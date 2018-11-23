Жители ОРДЛО наконец-то смогут получать пенсии. Поможет Красный Крест23.11.2018 22:56
Международный комитет Красного Креста готов помочь жителями неподконтрольных территорий Донбасса не имеющих возможность выезжать на подконтрольную правительству территорию, в вопросе получения ... подробнее →
Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен23.11.2018 22:12
Фаст-фуд может быть полезен для мозга. Ученые рассказали, что фаст-фуд обладает полезными свойствами для человеческого мозга. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →
Подробности минских переговоров с участием Марчука23.11.2018 21:46
Первый зампредседателя ВР Ирина Геращенко написала в Facebook, что во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона, в состав которой отныне входит Евгений ... подробнее →
Гай рассказал о том, как Янукович и Кремль подрывали обороноспособность Украины: "Цель - обезглавить ВСУ"23.11.2018 21:14
Ни для кого не является секретным тот факт, что во время президентства Януковича украинскую армию цинично пытались уничтожить. Мирослав Гай, который является главой благотворительного фонда ... подробнее →
В Одессе в одном из главных судов города произошло массовое побоище: задержано около 50 человек - кадры23.11.2018 21:00
Сегодня стало известно о том, что в Южной Пальмире произошло из рамок вон выходящее ЧП. Сообщается, что во время проведения судебного заседания в Приморском районном суде города Одесса между ... подробнее →
Армия РФ получила сильный отпор от ВСУ – у боевиков тяжелые ранения23.11.2018 20:47
Российские боевики сократили количество огневых провокаций, однако полного соблюдения перемирия со стороны оккупантов нет. Как сказано в сообщении Штаба ООС в Facebook, большинство прицельных ... подробнее →
В Донецке и Макеевке на рынках продают масло с ртутью. Люди напуганы23.11.2018 20:30
Во временно оккупированных Донецке и Макеевке люди столкнулись с новой бедой – в масле, продаваемом на развес, обнаружили ртуть. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » На жителей ... подробнее →
Кризис на Донецком металлургическом заводе: производство остановлено, люди — без зарплаты23.11.2018 20:15
На Донецком металлургическом заводе (ДМЗ) остановлено производство, рабочим прекратили выплачивать зарплату. Об этом сообщает Марина Ахмедова в своем Тelegram-канале. По словам Ахмедовой, ею было получено письмо от работников ДМЗ — крупнейшего ... подробнее →
"Муниципальная няня": что будет с декретными выплатами в 2019 году23.11.2018 20:00
В Украине проект "Муниципальная няня" начнет работать с 1 января 2019 года. Государство предлагает частично покрывать расходы новоиспеченных родителей за услуги нянь. Сумма выплат будет варьироваться ... подробнее →
У украинцев отберут больше половины всех субсидий: кто пострадает сильнее23.11.2018 19:45
С начала года объем назначенных субсидий украинцам уменьшился более, чем в половину. Об этом пишет "Хвиля" , ссылаясь на информацию Государственной службы статистики. Отмечается, что в ... подробнее →
В Москве сильный пожар: раздаются взрывы23.11.2018 19:30
Сегодня в российской столице Москве произошел серьезный пожар на складе, расположенном на северо-западе города по адресу 1-й Волоколамский проезд, дом 5. Сообщается, что площадь возгорания составляет ... подробнее →
Минималка и прожиточный минимум: Насколько вырастут соцстандарты в 2019 году23.11.2018 19:15
Государственный бюджет Украины на 2019 год, который Верховная Рада одобрила сегодня, 23 ноября, предусматривает повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, пишет ... подробнее →
На Украину обрушатся сильные снегопады: до снежного армагеддона остались считанные дни23.11.2018 19:03
Снегопады начнутся уже с начала предстоящей недели, из-за чего во многих регионах Украины произойдут осложнения погодных условий. Снег начнет засыпать с понедельника, 26 ноября, усиление ... подробнее →
Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть23.11.2018 18:49
Эксперты составили список продуктов, которые помогают человеку быстро уснуть. Бананы прекрасно утоляют аппетит. Несмотря на то, что они достаточно калорийные, все-таки, лучше съесть перед ... подробнее →
Врачи подсказали, какой алкогольный напиток может защитить от инсульта23.11.2018 18:28
Регулярное употребление вина в разумных дозах хорошо влияет на здоровье. Любите порой осушить бокал вина, знаете разницу между базовыми нотами Каберне и Пино Нуар или просто любите насладиться ... подробнее →
Можно ли венчаться беременной: церковные приметы23.11.2018 18:02
Нередко случается, что мужчина с женщиной решают связать себя узами брака и обвенчаться, когда женщина уже находится "в положении". Тут встает вопрос: можно ли венчаться беременной женщине? ... подробнее →
- На оккупированные территории Донетчины из РФ въезжают тягачи и черные фургоны17:32
- У Путина сообщили, как военное положение скажется на ситуации на оккупированных территориях17:11
- Из-за невыносимых условий на блокпостах боевиков «ДНР» у людей отказывают почки15:48
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк14:52
- Боевики «ДНР» провели массовые задержания. Задержаны почти 300 человек13:51
- Пропагандисты «ЛНР» запугивают людей «наступлением ВСУ». Началась паника12:48
- Жители оккупированных территорий Донетчины уличили российские «СМИ» в фейковой новости12:09
- В Кадиевке пятеро боевиков «ЛНР» избили и ограбили двоих мирных граждан11:09
- РФ атакует не только в Азовье: двое бойцов ВСУ стали жертвами обстрелов на Донбассе, у врага минус 6 боевиков10:52
- Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение10:29
- Германия предлагает Украине доказать правоту своей версии событий в керченском проливе, а РФ — обеспечить проход кораблей17:48
- На оккупированные территории Донетчины из РФ въезжают тягачи и черные фургоны17:32
- У Путина сообщили, как военное положение скажется на ситуации на оккупированных территориях17:11
- Почти полсотни россиян не пустили в Украину: первые подробности16:50
- Появился снимок огромной пробоины в катере «Бердянск»16:29
- Надежду Савченко оперируют в одной из больниц Киева16:08
- Из-за невыносимых условий на блокпостах боевиков «ДНР» у людей отказывают почки15:48
- Азаров из Москвы разозлил соцсети враньем об Украине: предателя проклинают за слова про конфликт в Азове15:28
- "Укрзализныця" ввела "новогоднюю" отмену возврата билетов через Интернет15:20
- Нет нужды. В Кремле не поддержали идею прямых переговоров Путина с Порошенко15:09
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков19:05
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»