Сегодня в течение суток подконтрольные членам НВФ блокпосты Донецкой области, расположенные вдоль линии разграничения, собирали достаточно большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных ... подробнее →

Кремль наращивает военный потенциал на границах с Украиной, в Крыму и на Донбассе и готовится к полномасштабной войне. Как сообщают « Донецкие новости» , об этом сегодня, 20 февраля, ... подробнее →

Там заявляют, что ядерная беспилотная подлодка нового поколения способна поразить цель в открытом водном пространстве, а также корабли, пришвартованные у побережья. Но реальных кадров, предвкушающие ... подробнее →

"Укроборонпром" завершил испытания новейшей реактивной системы залпового огня "Верба" и начинает серийное производство на Шепетовском ремонтном заводе. Как сообщил директор ШРЗ Олег Туринский " ... подробнее →