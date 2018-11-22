В «ДНР» «переписали» биографию Пушилина — теперь он не МММщик

22.11.2018 23:43

Подконтрольный группировке так называемой «ДНР» макеевский телеканал «Юнион» показал сюжет о биографии главаря боевиков Дениса Пушилина, скрыв факт его участия в финансовой ... подробнее →

Победа за Украиной: офицер ВСУ показал мощное видео ликвидации террористов с воздуха – Сеть в восторге

22.11.2018 23:26

После разгрома позиций "ДНР" у боевиков есть один убитый, еще двое сепаратистов ранены. Мощные кадры показал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"), передает "Диалог.UA". ... подробнее →

Пугающие платежки за ЖКХ-услуги: что делать потребителям

22.11.2018 22:25

Председатель Общественного комитета защиты прав граждан Николай Козырев пояснил, как поступать украинским потребителям, которые получили платежки за услуги жилищно-коммунального хозяйства с ... подробнее →

Украина предложила самороспуск всех «учреждений Л-ДНР»

22.11.2018 21:59

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на заседании 22 ноября предложила переформатировать политическую подгруппу и развести военную технику в районе Станицы Луганской. Об ... подробнее →

Безвизовый режим с Таиландом пока не работает, сначала пройдут подготовительные мероприятия, – посол

22.11.2018 21:28

Безвизовый режим между Украиной и Таиландом пока не работает. В течение ближайших недель тайская сторона будет проводить подготовительные мероприятия для воплощения этого решения в жизнь. Как ... подробнее →

"Обереги України": мариупольцам показали искусство в ржавом металле. ВИДЕО

22.11.2018 20:54

Несмотря на то, что Лугопарк находится в стадии реконструкции, сегодня на месте будущей площадки для барбекю появился еще один парк. Он расположился под открытым небом. Его главная особенность - все ... подробнее →

Лучшие детские сиропы от кашля: 8 рецептов

22.11.2018 20:28

  Здоровье ребенка всегда значимо для мамы, независимо от его возраста и социального статуса. Они переживают, поели мы или нет, тепло ли одеты и не беспокоит ли нас что-то. Мамы знают, что ... подробнее →

«Украинская верховая». В ОРДО похвастались новым «охранником» Донецка

22.11.2018 20:01

Конюшня так называемого «кавалерийского взвода полка патрульно-постовой службы полиции» неподконтрольного Украине Донецка пополнилась новым жеребцом по кличке Тагир. Об этом сегодня ... подробнее →

Кремль создал тайный банк для финансирования Донбасса: США рассказали, что задумала Россия

22.11.2018 19:27

Изолированный, изуродованный войной анклав захваченной Абхазии превратился в тайный финансовый "перекресток" для теневой империи России - Москва создала специальный тайный банк (Международный ... подробнее →

ВСУ на Донбассе мастерски приструнили боевиков армии РФ

22.11.2018 18:49

За прошедшие сутки 21 ноября российские боевики продолжили прицельные атаки на позиции ВСУ, 11 раз сорвав режим прекращения огня. Силам ООС пришлось 9 раз открывать ответный огонь, при этом со ... подробнее →

Washington Post: Объем торговли между «Л-ДНР» и Россией - $150 миллионов за полгода

22.11.2018 18:21

За первую половину 2018 года торговля между Россией и неподконтрольными украинским властям территориями на Донбассе составила более 150 миллионов долларов. Об этом пишет The Washinghton Post, ... подробнее →

В Святогороской Лавре опровергли слова Гиркина о поддержке НВФ «ДНР»

22.11.2018 17:49

Наместник Святогорской Лавры митрополит УПЦ МП Арсений опроверг заявления экс-командира НВФ «ДНР» Игоря Гиркина-Стрелкова о том, что священнослужители оказывали помощь наемникам ОРДО. ... подробнее →

"ВСУ не стреляют по мирным жителям…" - Сеть взорвало видео, как наемник "ДНР" проговорился на запретную тему. ВИДЕО

22.11.2018 17:32

Социальные сети взорвало видео слов российского наемника, который случайно проговорился и заявил, что солдаты украинской армии стараются не стрелять по мирным жителям. Кадры были опубликованы в ... подробнее →

На Донетчине шахта осталась без электроэнергии из-за долгов

22.11.2018 17:12

Шахта «Капитальная» госпредприятия «Мирноградуголь» (Мирноград, Донецкая область) третий день остается без электроснабжения из-за задолженности. Об этом « Новостям ... подробнее →

Боевики "ДНР" заявили о химической угрозе со стороны англичан

22.11.2018 16:46

Пророссийские боевики сообщили о том, что на Донбасс прибыли англичане для проведения химических атак. "Украинская сторона не оставляет намерений проведения химической диверсии на севере ДНР. Нашей ... подробнее →

Оформление субсидий: украинцам пояснили как не выписывать членов семьи и получить скидку

22.11.2018 16:22

В Украине для для назначения субсидии на оплату ЖКУ не нужно выписывать членов семьи из жилья, необходимо предоставить контролирующим органам справку об официальном трудоустройстве и взносам в ... подробнее →

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