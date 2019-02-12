«Картинка вышла серая»: горловчанин снял на видео отдаленный район города12.02.2019 22:28
Бессарабка — один из районов неподконтрольной Горловки — стала объектом для очередного видео, снятого местным жителем. Ролик был опубликован на YouTube-канале «Михаил ... подробнее →
Назван необычный симптом гипертонии12.02.2019 22:00
Есть люди, которые мерзнут в любое время года. Можно одеться теплее, но это не лучший вариант, так как это не очень хорошо. Озноб может являться знаком вашего нездоровья, пишет Хроника.инфо . ... подробнее →
Ситуация на КПВВ ОРДО: в Горловке с пешими «апокалипсис», на «Каргиле» процветают взятки12.02.2019 21:40
Сегодня на блокпостах на линии разграничения в Донецкой области в течение дня самые большие очереди были зафиксированы на Марьинском и Бахмутском направлениях, при этом под Горловкой остались ... подробнее →
Заседание Совбеза ООН по Донбассу: в МИД Украины сделали заявление12.02.2019 21:22
Министерстве иностранных дел Украины ожидают от сегодняшнего заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций демонстрации международного единства относительно необходимости прекращения ... подробнее →
У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе12.02.2019 21:05
Один из первых главарей боевиков "ДНР" Александр Ходаковский заявляет, что война является реальностью для Донбасса, намекая на большое количество жертв боевиков на передовой. Наемник сообщает о ... подробнее →
«Украина непременно разломится»: российский режиссер напророчил нашей стране судьбу Чехословакии12.02.2019 20:44
В эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» ярый сторонник путинской политики, режиссер Карен Шахназаров попытался предвидеть ... подробнее →
Соловьев грязно выругался в адрес украинцев из-за геноцида, устроенного Россией: "Никакого Голодомора не было!"12.02.2019 20:28
Кремлевский пропагандист в очередной раз заявил, что в Украине Голодомора не было, и обматерил украинцев, которые винят в геноциде Россию. Пропагандист Путина Владимир Соловьев выдал циничное ... подробнее →
Машина пропаганды войны на Донбассе должна быть поставлена на реверс, – эксперт12.02.2019 20:24
Реализация любой миротворческой инициативы на Донбассе должна базироваться на подготовленном общественном мнении. Как передает корреспондент « Донецких новостей », об этом сегодня, 12 ... подробнее →
Легенде телеигры «Что? Где? Когда?» выдвинули серьезное обвинение12.02.2019 19:58
Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова» и шестикратный обладатель «Хрустальной совы» Александр Друзь якобы пытался совершить ... подробнее →
В ОРДО для Порошенко хотят изготовить «Медаль Иуды» из осколков снарядов12.02.2019 19:33
«Власти ДНР» намерены изготовить из осколков снарядов «Медаль Иуды», для украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщил так называемый «руководитель ЦИК» ... подробнее →
Подрыв Керченского моста в Крым: украинский военный флот предупредил Россию о том, что произойдет с переправой. ВИДЕО12.02.2019 19:17
Россия продолжает настаивать на том, что задержанные российскими военными украинские моряки якобы хотели подорвать Керченский мост в Крым, сообщает Диалог.UA Однако официальный Киев сделал ... подробнее →
Вооруженные боевики «ДНР» не дают проезда наблюдателям СММ ОБСЕ12.02.2019 18:59
На временно оккупированных территориях Донецкой области вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты всячески препятствуют перемещению наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали ... подробнее →
Какие сны видят люди в разном возрасте12.02.2019 18:45
Психологи и нейробиологи рассказали, как отличаются сны людей, пребывающих в разных возрастных категориях. Так пишет replyua.net . По словам специалистов, самые маленькие добровольцы рассказали, ... подробнее →
На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка12.02.2019 18:18
В зоне ООС на Донбассе погиб член НВФ из Донецка Тарасов Андрей Сергеевич, более известный по позывному «Тарас». Об этом сообщил украинский блогер Necro Mancer на своей странице в ... подробнее →
Война на Донбассе: США огласили требование к РФ12.02.2019 17:56
Соединенные Штаты Америки призывают Россию выполнить Минские соглашения – прекратить огонь на Донбассе и убрать оттуда свои войска и вооружение. Об этом говорится в заявлении посольства США в ... подробнее →
Лавров цинично ответил на требования Евросоюза касательно Донбасса12.02.2019 17:41
Кремль в очередной раз поразил некоторых людей своими высказываниями. Сегодня, 12 февраля, Сергей Лавров сообщил, что позиция Брюселя по Донбассу является якобы бесперспективной. Таким образом, ... подробнее →
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