленный батальон? Более 700 прокуроров получили статус участников АТО20.11.2018 18:13
Более 700 прокуроров за последние два года каким-то удивительным образом получили статус участника боевых действий. Не помню, правда, чтобы хоть единожды видел представителей данной специальности на ... подробнее →
Стало известно, на сколько увеличится госбюджет после повышения цены на газ20.11.2018 17:45
Госбюджет Украины в 2019 году дополнительно получит 9 млрд грн за счет повышения цен на газ для населения. Об этом свидетельствует сравнительная таблица бюджетных заключений Верховной Рады при ... подробнее →
Украина вымирает: смертность вдвое превысила рождаемость20.11.2018 17:20
В период с января по сентябрь 2018 года смертность в Украине превысила рождаемость почти в два раза. Об этом сообщила пресс-служба Госстата Украины, передает Главред . Отмечается, что на 100 ... подробнее →
До -11 и сильный ветер: стало известно, в какие регионы Украины вот-вот придет зима20.11.2018 17:03
В Украине в течение недели прогнозируются умеренные осадки, температура воздуха местами опустится до 11 градусов мороза. Существенное ухудшение погодных условий ожидается на большей части ... подробнее →
В Мариуполе откроется музей под открытым небом «Обереги Украины»20.11.2018 16:45
22 ноября в 14:00 в парке культуры и отдыха им. Гурова откроется музей под открытым небом «Обереги Украины». "Проект "Музей под открытым небом «Обереги Украины»" - уникальная ... подробнее →
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