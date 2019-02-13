ОБСЕ призывает открыть больше КПВВ в Луганской области 13.02.2019 22:10 В Луганской области необходимо открыть новые контрольно-пропускные пункты через линию разграничения и улучшить условия пересечения КПВВ, чтобы облегчить людям ее пересечение. Об этом в ходе ... подробнее →

Какие звуки указывают на неисправности в авто 13.02.2019 21:38 Во время эксплуатации автомобиль может ломаться, и, иногда, эти поломки могут быть внезапными. На самом деле, не обязательно быть автоэкспертом, чтобы предвидеть неисправность. Можно просто ... подробнее →