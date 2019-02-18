Названы привычки, которые отнимают годы жизни

18.02.2019 22:47

Сведения они добывали из медицинских карт респондентов и в ходе личного разговора. Ученые подсчитали, что здоровая пища и отсутствие вредных привычек продлевают жизнь ... подробнее →

Названы мужские имена, отталкивающие женщин

18.02.2019 22:21

При выборе имени родители не учитывают природные законы влияния имени на психику и будущее ребенка. И не осознают всех последствий выбора имени. Имя воздействует на характер, психику, ауру особым ... подробнее →

Помощи не будет: стало известно о плане Путина по захвату Беларуси

18.02.2019 21:42

Международная изоляция Беларуси и поведение ее президента Александра Лукашенко приближают государство к полному слиянию с Россией. Об этом идет речь в сообщении Национального корпуса в  ... подробнее →

В Донецке, если ребенок нарисует флаг Украины, родителей ждут неприятности

18.02.2019 21:20

Во временно оккупированном Донецке оккупационные власти «ДНР» угрожают детям, если те нарисуют флаг Украины, у родителей будут проблемы. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » ... подробнее →

В зоне ООС обострение: ранены 4 бойца ВСУ

18.02.2019 21:00

С начала текущих суток подразделения НВФ 8 раз обстрелял позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС. По данным штаба, 7 ... подробнее →

Большую часть ночи лучше всего спать на спине: для этого есть целых 5 причин

18.02.2019 20:45

Долгий и здоровый сон называют лучшим врачом в мире. Хороший отдых способствует активной дневной жизни и расслаблению мышц. Именно во сне выделяется очень полезный гормон — мелатонин, который ... подробнее →

В ООС выставили ультиматум авиации РФ: «Будем применять оружие»

18.02.2019 20:15

Если авиация страны-агрессора Российской Федерации будет нарушать украинскую границу, то силы ПВО Украины имеют полное право применить огнестрельное оружие, о чем заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан ... подробнее →

Совет ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против России

18.02.2019 20:01

Совет министров иностранных дел ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против Российской Федерации. Об этом сообщил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. В ... подробнее →

Напитки-энергетики уничтожили студенту все зубы

18.02.2019 19:48

Молодой британец Винни Пайнер выпивал по 6 банок энергетика Monster Energy ежедневно. Мама забила тревогу, но было поздно: с зубами случилась настоящая катастрофа.  Нездоровая тяга к ... подробнее →

Чем грозят для украинцев долги по кредитам и коммуналке

18.02.2019 19:36

Украинцев начнут лишать единственного жилья за долги по кредитам и коммунальным услугам. Ранее в законе было прописано, что исполнительные органы не имели права забирать жилье, если оно являлось ... подробнее →

Медики подсказали, как отличить грипп от простуды

18.02.2019 19:15

Из всех случаев инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ составляют 95%. Сейчас «гуляют» грипп и ОРВИ, инфекции будут активны почти до середины весны.  Врачи рассказали о том, как ... подробнее →

В Мариуполе подростки грабили кладбище, чтобы купить себе напитки и жвачки

18.02.2019 19:01

В Мариуполе будут судить подростков по статье за надругательство над могилой. Парням грозит срок от четырех до семи лет. Об этом сообщает  пресс-служба  прокуратуры Донецкой области. На преступление парни пошли ради наживы. Они воровали с ... подробнее →

19 февраля можно будет наблюдать самую большую и яркую Луну в году

18.02.2019 18:45

Суперлуние наступает тогда, когда достижение Луной перигея и полнолуние расходятся по времени не больше, чем на три дня. Во вторник, 19 февраля, жители Земли смогут наблюдать суперлуние – ... подробнее →

Никаких сбросов: В «ДНР» опровергли сами себя по поводу якобы атаки беспилотников ВСУ на Донецк

18.02.2019 18:30

В «народной милиции ДНР» опровергли информацию об атаке на центр Донецка беспилотников ВСУ, предположив, что целью взрывов могла быть попытка напугать сотрудников миссии ОБСЕ. Такую ... подробнее →

«У нас все намного хуже»: главарь батальона «Призрак» признал преимущество ВСУ

18.02.2019 18:17

Так называемый «командир» 14-й бтро подразделений НВФ «Призрак Алексей Марков, известный по позывному «Добрый» заявил, что им становится все труднее удерживать свои позиции, так как украинские военные становятся все сильнее. ... подробнее →

Порошенко прибыл на Прикарпатье с Томосом (ВИДЕО)

18.02.2019 18:00

Президент Украины Петр Порошенко и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний привезли Томос в Манявский монастырь в Ивано-Франковской области. об этом сообщает пресс-служба главы государства. ... подробнее →

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