Названы привычки, которые отнимают годы жизни18.02.2019 22:47
Сведения они добывали из медицинских карт респондентов и в ходе личного разговора. Ученые подсчитали, что здоровая пища и отсутствие вредных привычек продлевают жизнь ... подробнее →
Названы мужские имена, отталкивающие женщин18.02.2019 22:21
При выборе имени родители не учитывают природные законы влияния имени на психику и будущее ребенка. И не осознают всех последствий выбора имени. Имя воздействует на характер, психику, ауру особым ... подробнее →
Помощи не будет: стало известно о плане Путина по захвату Беларуси18.02.2019 21:42
Международная изоляция Беларуси и поведение ее президента Александра Лукашенко приближают государство к полному слиянию с Россией. Об этом идет речь в сообщении Национального корпуса в ... подробнее →
В Донецке, если ребенок нарисует флаг Украины, родителей ждут неприятности18.02.2019 21:20
Во временно оккупированном Донецке оккупационные власти «ДНР» угрожают детям, если те нарисуют флаг Украины, у родителей будут проблемы. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » ... подробнее →
В зоне ООС обострение: ранены 4 бойца ВСУ18.02.2019 21:00
С начала текущих суток подразделения НВФ 8 раз обстрелял позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС. По данным штаба, 7 ... подробнее →
Большую часть ночи лучше всего спать на спине: для этого есть целых 5 причин18.02.2019 20:45
Долгий и здоровый сон называют лучшим врачом в мире. Хороший отдых способствует активной дневной жизни и расслаблению мышц. Именно во сне выделяется очень полезный гормон — мелатонин, который ... подробнее →
В ООС выставили ультиматум авиации РФ: «Будем применять оружие»18.02.2019 20:15
Если авиация страны-агрессора Российской Федерации будет нарушать украинскую границу, то силы ПВО Украины имеют полное право применить огнестрельное оружие, о чем заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан ... подробнее →
Совет ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против России18.02.2019 20:01
Совет министров иностранных дел ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против Российской Федерации. Об этом сообщил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. В ... подробнее →
Напитки-энергетики уничтожили студенту все зубы18.02.2019 19:48
Молодой британец Винни Пайнер выпивал по 6 банок энергетика Monster Energy ежедневно. Мама забила тревогу, но было поздно: с зубами случилась настоящая катастрофа. Нездоровая тяга к ... подробнее →
Чем грозят для украинцев долги по кредитам и коммуналке18.02.2019 19:36
Украинцев начнут лишать единственного жилья за долги по кредитам и коммунальным услугам. Ранее в законе было прописано, что исполнительные органы не имели права забирать жилье, если оно являлось ... подробнее →
Медики подсказали, как отличить грипп от простуды18.02.2019 19:15
Из всех случаев инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ составляют 95%. Сейчас «гуляют» грипп и ОРВИ, инфекции будут активны почти до середины весны. Врачи рассказали о том, как ... подробнее →
В Мариуполе подростки грабили кладбище, чтобы купить себе напитки и жвачки18.02.2019 19:01
В Мариуполе будут судить подростков по статье за надругательство над могилой. Парням грозит срок от четырех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. На преступление парни пошли ради наживы. Они воровали с ... подробнее →
19 февраля можно будет наблюдать самую большую и яркую Луну в году18.02.2019 18:45
Суперлуние наступает тогда, когда достижение Луной перигея и полнолуние расходятся по времени не больше, чем на три дня. Во вторник, 19 февраля, жители Земли смогут наблюдать суперлуние – ... подробнее →
Никаких сбросов: В «ДНР» опровергли сами себя по поводу якобы атаки беспилотников ВСУ на Донецк18.02.2019 18:30
В «народной милиции ДНР» опровергли информацию об атаке на центр Донецка беспилотников ВСУ, предположив, что целью взрывов могла быть попытка напугать сотрудников миссии ОБСЕ. Такую ... подробнее →
«У нас все намного хуже»: главарь батальона «Призрак» признал преимущество ВСУ18.02.2019 18:17
Так называемый «командир» 14-й бтро подразделений НВФ «Призрак Алексей Марков, известный по позывному «Добрый» заявил, что им становится все труднее удерживать свои позиции, так как украинские военные становятся все сильнее. ... подробнее →
Порошенко прибыл на Прикарпатье с Томосом (ВИДЕО)18.02.2019 18:00
Президент Украины Петр Порошенко и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний привезли Томос в Манявский монастырь в Ивано-Франковской области. об этом сообщает пресс-служба главы государства. ... подробнее →
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- Боевики "ЛНР" готовят масштабные битвы с ВСУ: ОБСЕ бьет тревогу из-за десятков РСЗО "Град" около Луганск20:59
- Нет промышленности, нет покупательской возможности, деградируем: В Донецке обсуждают работу «Амстора»20:28
- «Ташкент» арестован и доставлен в Москву19:57
- Под Горловкой "Третья сила" разгромила 2 гаубицы Д-30 с курсантами военного училища РФ, много погибших19:31
- Как Россия "легально" продает уголь оккупированного Донбасса Европе и Турции: раскрыта преступная схема Кремля18:58
- Вавилон’13 — неделя после оккупации Дебальцево. ВИДЕО18:25
- Пушилин "замахнулся" на ООН: в соцсетях хохочут над грандиозными планами главаря "ДНР"17:56
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