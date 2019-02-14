Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный 14.02.2019 22:16 Ученые Университета Индианы выяснили что пиво вызывает самое сильное привыкание из всех алкогольных напитков. Это связано с тем, что пиво действует на организм как сильнейший "дофаминовый стимулятор", пишет znaj.ua. Ученые провели эксперимент, в котором ... подробнее →

Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы 14.02.2019 21:28 Случайно наткнуться на кем-то потерянную вещь может каждый человек, однако не все знают о суевериях, связанных с такими находками. Узнайте, что будет, если найти ключ, перчатку или кольцо, и символизируют ли эти предметы неприятности, пишет dailyhoro . ... подробнее →