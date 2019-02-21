Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов21.02.2019 22:29
Многие делают это неправильно. Побольше зубной пасты на щетку, чтобы улыбка была белее. Так думают тысячи людей, но единицы знают: это не сработает, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →
Двое украинских бойцов получили ранения на Донбассе: террористы "гатят" из орудий, запрещенных Минском21.02.2019 22:07
За прошедшие сутки российско-гибридные войска обстреляли украинские позиции пять раз, причем два раза было использовано запрещенное вооружение. В штабе ООС передает тревожные новости ... подробнее →
В Мариуполе у бродячего щенка выявили бешенство21.02.2019 21:45
В Мариуполе (Донецкая обл.) нашли бродячего щенка, у которого выявили заболевание бешенством. Об этом сообщил ветеринар Игорь Рудченко. Врач отметил, что в радиусе 2 км от места обнаружения щенка проводится внеплановая вакцинация домашних животных. Как ... подробнее →
Ситуация на блокпостах ОРДО: в Горловке проверяют мужчин до 50, на Каргиле не проехали 30 авто21.02.2019 21:33
Сегодня в течение дня на подконтрольных членам НВФ блокпостах Донецкой области, расположенных вдоль линии разграничения, были проблемы с пропуском автомобилей, в связи с чем на КПП остались ночующие. ... подробнее →
В Украине вступают в силу новые правила получения автономеров21.02.2019 21:15
Для владельцев транспортных средств в Украине упростили процедуру получения номерного знака. Теперь автолюбитель может обратиться в любой удобный для него сервисный центр, вне зависимости от места ... подробнее →
«Не будет мира»: Кучма раскрыл детали Минских соглашений21.02.2019 20:52
Лидеры нормандского формата — канцлер Германии Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин не подписывали Минские соглашения. Такое заявление ... подробнее →
В Украине субсидии наличными начнут выплачивать с 12 марта21.02.2019 20:37
В Украине граждане не пенсионного возраста, которым назначена жилищная субсидия, начнут получать выплаты с 12 марта. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, ... подробнее →
За какие нарушения украинцев могут лишить водительских прав21.02.2019 20:23
За какие нарушения правил дорожного движения лишают водительского удостоверения? В Украине лишить водительских прав могут на срок от трех календарных месяцев и более. За особо серьезные нарушения ... подробнее →
ВСУ предотвратили поджог крупного арсенала - враг попытался повторить балаклейский сценарий21.02.2019 20:10
21 февраля удалось предотвратить поджог одного из арсеналов Вооруженных сил Украины. Сценарий, который враг ранее реализовал в Балаклее, провалился. Об инциденте на арсенале ВСУ рассказала ... подробнее →
На полигоне в Киевской области подорвались двое военных21.02.2019 19:50
На территории военного полигона в Киевской области произошло чрезвычайное происшествие. Как информирует replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы 72-й отдельной механизированной бригады армии Украины, 21 февраля стало известно о ... подробнее →
Кабмин ввел новые правила выезда детей за границу21.02.2019 19:38
Сегодня Кабинет министров Украины принял в новой редакции «Порядок организации выезда детей за границу» на отдых и оздоровление. Соответствующий документ был обнародован ... подробнее →
Не будут цепляться за старое: 6 Знаков Зодиака жизнь которых полностью изменится21.02.2019 19:20
В этом году несколько знаков зодиака покончат с привычной жизнью, и начнут все заново. Так диктуют тенденции 2019-го, придется многое поменять. Но именно так в Вашу жизнь придут перемены. Нельзя ... подробнее →
Подразделения НВФ ударили из запрещенного оружия: ранены 2 бойца ВСУ21.02.2019 19:05
С начала суток подразделения НВФ 5 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне ООС на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС. 2 обстрела противник осуществил с применением ... подробнее →
Названы причины преждевременного седения волос21.02.2019 18:40
4 возможных фактора. Рано или поздно волосы каждого из нас начнут белеть. Большинство людей замечают первые серебристые волосы в 30 лет, но у некоторых они появляются гораздо раньше. Причин ... подробнее →
Готовьтесь: синоптик предупредила о похолодании21.02.2019 18:20
22 февраля, в пятницу, в большинстве областей Украины резко ухудшатся погодные условия, ожидается понижение температуры. Как передает replyua.net , об этом синоптик Наталья Диденко предупредила ... подробнее →
Чипы под кожу будут вставлять абсолютно всем21.02.2019 18:04
На прошлой неделе в Висконсине, США, сотрудникам компании Three Square Market ввели микрочипы, чтобы они могли проще входить в систему и Интернет взорвался дебатами, пишет lifter и ... подробнее →
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