22 ноября поселок Золотое Луганской области подверглось массированному обстрелу со стороны представителей незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ... подробнее →

"Верховный суд" террористической "ДНР" приговорил к смерти члена группировки "Казачий союз "Область войска Донского"". Его соучастникам досталось пожизненное. О громком решении "суда" ... подробнее →

Этой ночью после долгих дискуссий Верховная Рада 236 голосами поддержала законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по ... подробнее →

Вчера в 19:30 в микрорайоне Черемушки спасли 42-летнюю женщину, которая замерзала на пороге супермаркета "Шан с". Об этом 0629 сообщили медики. Пьяная мариупольчанка валялась на земле возле ... подробнее →

Государству очень нужны деньги и в Кабмине решили обобрать украинцев Инициатива украинского правительства касательно расширения максимальной величины базы начисления единого ... подробнее →

Под утро 23 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9000 о государственном бюджете на 2019 год. За документ во втором чтении проголосовали 239 народных депутатов, а в ... подробнее →

Юзовский металлургический завод (ЮМЗ), по всей видимости, доживает свои последние дни. Производство остановлено, зарплаты не платят. О ЧП с некогда одним из крупнейших заводов Донбасса ... подробнее →

23 ноября, в пятницу, в Украине сохранится облачная погода, но существенных осадков в стране не ожидается. Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, в дневные часы ... подробнее →

Аналитики назвали товары, которыми больше всего интересовались украинцы перед "Черной пятницей". Об этом сообщил сервис сравнения цен Price.UA, передает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →

В интервью журналистам издания «РБК» митрополит Арсений, который является наместником Святогорской лавры (УПЦ МП), заявил, что территория лавры охраняется так называемыми казаками, передает replyua.net . «Наши казаки – это ... подробнее →

Нелегитимные «власти» незаконно аннексированного Крыма намерены построить еще один крымский мост, который в этот раз соединит центр и север оккупированного Севастополя. Предполагается, ... подробнее →

Украинцам увеличивают выплаты: кому повезет в новом году 23.11.2018 10:30 Согласно Бюджету 2019 , в будущем году в Украине увеличатся суммы выплат разновидностей пособий на детей Сегодня в Раде рассматривают Государственный бюджет на 2019 год. Процедура должна ... подробнее →

Археологи нашли могилу людей с аномальными черепами 23.11.2018 10:17 Черепа в захоронении были вытянуты в длину. Археологи Боливии заявили, что ими было найдено 500-летнее массовое захоронение с более сотней скелетов и артефактами, сообщает Хроника.инфо ... подробнее →

«Порадовали»: украинцам повышают пенсию на 62 гривны 23.11.2018 10:10 С 1 декабря текущего года минимальная пенсия в Украине увеличится до 1497 гривен. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу правительства, такое заявление прозвучало от Павла ... подробнее →