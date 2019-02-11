Россия намерена временно отключиться от Интернета в рамках подготовки к потенциальной кибервойне в будущем. Об этом пишет издание BBC, сообщает from-ua.com с ссылкой на УНН. ... подробнее →

В Москве с 18 января на два месяца закроют мавзолей вождя советского пролетариата Владимира Ленина. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что причиной закрытия является проведение ... подробнее →

Зеленый чай может вредить печени и почкам, сообщают эксперты. Употребление зеленого чая напиток может вредить организму, поскольку соединения, входящие в состав напитка, способны оказывать ... подробнее →

Сегодня в течение дня на блокпостах на линии разграничения в Донецкой области самые большие очереди были зафиксированы на Марьинском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщают очевидцы в ... подробнее →

В селе Зеленый Яр Доманевского района в воскресенье, 10 февраля, неизвестные совершили поджог Свято-Ильинского храма. Об этом сообщают в Вознесенской епархии УПЦ, передает Новости N. Злоумышленник выбил окно и бросили бутылку с зажигательной ... подробнее →

Разносчиком заразы могут быть даже мухи. Любимый домашний питомец в семье - это, безусловно, хорошо. Домашний любимец дарит радость и позитив каждый день. И если ... подробнее →

Лидер политической силы «Гражданская позиция», кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко рассказал, кого видит на посту главы Национального банка в случае своей победы в предстоящей политической гонке. Так пишет ... подробнее →

Порошенко довел до слез мальчика: подробности 11.02.2019 20:05 Глава государства Петр Порошенко , сам того не подозревая, в ходе посещения Борисполя Киевской области, заставил поплакать местного школьника. У мальчика была мечта сфотографироваться с ... подробнее →

Супрун подготовила для украинцев порцию "свежих" реформ 11.02.2019 19:33 В Украине стартовала новая волна подписание договоров медучреждениями первичной помощи с Национальной службой здоровья (НСЗУ), которая продлится до 20 ноября 2019 года. О продолжении реформ сообщила ... подробнее →