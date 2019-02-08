В пятницу, 8 февраля, в Украине в силу вступил закон, который предусматривает продление моратория на выселение жителей общежитий до завершения реализации Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин ... подробнее →

Орехи - неотъемлемая часть здорового питания. Грецкие орехи - крайне полезный продукт. Они помогают работе мозга и замедляют процессы старения. А недавно ... подробнее →

Оккупанты препятствуют деятельности СММ ОБСЕ На Донбассе боевики продолжают препятствовать международным наблюдателям осуществлять мониторинг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ... подробнее →

Сегодня состоялась встреча делегации ПАСЕ с министром иностранных дел Бельгии, кандидатом на должность генсека Совета Европы Дидье Рейндерсом Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир ... подробнее →

День на Донбассе: один погибший, двое раненых 08.02.2019 21:20 Сепаратисты один раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. На Донбассе за день, 8 февраля, сепаратисты восемь раз обстреляли позиции украинских войск. Один боец ВСУ погиб, еще ... подробнее →

Урологи объяснили, как чеснок может повлиять на почки 08.02.2019 21:00 Пять супер-полезных продуктов для наших почек. От здоровья почек зависит очень многое в нашем организме, поскольку этот орган сыграет важнейшую роль, фильтруя токсины. И вот 5 продуктов ... подробнее →

Путин провел массовую чистку своих силовиков: более десятка генералов оказались неугодны главе Кремля 08.02.2019 20:42 Похоже, что у главы кремлевского преступного режима начинается настоящая паника, поскольку столь массовое увольнение силовиков высшего ранга в стране может свидетельствовать о том, что у него паранойя. Сообщается, что президент страны-агрессора Владимир ... подробнее →