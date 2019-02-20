В Украине будет производиться смертоносное оружие

20.02.2019 22:36

"Укроборонпром" завершил испытания новейшей реактивной системы залпового огня "Верба" и начинает серийное производство на Шепетовском ремонтном заводе. Как сообщил директор ШРЗ Олег Туринский " ... подробнее →

Минобороны РФ опубликовало первые кадры испытания подлодки "Посейдон", которую Москва называет "оружием будущего". ВИДЕО

20.02.2019 22:01

Там заявляют, что ядерная беспилотная подлодка нового поколения способна поразить цель в открытом водном пространстве, а также корабли, пришвартованные у побережья. Но реальных кадров, предвкушающие ... подробнее →

Кремль готовится к военному удару по Украине, – Порошенко

20.02.2019 21:33

Кремль наращивает военный потенциал на границах с Украиной, в Крыму и на Донбассе и готовится к полномасштабной войне. Как сообщают « Донецкие новости» , об этом сегодня, 20 февраля, ... подробнее →

Блокпосты ОРДО: в Горловке проверяют телефоны, на Каргиле едут только перевозчике

20.02.2019 21:02

Сегодня в течение суток подконтрольные членам НВФ блокпосты Донецкой области, расположенные вдоль линии разграничения, собирали достаточно большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных ... подробнее →

ВСУ зафиксировали пугающий "рекорд" на Донбассе: боевики "Л/ДНР" свирепо жаждут кровопролития

20.02.2019 20:28

Сегодня состоялась официальная встреча командующего Операцией объединенных сил на Донбассе с делегацией Соединенных Штатов Америки, которую возглавляла представитель комитета Сената США по ... подробнее →

В ОРДО прогнозируют сбои в работе «Феникса» из-за обстрела Горловки

20.02.2019 19:59

В работе мобильного оператора ОРДО «Феникс» возможны перебои в связи из-за обстрела неподконтрольной Украине Горловки, так как перебиты кабели. Об этом сообщили в так называемом ... подробнее →

ВСУ один ударом разгромили грузовик оккупанта и превратили в "груз 200" командира взвода "ЛНР"

20.02.2019 19:32

В Сети всплыла информация о гибели высокопоставленного боевика "ЛНР" в результате удара ВСУ. Речь о командире взвода одной из группировок оккупанта Иване Беломытцеве. О потере в рядах гибридной ... подробнее →

Янукович обратился к украинцам с открытым письмом

20.02.2019 19:03

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в День памяти героев Небесной сотни обратился с открытым письмом к украинскому народу. Текст письма опубликовал на своей странице в соцсети ... подробнее →

СБУ накрыла крупнейший механизм по финансированию боевиков "ЛНР"

20.02.2019 18:29

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконную деятельность по финансированию боевых структур на оккупированных территориях Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, ... подробнее →

Власти «ДНР» выписывают огромные штрафы за украинские товары

20.02.2019 18:01

Оккупационные «власти ДНР» снова взялись за предпринимателей. Их заставляют указывать нереальные зарплаты наемным работникам и штрафуют за наличие в продаже украинских товаров. Вот ... подробнее →

«Хронически не хватает людей»: Бородай рассказал о главной проблеме подразделений НВФ на передовой

20.02.2019 17:42

Глава «Союза добровольцев Донбасса», экс-«премьер ДНР» Александр Бородай пожаловался на то, что сейчас одной из острых проблем подразделений НВФ на Донбассе является нехватка ... подробнее →

В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети

20.02.2019 17:21

Масштабный проект убитого в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко постиг крупный позор. Стало известно, что организованное под покровительством Захарченко предприятие "Теплицы Донбасса" ... подробнее →

Члены НВФ сообщили о серьезных потерях под Светлодарской дугой

20.02.2019 16:59

За последнее время в результате сильных боев на Донбассе подразделения НВФ «ДНР» несут серьезные потери, данные о которых сами члены НВФ подтверждают в социальных сетях. В сообществах ... подробнее →

В Донецке большое число боевиков «ДНР» на дорогах. Встречают «кого-то важного»

20.02.2019 16:38

Сегодня в центре временно оккупированного Донецка наблюдается очень большое количество боевиков «ДНР», стоящих вдоль дорог. Дончане предполагают, что встречают «кого-то ... подробнее →

Сеть поразило предложение Зеленского о переговорах с Путиным по Донбассу: соцсети не могут поверить в сказанное

20.02.2019 16:20

Комик Владимир Зеленский является опасным для будущего Украины кандидатом и в такой стране как Израиль не имел бы ни одного шанса возглавить страну. Пользователь Павел Шехтман написал необычную ... подробнее →

Полностью прекращено движение с территории «ЛНР» в направлении РФ

20.02.2019 15:59

С временно оккупированной территории Луганской области полностью прекращено движение в направлении РФ через временно неконтролируемый пункт пропуска Новоборовицы. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

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