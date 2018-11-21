В Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев из временно оккупированных территорий Донбасса, а также из аннексированного Российской Федерацией Крыма. Но эти данные, скорее всего, далеки от реальности. По данным пресс-службы Министерства социальной ... подробнее →

В национальные суды продолжают обращаться пострадавшие с исковыми заявлениями о возмещении вреда за разрушенное или поврежденное имущество в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на ... подробнее →

Никто толком вам не скажет, почему откровенно некрасивая и неухоженная женщина меняет мужчин как перчатки, а вы, такая умная, симпатичная и самостоятельная, испытываете проблемы в личной жизни, ... подробнее →

Герпес — одна из самых неприятных болезней. Хотя зачастую она протекает в лёгкой форме, проявляясь всего раз в полгода, она всё равно доставляет массу неприятностей, пишет lifter . ... подробнее →

В течение текущих суток, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня В районе Красногоровки захватчики провоцировали украинских военных из стрелкового ... подробнее →

Возможность воровать чужие технологии, не боясь наказания — это большое преимущество «ДНР». Об этом заявил «депутат народного совета республики» Федор Березин. ... подробнее →

Социальное напряжение в России почти достигло своего пика из-за непопулярных реформ Кремля, коррупции и беззакония. Искренний пост о современной России обнародовал на своем telegram-канале ... подробнее →

Кабмин ожидает увеличения дохода госбюджета в 2019 году за счет новых правил растаможивания автомобилей, об этом говорится в доработанном законопроекте № 9000, сообщает издание lb.ua. ... подробнее →

Диетологи назвали правила безопасного перекуса на ночь 21.11.2018 18:45 Такой прием пищи стоит ограничить. Практически все люди ощущают голод в вечернее время, и все реагируют на него по-разному. Кто-то поддается голоду, съедает все, что видит перед собой и ложится ... подробнее →