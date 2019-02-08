Бельгия поддержит санкции против России

08.02.2019 22:48

Сегодня состоялась встреча делегации ПАСЕ с министром иностранных дел Бельгии, кандидатом на должность генсека Совета Европы Дидье Рейндерсом Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир ... подробнее →

Боевики запрещают наблюдателям ОБСЕ посещать контролируемые ими территории

08.02.2019 22:26

Оккупанты препятствуют деятельности СММ ОБСЕ На Донбассе боевики продолжают препятствовать международным наблюдателям осуществлять мониторинг. Об этом сообщает  РБК-Украина со ссылкой ... подробнее →

Врачи сообщили, какой продукт способен защитить от депрессии

08.02.2019 22:00

Орехи - неотъемлемая часть здорового питания.  Грецкие орехи  -  крайне полезный продукт. Они помогают работе мозга и замедляют процессы старения.  А недавно ... подробнее →

С сегодняшнего дня в Украине запретили выселять жильцов общежитий советской постройки

08.02.2019 21:40

В пятницу, 8 февраля, в Украине в силу вступил закон,  который предусматривает продление моратория на выселение жителей общежитий до завершения реализации Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин ... подробнее →

День на Донбассе: один погибший, двое раненых

08.02.2019 21:20

Сепаратисты один раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. На Донбассе за день, 8 февраля, сепаратисты восемь раз обстреляли позиции украинских войск. Один боец ВСУ погиб, еще ... подробнее →

Урологи объяснили, как чеснок может повлиять на почки

08.02.2019 21:00

Пять супер-полезных продуктов для наших почек. От здоровья почек зависит очень многое в нашем организме, поскольку этот орган сыграет важнейшую роль, фильтруя токсины. И вот 5 продуктов ... подробнее →

Путин провел массовую чистку своих силовиков: более десятка генералов оказались неугодны главе Кремля

08.02.2019 20:42

Похоже, что у главы кремлевского преступного режима начинается настоящая паника, поскольку столь массовое увольнение силовиков высшего ранга в стране может свидетельствовать о том, что у него паранойя. Сообщается, что президент страны-агрессора Владимир ... подробнее →

В школьные программы по истории Украины внесут изменения

08.02.2019 20:20

Гриневич дала поручение внести соответствующие изменения в программы по истории Украины сразу после получения Томоса В 2019 году будут печатать новые учебники по истории Украины, в которые внесут ... подробнее →

Янукович может возглавить Донбасс в качестве премьер-министра региона, – эксперт

08.02.2019 20:20

В России до последнего будут стоять на своем, доказывая, что у Украины нет другого пути, кроме, как выполнить Минские соглашения в части предоставления Донбассу особого статуса – автономии. ... подробнее →

Суд назвал два единственных запрета для Супрун

08.02.2019 20:04

Разъяснения у суда попросили представители Супрун. Окружной административный суд Киева опубликовал разъяснения относительно того, какие полномочий временно лишается исполняющая обязанности ... подробнее →

Стало известно, что указали в своих декларациях новоиспеченные кандидаты в президенты

08.02.2019 19:38

Кандидаты в президенты подали декларации за 2017 год Все кандидаты в президенты на выборах-2019 должны были подать вместе с пакетом документов в Центризбирком е-декларацию. Что указали в ... подробнее →

Сколько денег Украина планирует занять в ближайшие годы: названа сумма

08.02.2019 19:23

Национальный банк Украины (НБУ) планирует до конца 2021 года привлечь от иностранных кредиторов финансирования общим объемом $16,6 млрд. Это следует из январского "Инфляционного отчета" на сайте ... подробнее →

Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки

08.02.2019 19:00

Эксперты рассказали об уникальных целебных свойствах шиповника. За две недели эксперимента, у пациентов с ожирением установили снижение уровня холестерина и сахара в крови. Также они пришли к ... подробнее →

Студенты из «ДНР» больше не получат российские дипломы

08.02.2019 18:39

В конце 2018 года в «Министерстве образования и науки «ДНР»» состоялось расширенное заседание «Совета ректоров вузов «Республики», где заявили о том, что с ... подробнее →

Почти треть пенсионеров в Донецкой области - переселенцы

08.02.2019 18:20

На учете в органах Пенсионного фонда в Донецкой области находится 1,2 миллиона человек. Из них 805,1 тысячи получают пенсионные выплаты, в том числе 242 800 - внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Такие данные были  обнародованы  во время ... подробнее →

С электронной почты украинского госоргана рассылают письма с вирусом – Госспецсвязи

08.02.2019 18:00

В теме письма злоумышленники указывают "Информация о программе Минэкономразвития". Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждает об использовании ... подробнее →

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