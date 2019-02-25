Диетологи рассказали, сколько куриных яиц можно съедать в неделю 25.02.2019 22:46 Как есть яйца без угрозы повышения холестерина в крови. Куриные яйца – одно из самых лучших дополнений к рациону питания в сезон холодов, они богаты полезными для здоровья нутриентами. Но ... подробнее →

Порошенко: за третьего ребенка - прожиточный минимум 25.02.2019 22:15 В Украине семьям за третьего ребенка могут ввести выплату в размере прожиточного минимума. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на встрече с трудовым коллективом завода «Метало ... подробнее →