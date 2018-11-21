5 народных способов расправиться с герпесом за 1 сутки21.11.2018 22:48
Герпес — одна из самых неприятных болезней. Хотя зачастую она протекает в лёгкой форме, проявляясь всего раз в полгода, она всё равно доставляет массу неприятностей, пишет lifter . ... подробнее →
Вот рейтинг любовниц по знаку Зодиака: от лучших к худшим21.11.2018 22:23
Никто толком вам не скажет, почему откровенно некрасивая и неухоженная женщина меняет мужчин как перчатки, а вы, такая умная, симпатичная и самостоятельная, испытываете проблемы в личной жизни, ... подробнее →
Компенсация за разрушенное на Донбассе жилье: О чем нужно помнить при обращении в суд21.11.2018 22:00
В национальные суды продолжают обращаться пострадавшие с исковыми заявлениями о возмещении вреда за разрушенное или поврежденное имущество в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на ... подробнее →
Украина потеряла контроль над реальным числом переселенцев21.11.2018 21:43
В Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев из временно оккупированных территорий Донбасса, а также из аннексированного Российской Федерацией Крыма. Но эти данные, скорее всего, далеки от реальности. По данным пресс-службы Министерства социальной ... подробнее →
Боевики атаковали ВСУ крупным калибром: какие районы попали под обстрел21.11.2018 21:27
В течение текущих суток, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня В районе Красногоровки захватчики провоцировали украинских военных из стрелкового ... подробнее →
Суд обязал Кремль заплатить украинцам кругленькую сумму21.11.2018 21:01
Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу российского государственного монополиста "Газпром" на взыскание Антимонопольным комитетом 172 миллиардов гривен штрафа и пени. ... подробнее →
Появились кадры "инаугурации" Пасечника: "Кучка террористов с испуганными лицами и смотрящими в пол глазами"21.11.2018 20:55
В Сети появились фото с "инаугурации" главаря террористической "ЛНР" Леонида Пасечника. Кадры торжественного назначения Пасечника главарем кремлевской "республики" показал "Российский ... подробнее →
В Украине депутаты хотят ввести уголовную ответственность за клевету21.11.2018 20:37
Народные депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за клевету. Соответствующий законопроект сегодня, 21 ноября, направлен на рассмотрение комитета ВР, сообщает пресс-служба Рады. ... подробнее →
Доход от растаможки «евроблях» пойдет на выплату пенсий21.11.2018 20:20
Кабмин ожидает увеличения дохода госбюджета в 2019 году за счет новых правил растаможивания автомобилей, об этом говорится в доработанном законопроекте № 9000, сообщает издание lb.ua. ... подробнее →
Россияне в отчаянии готовятся к своему Майдану: "Все имитация, нет никакого будущего, только тупик"21.11.2018 20:06
Социальное напряжение в России почти достигло своего пика из-за непопулярных реформ Кремля, коррупции и беззакония. Искренний пост о современной России обнародовал на своем telegram-канале ... подробнее →
«Депутат ДНР»: «Мы непризнанные. Можем воровать технологии у кого хотим»21.11.2018 19:55
Возможность воровать чужие технологии, не боясь наказания — это большое преимущество «ДНР». Об этом заявил «депутат народного совета республики» Федор Березин. ... подробнее →
Ярош создает новую политическую платформу21.11.2018 19:40
В общественной организации «Государственная Инициатива Яроша» сообщили о создании новой политической платформы. Как передает replyua.net , заявление соответствующего содержания ... подробнее →
До -11 и сильный ветер: появился прогноз погоды в Украине до конца недели21.11.2018 19:20
В Украине в течение недели прогнозируются умеренные осадки, температура воздуха местами опустится до 11 градусов мороза. Существенное ухудшение погодных условий ожидается на большей части ... подробнее →
"Более тысячи россиян погибли, многие покалечены..." - секретные наемники Путина устроили бунт против Кремля21.11.2018 19:02
Секретные путинские наемники из частных военных компаний устроили настоящий бунт и подали иск в Гаагу. Дело в том, что более тысячи сотрудников ЧВК погибли и еще большее количество оказались ... подробнее →
Диетологи назвали правила безопасного перекуса на ночь21.11.2018 18:45
Такой прием пищи стоит ограничить. Практически все люди ощущают голод в вечернее время, и все реагируют на него по-разному. Кто-то поддается голоду, съедает все, что видит перед собой и ложится ... подробнее →
12 признаков того, что вы имеете дело с коварной личностью21.11.2018 18:31
И пусть мы можем считать, что большинство людей — положительные персонажи, есть те, которые готовы использовать всех и вся в своих целях. Ведь, действительно коварный человек пойдет и по ... подробнее →
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