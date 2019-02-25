Диетологи рассказали, сколько куриных яиц можно съедать в неделю25.02.2019 22:46
Как есть яйца без угрозы повышения холестерина в крови. Куриные яйца – одно из самых лучших дополнений к рациону питания в сезон холодов, они богаты полезными для здоровья нутриентами. Но ... подробнее →
Порошенко: за третьего ребенка - прожиточный минимум25.02.2019 22:15
В Украине семьям за третьего ребенка могут ввести выплату в размере прожиточного минимума. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на встрече с трудовым коллективом завода «Метало ... подробнее →
Усиление ВСУ: Минобороны испытывает новейший суперброневик25.02.2019 21:45
В последнее время госконцерн «Укроборонпром» активно принялся модернизировать старую и разрабатывать новую военную технику для нужд Вооруженных сил Украины. В частности, одним из таких ... подробнее →
На блокпосту «ДНР» под Горловкой боевики проверяют сумки по три раза25.02.2019 21:27
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту под временно оккупированной Горловкой по три раза перепроверяют сумки у людей пересекающих блокпост. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
Докучаевск и Еленовку потряс взрыв, очевидцы напуганы: "Окна вогнулись, дома дрожали, по подъездам пошла волна"25.02.2019 21:00
Из-за того, что взрыв прогремел поздним вечером 24 февраля, многие жители временно подконтрольной боевикам "ДНР" территории узнали о нем только сегодня, 25 февраля. Как пишут в соцсетях, примерно в ... подробнее →
Путин ударит ракетами: в России проговорились о пяти целях25.02.2019 20:46
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания назвала цели США, по которым, "в случае угрозы", Россия может выпустить ракеты "Циркон". Об этом сообщает ... подробнее →
Рейтинги Тимошенко стремительно падают25.02.2019 20:30
Представители Киевского международного института социологии обнародовали новый президентский рейтинг. Так пишет replyua.net , ссылаясь на Interfax Ukraine. Для его создания специалисты ... подробнее →
MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»25.02.2019 20:14
НТКУ и MARUV не подписали договор, в связи с чем на музыкальный конкурс «Евровидение» в Израиль поедет Freddom Jazz. Об этом сообщается на сайте телекомпании. Отмечается, что несмотря ... подробнее →
В зоне ООС военные ВСУ задержали боевика «ЛНР»25.02.2019 19:53
В зоне проведения операции Объединенных сил военные ВСУ задержали боевика группировки "ЛНР" вблизи поселка в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры . Подозреваемый служил в мотострелковом ... подробнее →
Священник, стреляющий по людям: стали известны новые подробности ЧП на Волыни25.02.2019 19:38
На территории Волынской области, неподалеку от церкви, которая принадлежит РПЦ в Украине, мужчина стрелял по людям из охотничьего ружья. Данный инцидент произошел в селе Жидычин Киверцовского района, о чем сообщают в пресс-службе полиции области, ... подробнее →
КПВВ на Донбассе начинают работать по весеннему графику25.02.2019 19:20
Все контрольные пункты въезда-выезда в районе Операции объединенных сил (ООС) переходят на весенний график работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ООС в Facebook. ... подробнее →
Порошенко рассказал, кем мечтает работать в будущем25.02.2019 19:03
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что по завершении президентской каденции мечтает стать депутатом Европарламента. Об этом глава государства заявил на молодежном форуме «Мнение ... подробнее →
Великобританию накрыл туман необычного цвета25.02.2019 18:45
Такое явление встречается очень редко. Над некоторыми территориями Великобритании навис туман странного розового цвета. Аномалия произошла накануне самого теплого уик-энда за год, сообщает ... подробнее →
"Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями25.02.2019 18:30
Ситуация в армии "ДНР" близка к катастрофической - боевики признаются, что на фронте продолжают погибать наемники, при этом с сохранением нынешней тенденции от так называемого "ополчения" вскоре ... подробнее →
Украинцев в марте ожидает несколько мощных магнитных бурь: даты25.02.2019 18:15
Прогноз магнитных бурь на март 2019 года. По прогнозам, март 2019 года будет богат на магнитные всплески разной силы в течение всего месяца, передает Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →
Отец выставил за дверь: В Мариуполе замерзла полуторагодовалая девочка25.02.2019 18:00
В Мариуполе (Донецкая обл.) отец выставил полуторагодовалую дочь на улицу. Об этом сообщили местные жители. Инцидент произошел 24 февраля на ул. Заозерной: замерзла полуторагодовалая девочка. Как ... подробнее →
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