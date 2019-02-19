Ветеран АТО сообщил о заходе в ОРДЛО новых сил РФ

19.02.2019 22:28

На неподконтрольную Украине территорию зашли российские специалисты группы информационно-психологических операций, которые проводят работу по дискредитации ВСУ перед важными международными событиями. ... подробнее →

В "ДНР" появился конкурент Пушилину

19.02.2019 22:01

Одной из наиболее одиозных фигур в нынешней верхушке “ДНР” является Алексей Дикий, время от времени возглавляющий “министерство МВД ДНР”. Это человек с очень занимательной ... подробнее →

В ОРДО подверглось обстрелу село Васильевка: повреждены дома и автомобили

19.02.2019 21:42

В селе Васильевка, расположенном возле неподконтрольной Украине Ясиноватой обстрелом повреждены два жилых домостроения и две машины. Об этом сегодня сообщили представитель «ДНР"в СЦКК, ... подробнее →

В ОАЭ показали новый БТР с украинским боевым модулем "Штурм": огневая мощь системы поражает. ВИДЕО

19.02.2019 21:20

В Объединенных Арабских Эмиратах Украина показала боевой модуль БМ-3М "Штурм", который был закуплен арабскими военными и установлен на впервые показанный БТР Al-Wahash. Об этом сообщают ... подробнее →

В ОРДО пытались ввезти споры грибов- галлюциногенов

19.02.2019 21:00

На КПВВ «Новотроицкое» пограничники и полицейские изъяли споры грибов-галлюциногенов. Об этом сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции, пишет ДонПресс. По информации, посылку ... подробнее →

Стало известно, сколько Украина за 4 года выплатила пенсионерам ОРДЛО

19.02.2019 20:41

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Евгений Марчук заявил, что с начала военного конфликта жители неподконтрольных Украине территорий Донбасса получили ... подробнее →

Посмотри в небо: Жители Донецка сняли полет над городом неизвестного самолета. ВИДЕО

19.02.2019 20:16

Над неподконтрольным украинской власти Донецком пролетел неизвестный самолет. Соответствующее видео жители города разместили на YouTube-канале, пишут Донецкие новости. «Глянь, самолет летит... ... подробнее →

Налог с продаж – что это?

19.02.2019 20:03

Заказывая тот или иной товар в американском интернет-магазине, нужно понимать, что, кроме озвученной его стоимости, вам предстоит заплатить еще и sales tax – налог с продаж. Он не входит в цену ... подробнее →

На КПВВ «Станица Луганская» люди массово теряют сознание

19.02.2019 19:57

В Станице Луганской на контрольном пункте пропуска медики оказывают помощь десяткам людей. Такая информация содержится в отчете наблюдателей ОБСЕ, пишет ДонПресс . Люди, стоящие в очередях, ... подробнее →

Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности

19.02.2019 19:29

Пропагандистское шоу, снятое для раскручивания нового витка антиукраинской истерии - только так можно объяснить три взрыва, произошедшие в центре Донецка вчера, 18 февраля. Как пишет житель Донецка, ... подробнее →

В ОРДО обвинили «Правый сектор» в обстреле Горловки

19.02.2019 19:15

Так называемый «начальник пресс-службы УНМ ДНР» Даниил Безсонов обвинил бойцов «Правого сектора» в обстреле поселка Гольмовский, расположенного на севере неподконтрольной ... подробнее →

В конно-спортивной школе в «ДНР» лошади голодают и спят на отходах подсолнечника

19.02.2019 18:50

В конно-спортивной школе в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) переживают за судьбу более ста лошадей. Животные испытывают нехватку корма — им выдают всего четверть от ... подробнее →

План нападения на церкви Украины для ФСБ России составил экс-сотрудник СБУ: Грицак назвал имя предателя

19.02.2019 18:34

Предатель и экс-сотрудник СБУ Егор Соболев лично разработал план нападения на церкви в Украине и передал его ФСБ Российской Федерации. Вчера, 18 февраля, глава СБУ Василий Грицак сообщил журналистам ... подробнее →

Куда идет страна победившей олигархии?

19.02.2019 18:10

В 1991 году Украина обрела независимость как национальное государство украинского народа, созданное для защиты его интересов. Однако эта формулировка уже давно, мягко говоря, не соответствует ... подробнее →

Мариуполь содрогнулся от сотен "прилетов" - жители дико напуганы артобстрелом боевиков: "Такого с 2014-го не было"

19.02.2019 17:51

Пророссийские террористы "ДНР" массированно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вблизи мариупольских пригородов. Вчера, 18 февраля, около 8:00 жители Мариуполя практически во всех районах ... подробнее →

Сладкий грех: астрологи назвали самые порочные знаки Зодиака

19.02.2019 17:29

Нередко греховные мысли и поступки приписываются отдельным людям из-за их характера. Однако астрологи утверждают, что некоторые из знаков Зодиака буквально предрасположены к пороку, пишет from-ua. ... подробнее →

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