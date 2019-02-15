На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв

15.02.2019 22:42

Сегодня стало известно о том, что пророссийские сепаратисты из террористической организации "Донецкая Народная Республика" вновь показали свою трусливую личину, когда на Донбассе цинично атаковали ... подробнее →

В Украине стоимость курятины сравнялась со свининой - эксперт

15.02.2019 22:17

В настоящее время в регионах Украины отмечается резкое подорожание филе курятины. Стоимость курятины сравнялась по цене со свининой. Об этом корреспонденту ГолосUA сообщил ... подробнее →

В Донецке назревает настоящий бунт: жители выдвинули властям "ДНР" срочный ультиматум с требованием

15.02.2019 22:00

Спустя 5 лет после российской оккупации в Донецке назревает настоящий бунт - один из жителей города призывает дончан к акции неповиновения из-за жизни в "ДНР", которая стала напоминать настоящую ... подробнее →

Британия объявила Россию главной угрозой безопасности ЕС

15.02.2019 21:42

Российская Федерация остается основной угрозой безопасности в Европе. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает  ... подробнее →

В Кремле придумали хитрый план по выборам в Украине: подключили хакеров

15.02.2019 21:20

Россия уже пытается повлиять на результат  президентских выборов в Украине , которые состоятся 31 марта. Кремль действует в своем враждебном стиле — использует кибератаки и ... подробнее →

Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных

15.02.2019 21:00

Сухая погода ожидается преимущественно на всей территории Украины в ближайшие выходные. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Фейсбуке. По ее словам, влияние антициклона ... подробнее →

Евросоюз наказал Россию персональными санкциями из-за Азова

15.02.2019 20:40

Европейский Союз согласовал санкции в отношении восьми граждан РФ из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщило в пятницу, 15 января,  Корреспондент  со ссылкой агентство Bloomberg ... подробнее →

"Все убили. Убили меня!" Федосеева-Шукшина попала в больницу из-за скандалов в семье

15.02.2019 20:20

Известная актриса советского и российского кино Лидия Федосеева-Шукшина  оказалась в одной из московских больниц , сообщают  "Дни.ру" . Как отмечает издание, здоровье 80-летней актрисы ухудшилось из-за многочисленных скандалов с ... подробнее →

Азаров заявил о возвращении в Киев: предатель рассказал, что должно произойти сразу после выборов .

15.02.2019 20:00

Бывший премьер-министр Николай Азаров планирует вернуться в Украину уже осенью нынешнего года - сбежавший в Москву после Майдана чиновник заявил, что сразу после проведения парламентских выборов в ... подробнее →

В Киеве у мужчины рука застряла в унитазе, пришлось вызывать спасателей

15.02.2019 19:40

В ночь на 15 февраля специалистам Киевской службы спасения (КАРС) пришлось доставать из унитаза руку жителя столицы. Об этом сообщает  пресс-служба  КАРС. Так, в 5 утра поступил вызов с просьбой о помощи человеку, у которого рука застряла в ... подробнее →

Боевики "ДНР" выставили "счет" Украине по пенсиям: стало известно, сколько денег террористы требуют от Киева

15.02.2019 19:20

Террористы заявили, что официальный Киев задолжал "ДНР" десятки миллиардов гривен. Именно столько, по словам, оккупантов, Украина должна выплатить пенсионерам, живущим в ОРДО, передает  ... подробнее →

Обострение на Донбассе: стало известно о гибели украинского бойца

15.02.2019 19:03

В пятницу, 15 февраля,  боевики на Донбассе  пять раз обстреляли позиции войск Операции объединенных сил: один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк. "С начала ... подробнее →

В силу вступает декларационная кампания: кто должен сдать отчет

15.02.2019 18:40

В Украине стартовала декларационная кампания, в процессе каковой украинцы обязаны декларировать прибыли, приобретенные на протяжении 2018 года. Граждане и личности, исполняющие независимую ... подробнее →

Российские кураторы срочно созвали в Москве главарей боевиков: подробности

15.02.2019 18:20

Помощник президента России Владислав Сурков и один из экс-главарей «ДНР» Александр Бородай созвали в Москве «Совет донбасских командиров-добровольцев» . Об этом заявили в ... подробнее →

В Киеве неизвестные залили памятник воинам АТО красной краской

15.02.2019 18:00

В Святошинском районе Киева 14 февраля неизвестные залили красной краской мемориал воинам АТО, открытый в августе 2017 года. Об происшествии на своей странице в соцсети сообщила ... подробнее →

Украинцы на грани: «коммуналка» доведет до настоящего бунта

15.02.2019 17:40

Украинцев разозлили платежки за отопление и горячую воду, которые пришли абонентам за январь месяц. В частности там заметили существенное подорожание, более того цены хаотично скачут за одни и те же квадратные метры. Коммунальные платежи вызвали настоящий ... подробнее →

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