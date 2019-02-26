Главари ОРДЛО обещают «поэтапную» замену «паспортов ЛДНР»26.02.2019 22:31
Главари ОРДЛО обещают местным жителям переход документов на российские паспорта, чтобы поддержать пророссийские настроения на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом сообщает ГУР МОУ. По ... подробнее →
В России загадочно погиб Батя - атаман "Призрака”, участвовавший в оккупации Луганска26.02.2019 21:59
В России погиб атаман так называемой "первой оренбургской казачьей сводной роты" по кличке Батя, активно участвовавший в оккупации Донбасса. О смерти еще одного врага Украины рассказал блогер ... подробнее →
«Всю цепочку знаем»: Пушилин похвастался «продвижением» в расследовании убийства Захарченко26.02.2019 21:27
Действующий главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что членам НВФ якобы удалось узнать имена и должности всех причастных к организации и убийству экс-главаря ОРДО. Об этом он сообщил в ... подробнее →
Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема26.02.2019 20:55
На фоне обострения на фронте происходит и крайне неприятный для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей процесс: все идет к тому, что в ближайшее время оккупационные ... подробнее →
За сутки двадцать человек не смогли проехать через КПВВ26.02.2019 20:19
Уполномоченные лица на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе не пропустили двадцать человек через линию разграничения 25 февраля. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. ... подробнее →
Как аферисты зарабатывают на украинских заробитчанах26.02.2019 19:53
Спрос на работу за границей среди украинцев достаточно высок, а большинство трудовых мигрантов ищет более высокий заработок. Так, по данным Государственного комитета статистики, 71% выезжающих на ... подробнее →
Восемь видов обуви, которая убивает ноги26.02.2019 19:18
В погоне за модой мы склонны забывать о том, что действительно важно - о комфорте и здоровье. Вред от ношения неудобной обуви хорошо известен, но все же мы часто выбираем красоту и стиль, а не ... подробнее →
Дело Зайцевой: суд в Харькове вынес окончательный приговор обвиняемым26.02.2019 18:53
Суд назначил по 10 лет тюрьмы водителям Елене Зайцевой и Геннадию Дронову за смертельное ДТП в Харькове. Соответствующий приговор в понедельник объявил Киевский районный суд Харькова, передает УП ... подробнее →
«Хуже не придумаешь»: Астролог рассказал, чего ждать Украине от президентских выборов26.02.2019 18:18
Дата президентских выборов в Украине, с точки зрения астрологии, выбрана "хуже не придумаешь", заверил эксперт в этой области Влад Росс. По его мнению, во время выборов стоит ожидать "масштабных ... подробнее →
Главарь «ЛНР»: луганские водители устраивают гонки на дороге и портят транспорт26.02.2019 17:49
Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник считает неудовлетворительной работу городских служб и общественного транспорта в Луганске. Претензии по этому поводу выслушал «мэр» города ... подробнее →
В Славянске режут на металл курортную зону26.02.2019 17:32
Жители Славянска (Донецкая обл.) возмущены возобновлением работ по демонтажу коммунальных сетей на территории Санаторно-курортного реабилитационного центра «Славянский курорт». Они ... подробнее →
Через пункт пропуска Изварино в РФ вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках26.02.2019 17:12
Через временно неконтролируемый пункт пропуска «Изварино» с временно оккупированных территорий Донбасса в РФ вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках. Вот что узнали « ... подробнее →
Боевики "ДНР" взорвали ракету на своих позициях на Донбассе: соцсети сообщили о последствиях крупного взрыва26.02.2019 16:51
Социальные сети прояснили ситуацию со взрывом над поселком Еленовка на Донбассе, после которого в большом количестве домов вылетали стекла, что сильно напугало людей. Еленовка находится под ... подробнее →
В Луганске возле кафе произошла стрельба: ранен член НВФ26.02.2019 16:29
В неподконтрольном Украине Луганске возле кафе в квартале Щербакова произошла стрельба. Об этом сообщают местные жители в группе «Свердловск — ты должен это знать», ... подробнее →
"Лавинообразный рост потерь..." - в Сеть попали данные о колоссальном количестве убитых боевиков "ДНР"26.02.2019 16:11
Отчетливое для всех сторон конфликта обострение на Донбассе обернулось огромными потерями для боевиков "ДНР". Военный эксперт Михаил Жирохов в статье для издания "Деловая столица" рассказал, что ... подробнее →
Выборы-2019: политолог рассказал, о чем договорились основные игроки украинской политики26.02.2019 15:51
Основные игроки украинской политики уже договорились об урезании президентских полномочий. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал политолог, ... подробнее →
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