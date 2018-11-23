Ни для кого не является секретным тот факт, что во время президентства Януковича украинскую армию цинично пытались уничтожить. Мирослав Гай, который является главой благотворительного фонда ... подробнее →

Первый зампредседателя ВР Ирина Геращенко написала в Facebook, что во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона, в состав которой отныне входит Евгений ... подробнее →

Фаст-фуд может быть полезен для мозга. Ученые рассказали, что фаст-фуд обладает полезными свойствами для человеческого мозга. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →

Международный комитет Красного Креста готов помочь жителями неподконтрольных территорий Донбасса не имеющих возможность выезжать на подконтрольную правительству территорию, в вопросе получения ... подробнее →