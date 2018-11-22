Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на заседании 22 ноября предложила переформатировать политическую подгруппу и развести военную технику в районе Станицы Луганской. Об ... подробнее →

Председатель Общественного комитета защиты прав граждан Николай Козырев пояснил, как поступать украинским потребителям, которые получили платежки за услуги жилищно-коммунального хозяйства с ... подробнее →

После разгрома позиций "ДНР" у боевиков есть один убитый, еще двое сепаратистов ранены. Мощные кадры показал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"), передает "Диалог.UA". ... подробнее →

Подконтрольный группировке так называемой «ДНР» макеевский телеканал «Юнион» показал сюжет о биографии главаря боевиков Дениса Пушилина, скрыв факт его участия в финансовой ... подробнее →

"Обереги України": мариупольцам показали искусство в ржавом металле. ВИДЕО 22.11.2018 20:54 Несмотря на то, что Лугопарк находится в стадии реконструкции, сегодня на месте будущей площадки для барбекю появился еще один парк. Он расположился под открытым небом. Его главная особенность - все ... подробнее →