Российская Федерация остается основной угрозой безопасности в Европе. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ... подробнее →

Спустя 5 лет после российской оккупации в Донецке назревает настоящий бунт - один из жителей города призывает дончан к акции неповиновения из-за жизни в "ДНР", которая стала напоминать настоящую ... подробнее →

В настоящее время в регионах Украины отмечается резкое подорожание филе курятины. Стоимость курятины сравнялась по цене со свининой. Об этом корреспонденту ГолосUA сообщил ... подробнее →

Сегодня стало известно о том, что пророссийские сепаратисты из террористической организации "Донецкая Народная Республика" вновь показали свою трусливую личину, когда на Донбассе цинично атаковали ... подробнее →

Известная актриса советского и российского кино Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в одной из московских больниц , сообщают "Дни.ру" . Как отмечает издание, здоровье 80-летней актрисы ухудшилось из-за многочисленных скандалов с ... подробнее →

Европейский Союз согласовал санкции в отношении восьми граждан РФ из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщило в пятницу, 15 января, Корреспондент со ссылкой агентство Bloomberg ... подробнее →

Сухая погода ожидается преимущественно на всей территории Украины в ближайшие выходные. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Фейсбуке. По ее словам, влияние антициклона ... подробнее →

Россия уже пытается повлиять на результат президентских выборов в Украине , которые состоятся 31 марта. Кремль действует в своем враждебном стиле — использует кибератаки и ... подробнее →

В Киеве у мужчины рука застряла в унитазе, пришлось вызывать спасателей 15.02.2019 19:40 В ночь на 15 февраля специалистам Киевской службы спасения (КАРС) пришлось доставать из унитаза руку жителя столицы. Об этом сообщает пресс-служба КАРС. Так, в 5 утра поступил вызов с просьбой о помощи человеку, у которого рука застряла в ... подробнее →