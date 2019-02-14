Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный14.02.2019 22:16
Ученые Университета Индианы выяснили что пиво вызывает самое сильное привыкание из всех алкогольных напитков. Это связано с тем, что пиво действует на организм как сильнейший "дофаминовый стимулятор", пишет znaj.ua. Ученые провели эксперимент, в котором ... подробнее →
Собака несколько дней грела малыша на морозе, пока мать была в загуле14.02.2019 21:49
Увы, неблагополучные семьи все чаще фигурируют в криминальных сводках. В одном из поселков на Алтае горе-родительница, повинуясь очередному алкогольному срыву, бросила своего 2-летнего сына одного на ... подробнее →
Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы14.02.2019 21:28
Случайно наткнуться на кем-то потерянную вещь может каждый человек, однако не все знают о суевериях, связанных с такими находками. Узнайте, что будет, если найти ключ, перчатку или кольцо, и символизируют ли эти предметы неприятности, пишет dailyhoro . ... подробнее →
В Новолуганском от обстрела полностью уничтожен жилой дом14.02.2019 21:15
14 февраля, в ходе обстрела подразделениями НВФ поселка Новолуганское в Донецкой области был полностью уничтожен жилой дом. Без крова остался 70-летний пожилой мужчина. Об этом сообщает ... подробнее →
Поселок еле жив: престарелые жители Гранитного едят один раз в несколько дней14.02.2019 21:00
В прифронтовом поселке Гранитное Донецкой области люди вынуждены жить в жутких условиях. За годы войны население поселка сократилось с 3,5 тысяч до 1,5, большая часть из которых — ... подробнее →
Платежки вырастут в 1,5 раза: когда и почему14.02.2019 20:45
В Украине платить за "потерянные" в доме тепло и воду будут не поставщики, а жильцы. Соответствующий закон и подзаконные акты уже приняты. И если по теплу особых вопросов не возникает – платить ... подробнее →
Монетизация субсидий: Зубко сообщил, где и когда будут выплачивать наличку14.02.2019 20:32
Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко пояснил, где и когда можно получить монетизированную субсидию. Выплаты стартуют в марте. По данным чиновника, из 4,4 миллионов субсидиантов 70% ... подробнее →
В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей14.02.2019 20:15
Только 22 из 197 единиц подвижного состава работают сейчас на трамвайных маршрутах в оккупированном Донецке. Как пишет "Європростір", электротранспорт, как и весь коммунальный транспорт ... подробнее →
Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза14.02.2019 20:00
Существуют бесчисленные методы защиты от дурного глаза - препараты, амулеты, заклинания и жесты - и еще большее число способов защиты, чтобы прежде всего не стать объектом поражения. Люди носили на шее головки чеснока, чтобы отразить дьявола, вшивали ... подробнее →
Евросоюз выступил с серьезным требованием к РФ по поводу Донбасса14.02.2019 19:46
Евросоюз решительно обратился к России. Политики из ЕС потребовали от РФ прекращения огня на Донбассе. Также ЕС потребовал от Кремля прекращения спонсирования боевиков, а также выведения своих ... подробнее →
Мосийчук анонсировал новые иски против Супрун14.02.2019 19:30
Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук планирует дополнить свои требования в иске против исполняющей обязанности главы Минздрава Ульяны Супрун и будет добиваться, чтобы ее ... подробнее →
Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину14.02.2019 19:15
Реджеп Эрдоган решил метнуть еще один «нож в спину» президенту Российской Федерации Владимиру Путину – президент Турции проигнорировал время, оговоренное для официальной встречи с ... подробнее →
В одном из поселков Горловки обстрелом повреждены 2 жилых дома14.02.2019 19:00
В поселке Доломитное в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой обалсти из-за утренних обстрелов получили повреждения два жилых дома. Об этом сегодня сообщил так называемый «руководитель ... подробнее →
Возле Стоунхенджа обнаружили загадочный портал, в котором исчезают дети. ВИДЕО14.02.2019 18:40
В 2015 году исследователя Майка Холливэла привлекли к расследованию дела касательно пропажи детей в районе Стоунхенджа. Случаи исчезновения людей в этих краях настолько запутаны, что у следователей нет ни малейших зацепок. Об этом пишут Новости планеты, ... подробнее →
Над американской базой засняли полет неопознанного объекта14.02.2019 18:20
НЛО имел сигарообразную форму. Представленная ниже видеозапись была получена 8 февраля нынешнего года в округе Санта-Барбара американского штата Калифорния, неподалеку от военно-воздушной базы ... подробнее →
В Палестине сбылось пророчество, предвещающее конец света14.02.2019 18:00
Древний дуб рухнул после нескольких тысяч лет существования. Верующие с тревогой и даже страхом сообщают, что, очевидно, сбывается одно из пророчеств о конце света, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter Дело в том, что в ... подробнее →
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