Украинская армия продолжает феерично крушить российско-оккупационные войска на территории Донецкой и Луганской областей, что с каждым днем приближает Украину к долгожданной победе над варварскими ... подробнее →

Большая подборка фотографий с актуальными ценами на самые разнообразные продукты питания в неподконтрольной Горловке была опубликована на сайте Gorlovka.ua. Снимки были сделаны в магазинах бывшей ... подробнее →

Стало известно о том, что на Донбассе российскими оккупантами был проведен очередной обстрел жилой постройки. Информация предоставлена на сайте пресс-центра ООС, передает " Диалог.UA ". ... подробнее →

В ОРДО цены на хлеб могут повысить на 30−40% 22.02.2019 21:13 На неподконтрольной Украине части Донецкой области цены на хлеб могут повысить на 30−40%. Об этом на своей странице в соцсети сообщил бывший «консультант правительства ДНР» Роман ... подробнее →