Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов 21.02.2019 22:29 Многие делают это неправильно. Побольше зубной пасты на щетку, чтобы улыбка была белее. Так думают тысячи людей, но единицы знают: это не сработает, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →

В Мариуполе у бродячего щенка выявили бешенство 21.02.2019 21:45 В Мариуполе (Донецкая обл.) нашли бродячего щенка, у которого выявили заболевание бешенством. Об этом сообщил ветеринар Игорь Рудченко. Врач отметил, что в радиусе 2 км от места обнаружения щенка проводится внеплановая вакцинация домашних животных. Как ... подробнее →