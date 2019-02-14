Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный

14.02.2019 22:16

Ученые Университета Индианы выяснили что пиво вызывает самое сильное привыкание из всех алкогольных напитков. Это связано с тем, что пиво действует на организм как сильнейший "дофаминовый стимулятор", пишет znaj.ua. Ученые провели эксперимент, в котором ... подробнее →

Собака несколько дней грела малыша на морозе, пока мать была в загуле

14.02.2019 21:49

Увы, неблагополучные семьи все чаще фигурируют в криминальных сводках. В одном из поселков на Алтае горе-родительница, повинуясь очередному алкогольному срыву, бросила своего 2-летнего сына одного на ... подробнее →

Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы

14.02.2019 21:28

Случайно наткнуться на кем-то потерянную вещь может каждый человек, однако не все знают о суевериях, связанных с такими находками. Узнайте, что будет, если найти ключ, перчатку или кольцо, и символизируют ли эти предметы неприятности, пишет  dailyhoro . ... подробнее →

В Новолуганском от обстрела полностью уничтожен жилой дом

14.02.2019 21:15

14 февраля, в ходе обстрела подразделениями НВФ поселка Новолуганское в Донецкой области был полностью уничтожен жилой дом. Без крова остался 70-летний пожилой мужчина. Об этом сообщает ... подробнее →

Поселок еле жив: престарелые жители Гранитного едят один раз в несколько дней

14.02.2019 21:00

В прифронтовом поселке Гранитное Донецкой области люди вынуждены жить в жутких условиях. За годы войны население поселка сократилось с 3,5 тысяч до 1,5, большая часть из которых — ... подробнее →

Платежки вырастут в 1,5 раза: когда и почему

14.02.2019 20:45

В Украине платить за "потерянные" в доме тепло и воду будут не поставщики, а жильцы. Соответствующий закон и подзаконные акты уже приняты. И если по теплу особых вопросов не возникает – платить ... подробнее →

Монетизация субсидий: Зубко сообщил, где и когда будут выплачивать наличку

14.02.2019 20:32

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко пояснил, где и когда можно получить монетизированную субсидию. Выплаты стартуют в марте. По данным чиновника, из 4,4 миллионов субсидиантов 70% ... подробнее →

В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей

14.02.2019 20:15

Только 22 из 197 единиц подвижного состава работают сейчас на трамвайных маршрутах в оккупированном Донецке. Как пишет "Європростір", электротранспорт, как и весь коммунальный транспорт ... подробнее →

Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза

14.02.2019 20:00

Существуют бесчисленные методы защиты от дурного глаза - препараты, амулеты, заклинания и жесты - и еще большее число способов защиты, чтобы прежде всего не стать объектом поражения. Люди носили на шее головки чеснока, чтобы отразить дьявола, вшивали ... подробнее →

Евросоюз выступил с серьезным требованием к РФ по поводу Донбасса

14.02.2019 19:46

Евросоюз решительно обратился к России. Политики из ЕС потребовали от РФ прекращения огня на Донбассе. Также ЕС потребовал от Кремля прекращения спонсирования боевиков, а также выведения своих ... подробнее →

Мосийчук анонсировал новые иски против Супрун

14.02.2019 19:30

Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук планирует дополнить свои требования в иске против исполняющей обязанности главы Минздрава Ульяны Супрун и будет добиваться, чтобы ее ... подробнее →

Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину

14.02.2019 19:15

Реджеп Эрдоган решил метнуть еще один «нож в спину» президенту Российской Федерации Владимиру Путину – президент Турции проигнорировал время, оговоренное для официальной встречи с ... подробнее →

В одном из поселков Горловки обстрелом повреждены 2 жилых дома

14.02.2019 19:00

В поселке Доломитное в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой обалсти из-за утренних обстрелов получили повреждения два жилых дома. Об этом сегодня сообщил так называемый «руководитель ... подробнее →

Возле Стоунхенджа обнаружили загадочный портал, в котором исчезают дети. ВИДЕО

14.02.2019 18:40

В 2015 году исследователя Майка Холливэла привлекли к расследованию дела касательно пропажи детей в районе Стоунхенджа. Случаи исчезновения людей в этих краях настолько запутаны, что у следователей нет ни малейших зацепок. Об этом пишут Новости планеты, ... подробнее →

Над американской базой засняли полет неопознанного объекта

14.02.2019 18:20

НЛО имел сигарообразную форму. Представленная ниже видеозапись была получена 8 февраля нынешнего года в округе Санта-Барбара американского штата Калифорния, неподалеку от военно-воздушной базы ... подробнее →

В Палестине сбылось пророчество, предвещающее конец света

14.02.2019 18:00

Древний дуб рухнул после нескольких тысяч лет существования. Верующие с тревогой и даже страхом сообщают, что, очевидно, сбывается одно из пророчеств о конце света, сообщает  Хроника.инфо  со ссылкой на  Esoreiter Дело в том, что в ... подробнее →

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