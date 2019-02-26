Главари ОРДЛО обещают «поэтапную» замену «паспортов ЛДНР»

26.02.2019 22:31

Главари ОРДЛО обещают местным жителям переход документов на российские паспорта, чтобы поддержать пророссийские настроения на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом сообщает ГУР МОУ. По ... подробнее →

В России загадочно погиб Батя - атаман "Призрака”, участвовавший в оккупации Луганска

26.02.2019 21:59

В России погиб атаман так называемой "первой оренбургской казачьей сводной роты" по кличке Батя, активно участвовавший в оккупации Донбасса. О смерти еще одного врага Украины рассказал блогер ... подробнее →

«Всю цепочку знаем»: Пушилин похвастался «продвижением» в расследовании убийства Захарченко

26.02.2019 21:27

Действующий главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что членам НВФ якобы удалось узнать имена и должности всех причастных к организации и убийству экс-главаря ОРДО. Об этом он сообщил в ... подробнее →

Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема

26.02.2019 20:55

На фоне обострения на фронте происходит и крайне неприятный для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей процесс: все идет к тому, что в ближайшее время оккупационные ... подробнее →

За сутки двадцать человек не смогли проехать через КПВВ

26.02.2019 20:19

Уполномоченные лица на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе не пропустили двадцать человек через линию разграничения 25 февраля. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. ... подробнее →

Как аферисты зарабатывают на украинских заробитчанах

26.02.2019 19:53

Спрос на работу за границей среди украинцев достаточно высок, а большинство трудовых мигрантов ищет более высокий заработок. Так, по данным Государственного комитета статистики, 71% выезжающих на ... подробнее →

Восемь видов обуви, которая убивает ноги

26.02.2019 19:18

В погоне за модой мы склонны забывать о том, что действительно важно - о комфорте и здоровье. Вред от ношения неудобной обуви хорошо известен, но все же мы часто выбираем красоту и стиль, а не ... подробнее →

Дело Зайцевой: суд в Харькове вынес окончательный приговор обвиняемым

26.02.2019 18:53

Суд назначил по 10 лет тюрьмы водителям Елене Зайцевой и Геннадию Дронову за смертельное ДТП в Харькове. Соответствующий приговор в понедельник объявил Киевский районный суд Харькова, передает УП ... подробнее →

«Хуже не придумаешь»: Астролог рассказал, чего ждать Украине от президентских выборов

26.02.2019 18:18

Дата президентских выборов в Украине, с точки зрения астрологии, выбрана "хуже не придумаешь", заверил эксперт в этой области Влад Росс. По его мнению, во время выборов стоит ожидать "масштабных ... подробнее →

Главарь «ЛНР»: луганские водители устраивают гонки на дороге и портят транспорт

26.02.2019 17:49

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник считает неудовлетворительной работу городских служб и общественного транспорта в Луганске. Претензии по этому поводу выслушал «мэр» города ... подробнее →

В Славянске режут на металл курортную зону

26.02.2019 17:32

Жители Славянска (Донецкая обл.) возмущены возобновлением работ по демонтажу коммунальных сетей на территории Санаторно-курортного реабилитационного центра «Славянский курорт». Они ... подробнее →

Через пункт пропуска Изварино в РФ вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках

26.02.2019 17:12

Через временно неконтролируемый пункт пропуска «Изварино» с временно оккупированных территорий Донбасса в РФ вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках. Вот что узнали « ... подробнее →

Боевики "ДНР" взорвали ракету на своих позициях на Донбассе: соцсети сообщили о последствиях крупного взрыва

26.02.2019 16:51

Социальные сети прояснили ситуацию со взрывом над поселком Еленовка на Донбассе, после которого в большом количестве домов вылетали стекла, что сильно напугало людей. Еленовка находится под ... подробнее →

В Луганске возле кафе произошла стрельба: ранен член НВФ

26.02.2019 16:29

В неподконтрольном Украине Луганске возле кафе в квартале Щербакова произошла стрельба. Об этом сообщают местные жители в группе «Свердловск — ты должен это знать», ... подробнее →

"Лавинообразный рост потерь..." - в Сеть попали данные о колоссальном количестве убитых боевиков "ДНР"

26.02.2019 16:11

Отчетливое для всех сторон конфликта обострение на Донбассе обернулось огромными потерями для боевиков "ДНР". Военный эксперт Михаил Жирохов в статье для издания "Деловая столица" рассказал, что ... подробнее →

Выборы-2019: политолог рассказал, о чем договорились основные игроки украинской политики

26.02.2019 15:51

Основные игроки украинской политики уже договорились об урезании президентских полномочий. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал политолог, ... подробнее →

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