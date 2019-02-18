Во временно оккупированном Донецке оккупационные власти «ДНР» угрожают детям, если те нарисуют флаг Украины, у родителей будут проблемы. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » ... подробнее →

Международная изоляция Беларуси и поведение ее президента Александра Лукашенко приближают государство к полному слиянию с Россией. Об этом идет речь в сообщении Национального корпуса в ... подробнее →

При выборе имени родители не учитывают природные законы влияния имени на психику и будущее ребенка. И не осознают всех последствий выбора имени. Имя воздействует на характер, психику, ауру особым ... подробнее →

Сведения они добывали из медицинских карт респондентов и в ходе личного разговора. Ученые подсчитали, что здоровая пища и отсутствие вредных привычек продлевают жизнь ... подробнее →

Совет министров иностранных дел ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против Российской Федерации. Об этом сообщил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. В ... подробнее →

Если авиация страны-агрессора Российской Федерации будет нарушать украинскую границу, то силы ПВО Украины имеют полное право применить огнестрельное оружие, о чем заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан ... подробнее →

Долгий и здоровый сон называют лучшим врачом в мире. Хороший отдых способствует активной дневной жизни и расслаблению мышц. Именно во сне выделяется очень полезный гормон — мелатонин, который ... подробнее →

С начала текущих суток подразделения НВФ 8 раз обстрелял позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС. По данным штаба, 7 ... подробнее →

Напитки-энергетики уничтожили студенту все зубы 18.02.2019 19:48 Молодой британец Винни Пайнер выпивал по 6 банок энергетика Monster Energy ежедневно. Мама забила тревогу, но было поздно: с зубами случилась настоящая катастрофа. Нездоровая тяга к ... подробнее →

Чем грозят для украинцев долги по кредитам и коммуналке 18.02.2019 19:36 Украинцев начнут лишать единственного жилья за долги по кредитам и коммунальным услугам. Ранее в законе было прописано, что исполнительные органы не имели права забирать жилье, если оно являлось ... подробнее →

Медики подсказали, как отличить грипп от простуды 18.02.2019 19:15 Из всех случаев инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ составляют 95%. Сейчас «гуляют» грипп и ОРВИ, инфекции будут активны почти до середины весны. Врачи рассказали о том, как ... подробнее →