Названы привычки, которые отнимают годы жизни18.02.2019 22:47
Сведения они добывали из медицинских карт респондентов и в ходе личного разговора. Ученые подсчитали, что здоровая пища и отсутствие вредных привычек продлевают жизнь ... подробнее →
Названы мужские имена, отталкивающие женщин18.02.2019 22:21
При выборе имени родители не учитывают природные законы влияния имени на психику и будущее ребенка. И не осознают всех последствий выбора имени. Имя воздействует на характер, психику, ауру особым ... подробнее →
Помощи не будет: стало известно о плане Путина по захвату Беларуси18.02.2019 21:42
Международная изоляция Беларуси и поведение ее президента Александра Лукашенко приближают государство к полному слиянию с Россией. Об этом идет речь в сообщении Национального корпуса в ... подробнее →
В Донецке, если ребенок нарисует флаг Украины, родителей ждут неприятности18.02.2019 21:20
Во временно оккупированном Донецке оккупационные власти «ДНР» угрожают детям, если те нарисуют флаг Украины, у родителей будут проблемы. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » ... подробнее →
В зоне ООС обострение: ранены 4 бойца ВСУ18.02.2019 21:00
С начала текущих суток подразделения НВФ 8 раз обстрелял позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС. По данным штаба, 7 ... подробнее →
Большую часть ночи лучше всего спать на спине: для этого есть целых 5 причин18.02.2019 20:45
Долгий и здоровый сон называют лучшим врачом в мире. Хороший отдых способствует активной дневной жизни и расслаблению мышц. Именно во сне выделяется очень полезный гормон — мелатонин, который ... подробнее →
В ООС выставили ультиматум авиации РФ: «Будем применять оружие»18.02.2019 20:15
Если авиация страны-агрессора Российской Федерации будет нарушать украинскую границу, то силы ПВО Украины имеют полное право применить огнестрельное оружие, о чем заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан ... подробнее →
Совет ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против России18.02.2019 20:01
Совет министров иностранных дел ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против Российской Федерации. Об этом сообщил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. В ... подробнее →
Напитки-энергетики уничтожили студенту все зубы18.02.2019 19:48
Молодой британец Винни Пайнер выпивал по 6 банок энергетика Monster Energy ежедневно. Мама забила тревогу, но было поздно: с зубами случилась настоящая катастрофа. Нездоровая тяга к ... подробнее →
Чем грозят для украинцев долги по кредитам и коммуналке18.02.2019 19:36
Украинцев начнут лишать единственного жилья за долги по кредитам и коммунальным услугам. Ранее в законе было прописано, что исполнительные органы не имели права забирать жилье, если оно являлось ... подробнее →
Медики подсказали, как отличить грипп от простуды18.02.2019 19:15
Из всех случаев инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ составляют 95%. Сейчас «гуляют» грипп и ОРВИ, инфекции будут активны почти до середины весны. Врачи рассказали о том, как ... подробнее →
В Мариуполе подростки грабили кладбище, чтобы купить себе напитки и жвачки18.02.2019 19:01
В Мариуполе будут судить подростков по статье за надругательство над могилой. Парням грозит срок от четырех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. На преступление парни пошли ради наживы. Они воровали с ... подробнее →
19 февраля можно будет наблюдать самую большую и яркую Луну в году18.02.2019 18:45
Суперлуние наступает тогда, когда достижение Луной перигея и полнолуние расходятся по времени не больше, чем на три дня. Во вторник, 19 февраля, жители Земли смогут наблюдать суперлуние – ... подробнее →
Никаких сбросов: В «ДНР» опровергли сами себя по поводу якобы атаки беспилотников ВСУ на Донецк18.02.2019 18:30
В «народной милиции ДНР» опровергли информацию об атаке на центр Донецка беспилотников ВСУ, предположив, что целью взрывов могла быть попытка напугать сотрудников миссии ОБСЕ. Такую ... подробнее →
«У нас все намного хуже»: главарь батальона «Призрак» признал преимущество ВСУ18.02.2019 18:17
Так называемый «командир» 14-й бтро подразделений НВФ «Призрак Алексей Марков, известный по позывному «Добрый» заявил, что им становится все труднее удерживать свои позиции, так как украинские военные становятся все сильнее. ... подробнее →
Порошенко прибыл на Прикарпатье с Томосом (ВИДЕО)18.02.2019 18:00
Президент Украины Петр Порошенко и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний привезли Томос в Манявский монастырь в Ивано-Франковской области. об этом сообщает пресс-служба главы государства. ... подробнее →
- Монетизация субсидий: как и сколько можно сэкономить22:15
- Нас всех перебьют: в "ДНР" паника из-за военной мощи ВСУ21:48
- Ситуация на блокпостах ОРДО: Каргил и Еленовка — весь день большие очереди21:28
- Ночной экспресс: «Укрзализныця» запускает новый поезд на Донетчину21:10
- "Не покидайте дома!" - военные ООС предупредили жителей Мариуполя об опасности 20:15
- В Генштабе ВСУ рассказали об укомплектованности бойцов в зоне ООС20:04
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»19:45
- Сценарий Кремля по выборам Украины: Тымчук сделал предупреждение 18:30
- В штабе ООС призвали жителей Мариуполя не покидать дома без необходимости18:00
- Поймали на границе: экс-террорист сдал российских кураторов "ЛНР" - видео 17:15
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Ученые сделали поразительное открытие о Нибиру22:38
- Монетизация субсидий: как и сколько можно сэкономить22:15
- Нас всех перебьют: в "ДНР" паника из-за военной мощи ВСУ21:48
- Ситуация на блокпостах ОРДО: Каргил и Еленовка — весь день большие очереди21:28
- Ночной экспресс: «Укрзализныця» запускает новый поезд на Донетчину21:10
- Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом20:49
- Гороскоп на неделю: у Девы возможен новый роман20:35
- "Не покидайте дома!" - военные ООС предупредили жителей Мариуполя об опасности 20:15
- В Генштабе ВСУ рассказали об укомплектованности бойцов в зоне ООС20:04
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом20:49
- Гороскоп на неделю: у Девы возможен новый роман20:35
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- Великий пост: священник рассказал что нужно, и что ни в коем случае нельзя делать в этот период13:20
- Названы самые везучие женские имена10:04
- Как проявляют свои добрые чувства разные знаки зодиака09:30
- Чистый понедельник: что обязательно надо сделать09:15
- Стресс может положительно влиять на кишечник08:30
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе
- Затишье после бури: ВСУ зафиксировали аномальную активность боевиков - Россия сменила тактику на Донбассе
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)
- Боевики разместили объявление о краже РСЗО "Град" на OLX: оккупантов подняли на смех в Сети
- Патриоты Украины показали сюрприз из "ЛНР": опубликован "глоток свежего воздуха" из Луганска