Ситуация на КПВВ ОРДО: на Каргиле второй день почти без движения, люди в отчаянии

11.02.2019 22:35

Сегодня в течение дня на блокпостах на линии разграничения в Донецкой области самые большие очереди были зафиксированы на Марьинском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщают очевидцы в ... подробнее →

Врачи объяснили, как зеленый чай может повлиять на почки

11.02.2019 22:15

Зеленый чай может вредить печени и почкам, сообщают эксперты. Употребление зеленого чая напиток может вредить организму, поскольку соединения, входящие в состав напитка, способны оказывать ... подробнее →

В Москве с 18 февраля закроют Мавзолей

11.02.2019 21:46

В Москве с 18 января на два месяца закроют мавзолей вождя советского пролетариата Владимира Ленина. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что причиной закрытия является проведение ... подробнее →

Кибервойна близко: РФ собирается отключить весь интернет

11.02.2019 21:30

Россия намерена временно отключиться от Интернета в рамках подготовки к потенциальной кибервойне в будущем. Об этом пишет издание BBC, сообщает  from-ua.com  с ссылкой на УНН. ... подробнее →

Гриценко назвал фамилию своего кандидата на пост главы НБУ

11.02.2019 21:14

Лидер политической силы «Гражданская позиция», кандидат на пост президента Украины  Анатолий Гриценко  рассказал, кого видит на посту главы Национального банка в случае своей победы в предстоящей политической гонке. Так пишет  ... подробнее →

Названы опасные болезни, которыми могут заразить животные

11.02.2019 21:00

Разносчиком заразы могут быть даже мухи. Любимый домашний питомец в семье  -  это, безусловно, хорошо. Домашний любимец дарит радость и позитив каждый день. И если ... подробнее →

Стало известно, сколько Пушилин будет доплачивать «госслужащим ДНР»

11.02.2019 20:40

Главарь «ДНР» Денис Пушилин внес изменения в так называемый «указ» «О денежном содержании государственных гражданских служащих». Соответствующий ... подробнее →

На Николаевщине подожгли храм Московского патриархата

11.02.2019 20:20

В селе Зеленый Яр Доманевского района в воскресенье, 10 февраля, неизвестные совершили поджог Свято-Ильинского храма. Об этом сообщают в Вознесенской епархии УПЦ, передает  Новости N. Злоумышленник выбил окно и бросили бутылку с зажигательной ... подробнее →

Порошенко довел до слез мальчика: подробности

11.02.2019 20:05

Глава государства  Петр Порошенко , сам того не подозревая, в ходе посещения Борисполя Киевской области, заставил поплакать местного школьника. У мальчика была мечта сфотографироваться с ... подробнее →

В оккупированном Донецке начались бои и слышны взрывы: "Гремит вовсю, такого давно не было."

11.02.2019 19:48

Дончане пишут, что бои начались еще с обеда, к вечеру понедельника, 11 февраля, эти звуки стали мощнее. О сильных боях в оккупированном Донецке сообщают пользователи Twitter, передает ... подробнее →

Супрун подготовила для украинцев порцию "свежих" реформ

11.02.2019 19:33

В Украине стартовала новая волна подписание договоров медучреждениями первичной помощи с Национальной службой здоровья (НСЗУ), которая продлится до 20 ноября 2019 года. О продолжении реформ сообщила ... подробнее →

Цены на лекарства в Украине взлетят еще: эксперт указал на парадокс

11.02.2019 19:15

Цены на лекарства в Украине бьют все рекорды. В настоящее время стоимость одних и тех же препаратов в отечественных и европейских аптеках может отличаться вдвое. И не секрет, что купленные за рубежом ... подробнее →

Sea Breeze - 2019: американские и украинские военные готовятся к крупнейшим военным учениям в Черном море

11.02.2019 19:00

Украинско-американские военные учения Sea Breeze в 2019 году пройдут в Херсонской, Николаевской, Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает ... подробнее →

В Австралии ребенок рассказал о том, что он видел до своего рождения

11.02.2019 18:45

Историю пересказала мама мальчика. Удивительной историей поделилась в «Фейсбуке» мама из Австралии Лаура Мазза. Её четырёхлетний сын рассказал ей о своих воспоминаниях до рождения, ... подробнее →

Эксперт: если Украина и дальше будет просто выжидать – Запад снимет санкции с России

11.02.2019 18:31

Ни для кого не секрет, что в многих странах бизнес ищет пути, как примириться с Россией, чтобы снять санкции. Есть запрос на примирение. Соответственно, дипломаты и политики предлагают новые планы ... подробнее →

Новый график: Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе

11.02.2019 18:15

В Донецкой и Луганской областях, с 11 по 15 февраля, вблизи линии разграничения будут работать мобильные подразделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба ... подробнее →

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