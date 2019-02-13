14 февраля: какой праздник, приметы и что нельзя делать13.02.2019 22:38
14 февраля – 45-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 320 дней. Именинники – Петр, Трифон. День святого Валентина, праздник влюбленных, Международный день ... подробнее →
ОБСЕ призывает открыть больше КПВВ в Луганской области13.02.2019 22:10
В Луганской области необходимо открыть новые контрольно-пропускные пункты через линию разграничения и улучшить условия пересечения КПВВ, чтобы облегчить людям ее пересечение. Об этом в ходе ... подробнее →
Какие звуки указывают на неисправности в авто13.02.2019 21:38
Во время эксплуатации автомобиль может ломаться, и, иногда, эти поломки могут быть внезапными. На самом деле, не обязательно быть автоэкспертом, чтобы предвидеть неисправность. Можно просто ... подробнее →
Соловьев выдал эпичный фейк о том, как Москва "спасла" Украину от боевиков "Л/ДНР"13.02.2019 21:09
Главный пропагандист Путина принялся рассказывать басни о том, что именно страна-агрессор "спасла" Украину от террористов "республик" Донбасса. Бредовое заявление Соловьев озвучил в эфире программы ... подробнее →
Политолог: Блокады Донбасса нет, но и реинтеграции – тоже13.02.2019 20:38
Тезис о возобновлении экономических связей с неподконтрольной украинской власти Донбасса актуален. Главное условие – не в ущерб национальной безопасности. Об этом в комментарии « Донецким ... подробнее →
«Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города13.02.2019 20:02
В социальных сетях жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка сообщают о мощных залпах, раздающихся со стороны Ясиноватского блокпоста и донецкого аэропорта, пишет ДонПресс . В ... подробнее →
В России громко пообещали убить каждого украинца: "Я возьму автомат и перестреляю вас!"13.02.2019 19:36
Неудивительно, что подобного рода кровожадные заявления звучат в эфире пропагандисткой программы под названием "Кто против" на заангажированном Кремлем телеканале "Россия 1". Евгений Тарло, который ... подробнее →
Как использование смартфона может отразится на сне, зрении и коже?13.02.2019 19:09
Эксперты настоятельно призывают людей выключать мобильники и планшеты задолго до отхода ко сну, сообщает avdeevka.city. Ученые отмечают, что когда мы не сидим перед телевизором или компьютером, то ... подробнее →
Сотни потребителей остались без электричества из-за боевых действий на Луганщине13.02.2019 18:41
Сегодня, 13 февраля, в 01:00 на территории Попаснянского района в результате боевых действий произошло повреждение электролинии - обесточены 6 трансформаторных подстанций, 5 из которых находится на ... подробнее →
Блогер: как в свое время жители Донбасса извинялись за Януковича, так я хочу попросить прощение за Садового и «Самопомич»13.02.2019 18:10
«Самопомич» партией назвать очень сложно, потому что по всем признакам – это настоящая секта, члены которой потеряли здравый смысл и всякую связь с реальностью. Как передает ... подробнее →
Как в Украине битый небитого везет: Кабмин решил проблему с долгами за коммуналку13.02.2019 17:45
Правительство предлагает списать более 80 миллиардов гривень постоянно растущей задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги, при этом часть долгов будут покрываться потребителями, ... подробнее →
Пенсии, соцвыплаты, проверки ВПЛ: Что украинцы думают о гуманитарных мерах для Донбасса13.02.2019 17:26
Большинство жителей подконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей больше, чем в других регионах Украины, поддерживают такие меры как упрощение пересечения линии ... подробнее →
«Нет денег и специалистов»: в «ДНР» признали катастрофическую ситуацию с медперсоналом13.02.2019 17:02
На неподконтрольной Украине части Донецкой области на сегодняшний день дефицит медицинских кадров составляет более 5 тысяч врачей. Об этом заявила так называемый «министр здравоохранения ... подробнее →
Два снайпера ВСУ уничтожили 12 россиян в ООС. ВИДЕО13.02.2019 16:43
В Сеть попали кадры работы украинских снайперов, которые несут службу в ООС и с начала года ликвидировали 12 боевиков. Об этом сообщил в Facebook Анатолий Штефан Штирлиц, передает " Диалог.UA ". ... подробнее →
Пенсионный фонд сэкномит в 2019 году на пенсионерах, ВПЛ и жителях ОРДЛО13.02.2019 16:22
ПФУ намерен экономить средства в 2019 году за счет пенсионеров, переселенцев и жителей ОРДЛО. Об этом сообщают эксперты программы «Радник з питань ВПО», передает donpress.com . По ... подробнее →
Боевик «ЛНР» пропал три месяца назад после беседы в комендатуре Луганска13.02.2019 16:03
Боевики «ЛНР» в течение трех месяцев удерживают своего «старшего сержанта 7-й бригады» Првуловича Уроша. Об этом сообщила его супруга Елена Бондаренко на своей странице в ... подробнее →
- Монетизация субсидий: как и сколько можно сэкономить22:15
- Нас всех перебьют: в "ДНР" паника из-за военной мощи ВСУ21:48
- Ситуация на блокпостах ОРДО: Каргил и Еленовка — весь день большие очереди21:28
- Ночной экспресс: «Укрзализныця» запускает новый поезд на Донетчину21:10
- "Не покидайте дома!" - военные ООС предупредили жителей Мариуполя об опасности 20:15
- В Генштабе ВСУ рассказали об укомплектованности бойцов в зоне ООС20:04
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»19:45
- Сценарий Кремля по выборам Украины: Тымчук сделал предупреждение 18:30
- В штабе ООС призвали жителей Мариуполя не покидать дома без необходимости18:00
- Поймали на границе: экс-террорист сдал российских кураторов "ЛНР" - видео 17:15
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Ученые сделали поразительное открытие о Нибиру22:38
- Монетизация субсидий: как и сколько можно сэкономить22:15
- Нас всех перебьют: в "ДНР" паника из-за военной мощи ВСУ21:48
- Ситуация на блокпостах ОРДО: Каргил и Еленовка — весь день большие очереди21:28
- Ночной экспресс: «Укрзализныця» запускает новый поезд на Донетчину21:10
- Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом20:49
- Гороскоп на неделю: у Девы возможен новый роман20:35
- "Не покидайте дома!" - военные ООС предупредили жителей Мариуполя об опасности 20:15
- В Генштабе ВСУ рассказали об укомплектованности бойцов в зоне ООС20:04
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом20:49
- Гороскоп на неделю: у Девы возможен новый роман20:35
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- Великий пост: священник рассказал что нужно, и что ни в коем случае нельзя делать в этот период13:20
- Названы самые везучие женские имена10:04
- Как проявляют свои добрые чувства разные знаки зодиака09:30
- Чистый понедельник: что обязательно надо сделать09:15
- Стресс может положительно влиять на кишечник08:30
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе
- Затишье после бури: ВСУ зафиксировали аномальную активность боевиков - Россия сменила тактику на Донбассе
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)
- Боевики разместили объявление о краже РСЗО "Град" на OLX: оккупантов подняли на смех в Сети
- Патриоты Украины показали сюрприз из "ЛНР": опубликован "глоток свежего воздуха" из Луганска