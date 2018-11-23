В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета

23.11.2018 12:44

Вчера в 19:30 в микрорайоне Черемушки спасли 42-летнюю женщину, которая замерзала на пороге супермаркета "Шан с". Об этом 0629 сообщили медики. Пьяная мариупольчанка валялась на земле возле ... подробнее →

В Украине вырастут акцизы, налоги и рента

23.11.2018 12:32

Этой ночью после долгих дискуссий Верховная Рада 236 голосами поддержала законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по ... подробнее →

В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела

23.11.2018 12:15

"Верховный суд" террористической "ДНР" приговорил к смерти члена группировки "Казачий союз "Область войска Донского"". Его соучастникам досталось пожизненное. О громком решении "суда" ... подробнее →

Поселок Золотое на Донбассе под обстрелом -Луганская ОГА

23.11.2018 12:00

22 ноября поселок Золотое Луганской области подверглось массированному обстрелу со стороны представителей незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ... подробнее →

"Нет денег даже на еду - спасибо, Россия", - оккупанты разделались с крупнейшим заводом Донецка ЮМЗ

23.11.2018 11:45

Юзовский металлургический завод (ЮМЗ), по всей видимости, доживает свои последние дни. Производство остановлено, зарплаты не платят. О ЧП с некогда одним из крупнейших заводов Донбасса ... подробнее →

Украина получила новый бюджет: главные цифры

23.11.2018 11:31

Под утро 23 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9000 о государственном бюджете на 2019 год. За документ во втором чтении проголосовали 239 народных депутатов, а в ... подробнее →

Стала известна программа новогоднего концерта на канале «Интер»

23.11.2018 11:22

В новогоднюю ночь телеканал «Интер» покажет свой традиционный огонек - «настоящий», как выразилась руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная, сообщает mediananny.com . ... подробнее →

Украинцам урежут зарплаты, в Кабмине готовят новое «покращення»: Заберут любой ценой

23.11.2018 11:15

Государству очень нужны деньги и в  Кабмине  решили обобрать украинцев Инициатива украинского правительства касательно расширения максимальной величины базы начисления единого ... подробнее →

Оккупанты планируют новую масштабную стройку моста: опубликованы фото

23.11.2018 11:07

Нелегитимные «власти» незаконно аннексированного Крыма намерены построить еще один крымский мост, который в этот раз соединит центр и север оккупированного Севастополя. Предполагается, ... подробнее →

«Они были, как беспризорники»: в УПЦ МП встали на защиту боевиков-казаков на Донбассе

23.11.2018 11:00

В интервью журналистам издания «РБК» митрополит Арсений, который является наместником Святогорской лавры (УПЦ МП), заявил, что территория лавры охраняется так называемыми казаками, передает  replyua.net . «Наши казаки – это ... подробнее →

Названы самые популярные среди украинцев товары "Черной пятницы"

23.11.2018 10:55

Аналитики назвали товары, которыми больше всего интересовались украинцы перед "Черной пятницей". Об этом сообщил сервис сравнения цен Price.UA, передает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →

Впереди комфортный сюрприз, - синоптики рассказали о погоде в выходные

23.11.2018 10:45

23 ноября, в пятницу, в Украине сохранится облачная погода, но существенных осадков в стране не ожидается. Как сообщает  replyua.net  со ссылкой на данные Гидрометцентра, в дневные часы ... подробнее →

Украинцам увеличивают выплаты: кому повезет в новом году

23.11.2018 10:30

Согласно Бюджету 2019 , в будущем году в Украине увеличатся суммы выплат разновидностей пособий на детей Сегодня в Раде рассматривают Государственный бюджет на 2019 год. Процедура должна ... подробнее →

Археологи нашли могилу людей с аномальными черепами

23.11.2018 10:17

Черепа в захоронении были вытянуты в длину. Археологи Боливии заявили, что ими было найдено 500-летнее массовое захоронение с более сотней скелетов и артефактами, сообщает  Хроника.инфо ... подробнее →

«Порадовали»: украинцам повышают пенсию на 62 гривны

23.11.2018 10:10

С 1 декабря текущего года минимальная пенсия в Украине увеличится до 1497 гривен. Как информирует  replyua.net  со ссылкой на пресс-службу правительства, такое заявление прозвучало от Павла ... подробнее →

Идеальный мужчина для вашего знака зодиака

23.11.2018 10:04

Узнайте, какой мужчина подходит вам идеально по гороскопу. Итак, звезды говорят…   Женщина-Овен (21 Марта — 19 Апреля) Женщина-Овен обладает горячим темпераментом и ... подробнее →

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