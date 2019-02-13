14 февраля: какой праздник, приметы и что нельзя делать

13.02.2019 22:38

14 февраля – 45-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 320 дней. Именинники – Петр, Трифон. День святого Валентина, праздник влюбленных, Международный день ... подробнее →

ОБСЕ призывает открыть больше КПВВ в Луганской области

13.02.2019 22:10

В Луганской области необходимо открыть новые контрольно-пропускные пункты через линию разграничения и улучшить условия пересечения КПВВ, чтобы облегчить людям ее пересечение. Об этом в ходе ... подробнее →

Какие звуки указывают на неисправности в авто

13.02.2019 21:38

Во время эксплуатации автомобиль может ломаться, и, иногда, эти поломки могут быть внезапными. На самом деле, не обязательно быть автоэкспертом, чтобы предвидеть неисправность. Можно просто ... подробнее →

Соловьев выдал эпичный фейк о том, как Москва "спасла" Украину от боевиков "Л/ДНР"

13.02.2019 21:09

Главный пропагандист Путина принялся рассказывать басни о том, что именно страна-агрессор "спасла" Украину от террористов "республик" Донбасса. Бредовое заявление Соловьев озвучил в эфире программы ... подробнее →

Политолог: Блокады Донбасса нет, но и реинтеграции – тоже

13.02.2019 20:38

Тезис о возобновлении экономических связей с неподконтрольной украинской власти Донбасса актуален. Главное условие – не в ущерб национальной безопасности. Об этом в комментарии « Донецким ... подробнее →

«Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города

13.02.2019 20:02

В социальных сетях жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка сообщают о мощных залпах, раздающихся со стороны Ясиноватского блокпоста и донецкого аэропорта, пишет ДонПресс . В ... подробнее →

В России громко пообещали убить каждого украинца: "Я возьму автомат и перестреляю вас!"

13.02.2019 19:36

Неудивительно, что подобного рода кровожадные заявления звучат в эфире пропагандисткой программы под названием "Кто против" на заангажированном Кремлем телеканале "Россия 1". Евгений Тарло, который ... подробнее →

Как использование смартфона может отразится на сне, зрении и коже?

13.02.2019 19:09

Эксперты настоятельно призывают людей выключать мобильники и планшеты задолго до отхода ко сну, сообщает avdeevka.city. Ученые отмечают, что когда мы не сидим перед телевизором или компьютером, то ... подробнее →

Сотни потребителей остались без электричества из-за боевых действий на Луганщине

13.02.2019 18:41

Сегодня, 13 февраля, в 01:00 на территории Попаснянского района в результате боевых действий произошло повреждение электролинии - обесточены 6 трансформаторных подстанций, 5 из которых находится на ... подробнее →

Блогер: как в свое время жители Донбасса извинялись за Януковича, так я хочу попросить прощение за Садового и «Самопомич»

13.02.2019 18:10

«Самопомич» партией назвать очень сложно, потому что по всем признакам – это настоящая секта, члены которой потеряли здравый смысл и всякую связь с реальностью. Как передает ... подробнее →

Как в Украине битый небитого везет: Кабмин решил проблему с долгами за коммуналку

13.02.2019 17:45

Правительство предлагает списать более 80 миллиардов гривень постоянно растущей задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги, при этом часть долгов будут покрываться потребителями, ... подробнее →

Пенсии, соцвыплаты, проверки ВПЛ: Что украинцы думают о гуманитарных мерах для Донбасса

13.02.2019 17:26

Большинство жителей подконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей больше, чем в других регионах Украины, поддерживают такие меры как упрощение пересечения линии ... подробнее →

«Нет денег и специалистов»: в «ДНР» признали катастрофическую ситуацию с медперсоналом

13.02.2019 17:02

На неподконтрольной Украине части Донецкой области на сегодняшний день дефицит медицинских кадров составляет более 5 тысяч врачей. Об этом заявила так называемый «министр здравоохранения ... подробнее →

Два снайпера ВСУ уничтожили 12 россиян в ООС. ВИДЕО

13.02.2019 16:43

В Сеть попали кадры работы украинских снайперов, которые несут службу в ООС и с начала года ликвидировали 12 боевиков. Об этом сообщил в Facebook Анатолий Штефан Штирлиц, передает " Диалог.UA ". ... подробнее →

Пенсионный фонд сэкномит в 2019 году на пенсионерах, ВПЛ и жителях ОРДЛО

13.02.2019 16:22

ПФУ намерен экономить средства в 2019 году за счет пенсионеров, переселенцев и жителей ОРДЛО. Об этом сообщают эксперты программы «Радник з питань ВПО», передает donpress.com . По ... подробнее →

Боевик «ЛНР» пропал три месяца назад после беседы в комендатуре Луганска

13.02.2019 16:03

Боевики «ЛНР» в течение трех месяцев удерживают своего «старшего сержанта 7-й бригады» Првуловича Уроша. Об этом сообщила его супруга Елена Бондаренко на своей странице в ... подробнее →

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