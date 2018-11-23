Жители ОРДЛО наконец-то смогут получать пенсии. Поможет Красный Крест

23.11.2018 22:56

Международный комитет Красного Креста готов помочь жителями неподконтрольных территорий Донбасса не имеющих возможность выезжать на подконтрольную правительству территорию, в вопросе получения ... подробнее →

Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен

23.11.2018 22:12

Фаст-фуд может быть полезен для мозга. Ученые рассказали, что фаст-фуд обладает полезными свойствами для человеческого мозга. Об этом пишет  Хроника.инфо  со ссылкой на  ... подробнее →

Подробности минских переговоров с участием Марчука

23.11.2018 21:46

Первый зампредседателя ВР Ирина Геращенко написала в Facebook, что во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона, в состав которой отныне входит Евгений ... подробнее →

Гай рассказал о том, как Янукович и Кремль подрывали обороноспособность Украины: "Цель - обезглавить ВСУ"

23.11.2018 21:14

Ни для кого не является секретным тот факт, что во время президентства Януковича украинскую армию цинично пытались уничтожить. Мирослав Гай, который является главой благотворительного фонда ... подробнее →

В Одессе в одном из главных судов города произошло массовое побоище: задержано около 50 человек - кадры

23.11.2018 21:00

Сегодня стало известно о том, что в Южной Пальмире произошло из рамок вон выходящее ЧП. Сообщается, что во время проведения судебного заседания в Приморском районном суде города Одесса между ... подробнее →

Армия РФ получила сильный отпор от ВСУ – у боевиков тяжелые ранения

23.11.2018 20:47

Российские боевики сократили количество огневых провокаций, однако полного соблюдения перемирия со стороны оккупантов нет. Как сказано в сообщении Штаба ООС в Facebook, большинство прицельных ... подробнее →

В Донецке и Макеевке на рынках продают масло с ртутью. Люди напуганы

23.11.2018 20:30

Во временно оккупированных Донецке и Макеевке люди столкнулись с новой бедой – в масле, продаваемом на развес, обнаружили ртуть. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » На жителей ... подробнее →

Кризис на Донецком металлургическом заводе: производство остановлено, люди — без зарплаты

23.11.2018 20:15

На Донецком металлургическом заводе (ДМЗ) остановлено производство, рабочим прекратили выплачивать зарплату. Об этом сообщает Марина Ахмедова в своем Тelegram-канале. По словам Ахмедовой, ею было получено письмо от работников ДМЗ — крупнейшего ... подробнее →

"Муниципальная няня": что будет с декретными выплатами в 2019 году

23.11.2018 20:00

В Украине проект "Муниципальная няня" начнет работать с 1 января 2019 года. Государство предлагает частично покрывать расходы новоиспеченных родителей за услуги нянь. Сумма выплат будет варьироваться ... подробнее →

У украинцев отберут больше половины всех субсидий: кто пострадает сильнее

23.11.2018 19:45

С начала года объем назначенных субсидий украинцам уменьшился более, чем в половину. Об этом пишет  "Хвиля" , ссылаясь на информацию Государственной службы статистики. Отмечается, что в ... подробнее →

В Москве сильный пожар: раздаются взрывы

23.11.2018 19:30

Сегодня в российской столице Москве произошел серьезный пожар на складе, расположенном на северо-западе города по адресу 1-й Волоколамский проезд, дом 5. Сообщается, что площадь возгорания составляет ... подробнее →

Минималка и прожиточный минимум: Насколько вырастут соцстандарты в 2019 году

23.11.2018 19:15

Государственный  бюджет Украины  на 2019 год, который Верховная Рада одобрила сегодня, 23 ноября, предусматривает повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, пишет  ... подробнее →

На Украину обрушатся сильные снегопады: до снежного армагеддона остались считанные дни

23.11.2018 19:03

Снегопады начнутся уже с начала предстоящей недели, из-за чего во многих регионах Украины произойдут осложнения погодных условий. Снег начнет засыпать с понедельника, 26 ноября, усиление ... подробнее →

Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть

23.11.2018 18:49

Эксперты составили список продуктов, которые помогают человеку быстро уснуть. Бананы  прекрасно утоляют аппетит. Несмотря на то, что они достаточно калорийные, все-таки, лучше съесть перед ... подробнее →

Врачи подсказали, какой алкогольный напиток может защитить от инсульта

23.11.2018 18:28

Регулярное употребление вина в разумных дозах хорошо влияет на здоровье. Любите порой осушить бокал вина, знаете разницу между базовыми нотами Каберне и Пино Нуар или просто любите насладиться ... подробнее →

Можно ли венчаться беременной: церковные приметы

23.11.2018 18:02

Нередко случается, что мужчина с женщиной решают связать себя узами брака и обвенчаться, когда женщина уже находится "в положении". Тут встает вопрос: можно ли венчаться беременной женщине? ... подробнее →

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