В детсаду Донецка дети в военной форме поздравили членов НВФ с 23 февраля. ВИДЕО22.02.2019 22:31
Детей детского сада «Аленка», расположенном в неподконтрольном Украине Донецке, организовали поздравлять с 23 февраля членов НВФ «ДНР». Соответствующее видео опубликовано ... подробнее →
На Донбассе сепаратисты "ДНР" открыли огонь по населенным пунктам: оккупанты хотят добиться обострения конфликта22.02.2019 22:13
Стало известно о том, что на Донбассе российскими оккупантами был проведен очередной обстрел жилой постройки. Информация предоставлена на сайте пресс-центра ООС, передает " Диалог.UA ". ... подробнее →
Ассортимент и цены в супермаркетах Горловки22.02.2019 21:49
Большая подборка фотографий с актуальными ценами на самые разнообразные продукты питания в неподконтрольной Горловке была опубликована на сайте Gorlovka.ua. Снимки были сделаны в магазинах бывшей ... подробнее →
ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"22.02.2019 21:29
Украинская армия продолжает феерично крушить российско-оккупационные войска на территории Донецкой и Луганской областей, что с каждым днем приближает Украину к долгожданной победе над варварскими ... подробнее →
В ОРДО цены на хлеб могут повысить на 30−40%22.02.2019 21:13
На неподконтрольной Украине части Донецкой области цены на хлеб могут повысить на 30−40%. Об этом на своей странице в соцсети сообщил бывший «консультант правительства ДНР» Роман ... подробнее →
"У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"22.02.2019 20:56
Писатель-террорист, убежавший из Донецка на родину в Нижний Новгород, пожаловался в соцсетях на ситуацию, сложившуюся на востоке Украины. Российский писатель, ранее воевавший в рядах боевиков "ДНР", ... подробнее →
Недостаток превращаем в достоинство: слабые места каждого знака Зодиака22.02.2019 20:40
Перед тем, как мы начнём эту статью, мы бы хотели сказать, что не пытаемся никого заставить чувствовать себя плохо из-за недостатков. Мы просто хотим помочь каждому человеку расцвести и вырасти в ... подробнее →
Ситуация на блокпостах ОРДО: на Перлыне много машин, на Каргиле медленный пропуск22.02.2019 20:23
Сегодня на подконтрольных членам НВФ блокпостах Донецкой области, расположенных вдоль линии разграничения в течение дня наблюдались большие очереди на Бахмутском направлении. Об этом сообщают ... подробнее →
На Донбассе боевики "Л/ДНР" стреляют по своим позициям: разведка Украины назвала ошеломительную причину этого22.02.2019 20:18
Сепаратисты из недореспублик "ЛНР" и "ДНР" умудряются совершенно разными способами ликвидировать самих себя, что значительно облегчает задачу бойцам Вооруженных сил Украины. Украинский полковник ... подробнее →
Развенчаны популярные мифы о гастрите22.02.2019 19:24
Многие, включая образованных людей, искренне считают, что к развитию гастрита ведет употребление фастфуда и другой вредной еды. Но это не так! Какие популярные теории о гастрите являются просто ... подробнее →
Бывший "министр ДНР" украл в Москве зарядное устройство22.02.2019 18:59
Бывшего "министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР" Алексея Красильникова задержали в Москве по подозрению в мелкой краже, пишет 0629 . Об этом он сам написал на своей странице в ... подробнее →
В «ДНР» становится все меньше врачей22.02.2019 18:41
На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области работают 9110 врачей. Об этом сегодня, 22 февраля, заявила «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко, передают местные ... подробнее →
Отпустил с поводка и приказал "рвать": подробности гибели девушки в Николаеве растерзаной псом. ВИДЕО22.02.2019 18:24
Девушка, которую растерзал бойцовский пес на Николаевщине, получила страшные травмы и умерла, проведя несколько часов в больнице. Местные жители показали журналистам место ЧП и рассказали, что пса ... подробнее →
ВСУ нанесли мощный удар по танкам «ЛНР». ВИДЕО22.02.2019 17:58
В зоне ООС на Донбассе ВСУ нанесли мощный удар по танкам членов НВФ «ЛНР». Соответствующие видео опубликовал на своей странице в соцсети украинской волонтер Юрий Мысягин, передает ... подробнее →
Украинцы в опросе рассказали, как вернуть оккупированный Донбасс22.02.2019 17:40
Около 62% украинцев считают, что возвращать территории Донбасса стоит лишь политико-дипломатическим путем. Об этом говорится в опросе центра "Социс", передает " Диалог.UA ". Ранее сообщалось, ... подробнее →
Погода на выходные: Снег, мороз, метели22.02.2019 17:22
Этой ночью с северо-запада в Украину пришла непогода. Мокрый снег и сильный ветер ожидается в нескольких регионах. Больше всего будет мести в Карпатах, южных областях и далее метели потянутся на ... подробнее →
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