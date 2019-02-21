Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов

21.02.2019 22:29

Многие делают это неправильно. Побольше зубной пасты на щетку, чтобы улыбка была белее. Так думают тысячи людей, но единицы знают: это не сработает, передает  Хроника.инфо  со ссылкой ... подробнее →

Двое украинских бойцов получили ранения на Донбассе: террористы "гатят" из орудий, запрещенных Минском

21.02.2019 22:07

За прошедшие сутки российско-гибридные войска обстреляли украинские позиции пять раз, причем два раза было использовано запрещенное вооружение. В штабе ООС передает тревожные новости ... подробнее →

В Мариуполе у бродячего щенка выявили бешенство

21.02.2019 21:45

В Мариуполе (Донецкая обл.) нашли бродячего щенка, у которого выявили заболевание бешенством. Об этом сообщил ветеринар Игорь Рудченко. Врач отметил, что в радиусе 2 км от места обнаружения щенка проводится внеплановая вакцинация домашних животных. Как ... подробнее →

Ситуация на блокпостах ОРДО: в Горловке проверяют мужчин до 50, на Каргиле не проехали 30 авто

21.02.2019 21:33

Сегодня в течение дня на подконтрольных членам НВФ блокпостах Донецкой области, расположенных вдоль линии разграничения, были проблемы с пропуском автомобилей, в связи с чем на КПП остались ночующие. ... подробнее →

В Украине вступают в силу новые правила получения автономеров

21.02.2019 21:15

Для владельцев транспортных средств в Украине упростили процедуру получения номерного знака. Теперь автолюбитель может обратиться в любой удобный для него сервисный центр, вне зависимости от места ... подробнее →

«Не будет мира»: Кучма раскрыл детали Минских соглашений

21.02.2019 20:52

Лидеры нормандского формата — канцлер Германии Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин не подписывали Минские соглашения. Такое заявление ... подробнее →

В Украине субсидии наличными начнут выплачивать с 12 марта

21.02.2019 20:37

В Украине граждане не пенсионного возраста, которым назначена жилищная субсидия, начнут получать выплаты с 12 марта. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, ... подробнее →

За какие нарушения украинцев могут лишить водительских прав

21.02.2019 20:23

За какие нарушения правил дорожного движения лишают водительского удостоверения? В Украине лишить водительских прав могут на срок от трех календарных месяцев и более. За особо серьезные нарушения ... подробнее →

ВСУ предотвратили поджог крупного арсенала - враг попытался повторить балаклейский сценарий

21.02.2019 20:10

21 февраля удалось предотвратить поджог одного из арсеналов Вооруженных сил Украины. Сценарий, который враг ранее реализовал в Балаклее, провалился. Об инциденте на арсенале ВСУ рассказала ... подробнее →

На полигоне в Киевской области подорвались двое военных

21.02.2019 19:50

На территории военного полигона в Киевской области произошло чрезвычайное происшествие. Как информирует  replyua.net  со ссылкой на сообщение пресс-службы 72-й отдельной механизированной бригады армии Украины, 21 февраля стало известно о ... подробнее →

Кабмин ввел новые правила выезда детей за границу

21.02.2019 19:38

Сегодня Кабинет министров Украины принял в новой редакции «Порядок организации выезда детей за границу» на отдых и оздоровление. Соответствующий документ был обнародован ... подробнее →

Не будут цепляться за старое: 6 Знаков Зодиака жизнь которых полностью изменится

21.02.2019 19:20

В этом году несколько знаков зодиака покончат с привычной жизнью, и начнут все заново. Так диктуют тенденции 2019-го, придется многое поменять. Но именно так в Вашу жизнь придут перемены. Нельзя ... подробнее →

Подразделения НВФ ударили из запрещенного оружия: ранены 2 бойца ВСУ

21.02.2019 19:05

С начала суток подразделения НВФ 5 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне ООС на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС. 2 обстрела противник осуществил с применением ... подробнее →

Названы причины преждевременного седения волос

21.02.2019 18:40

4 возможных фактора.  Рано или поздно волосы каждого из нас начнут белеть. Большинство людей замечают первые серебристые волосы в 30 лет, но у некоторых они появляются гораздо раньше. Причин ... подробнее →

Готовьтесь: синоптик предупредила о похолодании

21.02.2019 18:20

22 февраля, в пятницу, в большинстве областей Украины резко ухудшатся погодные условия, ожидается понижение температуры. Как передает  replyua.net , об этом синоптик Наталья Диденко предупредила ... подробнее →

Чипы под кожу будут вставлять абсолютно всем

21.02.2019 18:04

На прошлой неделе в Висконсине, США, сотрудникам компании Three Square Market ввели микрочипы, чтобы они могли проще входить в систему и Интернет взорвался дебатами, пишет  lifter  и  ... подробнее →

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