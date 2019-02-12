«Картинка вышла серая»: горловчанин снял на видео отдаленный район города

12.02.2019 22:28

Бессарабка — один из районов неподконтрольной Горловки — стала объектом для очередного видео, снятого местным жителем. Ролик был опубликован на YouTube-канале «Михаил ... подробнее →

Назван необычный симптом гипертонии

12.02.2019 22:00

Есть люди, которые мерзнут в любое время года. Можно одеться теплее, но это не лучший вариант, так как это не очень хорошо. Озноб может являться знаком вашего нездоровья, пишет Хроника.инфо . ... подробнее →

Ситуация на КПВВ ОРДО: в Горловке с пешими «апокалипсис», на «Каргиле» процветают взятки

12.02.2019 21:40

Сегодня на блокпостах на линии разграничения в Донецкой области в течение дня самые большие очереди были зафиксированы на Марьинском и Бахмутском направлениях, при этом под Горловкой остались ... подробнее →

Заседание Совбеза ООН по Донбассу: в МИД Украины сделали заявление

12.02.2019 21:22

Министерстве иностранных дел Украины ожидают от сегодняшнего заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций демонстрации международного единства относительно необходимости прекращения ... подробнее →

У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе

12.02.2019 21:05

Один из первых главарей боевиков "ДНР" Александр Ходаковский заявляет, что война является реальностью для Донбасса, намекая на большое количество жертв боевиков на передовой. Наемник сообщает о ... подробнее →

«Украина непременно разломится»: российский режиссер напророчил нашей стране судьбу Чехословакии

12.02.2019 20:44

В эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» ярый сторонник путинской политики, режиссер Карен Шахназаров попытался предвидеть ... подробнее →

Соловьев грязно выругался в адрес украинцев из-за геноцида, устроенного Россией: "Никакого Голодомора не было!"

12.02.2019 20:28

Кремлевский пропагандист в очередной раз заявил, что в Украине Голодомора не было, и обматерил украинцев, которые винят в геноциде Россию. Пропагандист Путина Владимир Соловьев выдал циничное ... подробнее →

Машина пропаганды войны на Донбассе должна быть поставлена на реверс, – эксперт

12.02.2019 20:24

Реализация любой миротворческой инициативы на Донбассе должна базироваться на подготовленном общественном мнении. Как передает корреспондент « Донецких новостей », об этом сегодня, 12 ... подробнее →

Легенде телеигры «Что? Где? Когда?» выдвинули серьезное обвинение

12.02.2019 19:58

Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова» и шестикратный обладатель «Хрустальной совы» Александр Друзь якобы пытался совершить ... подробнее →

В ОРДО для Порошенко хотят изготовить «Медаль Иуды» из осколков снарядов

12.02.2019 19:33

«Власти ДНР» намерены изготовить из осколков снарядов «Медаль Иуды», для украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщил так называемый «руководитель ЦИК» ... подробнее →

Подрыв Керченского моста в Крым: украинский военный флот предупредил Россию о том, что произойдет с переправой. ВИДЕО

12.02.2019 19:17

Россия продолжает настаивать на том, что задержанные российскими военными украинские моряки якобы хотели подорвать Керченский мост в Крым, сообщает Диалог.UA Однако официальный Киев сделал ... подробнее →

Вооруженные боевики «ДНР» не дают проезда наблюдателям СММ ОБСЕ

12.02.2019 18:59

На временно оккупированных территориях Донецкой области вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты всячески препятствуют перемещению наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали ... подробнее →

Какие сны видят люди в разном возрасте

12.02.2019 18:45

Психологи и нейробиологи рассказали, как отличаются сны людей, пребывающих в разных возрастных категориях. Так пишет replyua.net . По словам специалистов, самые маленькие добровольцы рассказали, ... подробнее →

На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка

12.02.2019 18:18

В зоне ООС на Донбассе погиб член НВФ из Донецка Тарасов Андрей Сергеевич, более известный по позывному «Тарас». Об этом сообщил украинский блогер Necro Mancer на своей странице в ... подробнее →

Война на Донбассе: США огласили требование к РФ

12.02.2019 17:56

Соединенные Штаты Америки призывают Россию выполнить Минские соглашения – прекратить огонь на Донбассе и убрать оттуда свои войска и вооружение. Об этом говорится в заявлении посольства США в ... подробнее →

Лавров цинично ответил на требования Евросоюза касательно Донбасса

12.02.2019 17:41

Кремль в очередной раз поразил некоторых людей своими высказываниями. Сегодня, 12 февраля, Сергей Лавров сообщил, что позиция Брюселя по Донбассу является якобы бесперспективной. Таким образом, ... подробнее →

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