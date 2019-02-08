Бельгия поддержит санкции против России08.02.2019 22:48
Сегодня состоялась встреча делегации ПАСЕ с министром иностранных дел Бельгии, кандидатом на должность генсека Совета Европы Дидье Рейндерсом Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир ... подробнее →
Боевики запрещают наблюдателям ОБСЕ посещать контролируемые ими территории08.02.2019 22:26
Оккупанты препятствуют деятельности СММ ОБСЕ На Донбассе боевики продолжают препятствовать международным наблюдателям осуществлять мониторинг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ... подробнее →
Врачи сообщили, какой продукт способен защитить от депрессии08.02.2019 22:00
Орехи - неотъемлемая часть здорового питания. Грецкие орехи - крайне полезный продукт. Они помогают работе мозга и замедляют процессы старения. А недавно ... подробнее →
С сегодняшнего дня в Украине запретили выселять жильцов общежитий советской постройки08.02.2019 21:40
В пятницу, 8 февраля, в Украине в силу вступил закон, который предусматривает продление моратория на выселение жителей общежитий до завершения реализации Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин ... подробнее →
День на Донбассе: один погибший, двое раненых08.02.2019 21:20
Сепаратисты один раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. На Донбассе за день, 8 февраля, сепаратисты восемь раз обстреляли позиции украинских войск. Один боец ВСУ погиб, еще ... подробнее →
Урологи объяснили, как чеснок может повлиять на почки08.02.2019 21:00
Пять супер-полезных продуктов для наших почек. От здоровья почек зависит очень многое в нашем организме, поскольку этот орган сыграет важнейшую роль, фильтруя токсины. И вот 5 продуктов ... подробнее →
Путин провел массовую чистку своих силовиков: более десятка генералов оказались неугодны главе Кремля08.02.2019 20:42
Похоже, что у главы кремлевского преступного режима начинается настоящая паника, поскольку столь массовое увольнение силовиков высшего ранга в стране может свидетельствовать о том, что у него паранойя. Сообщается, что президент страны-агрессора Владимир ... подробнее →
В школьные программы по истории Украины внесут изменения08.02.2019 20:20
Гриневич дала поручение внести соответствующие изменения в программы по истории Украины сразу после получения Томоса В 2019 году будут печатать новые учебники по истории Украины, в которые внесут ... подробнее →
Янукович может возглавить Донбасс в качестве премьер-министра региона, – эксперт08.02.2019 20:20
В России до последнего будут стоять на своем, доказывая, что у Украины нет другого пути, кроме, как выполнить Минские соглашения в части предоставления Донбассу особого статуса – автономии. ... подробнее →
Суд назвал два единственных запрета для Супрун08.02.2019 20:04
Разъяснения у суда попросили представители Супрун. Окружной административный суд Киева опубликовал разъяснения относительно того, какие полномочий временно лишается исполняющая обязанности ... подробнее →
Стало известно, что указали в своих декларациях новоиспеченные кандидаты в президенты08.02.2019 19:38
Кандидаты в президенты подали декларации за 2017 год Все кандидаты в президенты на выборах-2019 должны были подать вместе с пакетом документов в Центризбирком е-декларацию. Что указали в ... подробнее →
Сколько денег Украина планирует занять в ближайшие годы: названа сумма08.02.2019 19:23
Национальный банк Украины (НБУ) планирует до конца 2021 года привлечь от иностранных кредиторов финансирования общим объемом $16,6 млрд. Это следует из январского "Инфляционного отчета" на сайте ... подробнее →
Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки08.02.2019 19:00
Эксперты рассказали об уникальных целебных свойствах шиповника. За две недели эксперимента, у пациентов с ожирением установили снижение уровня холестерина и сахара в крови. Также они пришли к ... подробнее →
Студенты из «ДНР» больше не получат российские дипломы08.02.2019 18:39
В конце 2018 года в «Министерстве образования и науки «ДНР»» состоялось расширенное заседание «Совета ректоров вузов «Республики», где заявили о том, что с ... подробнее →
Почти треть пенсионеров в Донецкой области - переселенцы08.02.2019 18:20
На учете в органах Пенсионного фонда в Донецкой области находится 1,2 миллиона человек. Из них 805,1 тысячи получают пенсионные выплаты, в том числе 242 800 - внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Такие данные были обнародованы во время ... подробнее →
С электронной почты украинского госоргана рассылают письма с вирусом – Госспецсвязи08.02.2019 18:00
В теме письма злоумышленники указывают "Информация о программе Минэкономразвития". Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждает об использовании ... подробнее →
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- Боевики "ЛНР" готовят масштабные битвы с ВСУ: ОБСЕ бьет тревогу из-за десятков РСЗО "Град" около Луганск20:59
- Нет промышленности, нет покупательской возможности, деградируем: В Донецке обсуждают работу «Амстора»20:28
- «Ташкент» арестован и доставлен в Москву19:57
- Под Горловкой "Третья сила" разгромила 2 гаубицы Д-30 с курсантами военного училища РФ, много погибших19:31
- Как Россия "легально" продает уголь оккупированного Донбасса Европе и Турции: раскрыта преступная схема Кремля18:58
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