На фоне обострения на фронте происходит и крайне неприятный для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей процесс: все идет к тому, что в ближайшее время оккупационные ... подробнее →

Действующий главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что членам НВФ якобы удалось узнать имена и должности всех причастных к организации и убийству экс-главаря ОРДО. Об этом он сообщил в ... подробнее →

В России погиб атаман так называемой "первой оренбургской казачьей сводной роты" по кличке Батя, активно участвовавший в оккупации Донбасса. О смерти еще одного врага Украины рассказал блогер ... подробнее →

Главари ОРДЛО обещают местным жителям переход документов на российские паспорта, чтобы поддержать пророссийские настроения на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом сообщает ГУР МОУ. По ... подробнее →

Как аферисты зарабатывают на украинских заробитчанах 26.02.2019 19:53 Спрос на работу за границей среди украинцев достаточно высок, а большинство трудовых мигрантов ищет более высокий заработок. Так, по данным Государственного комитета статистики, 71% выезжающих на ... подробнее →

Восемь видов обуви, которая убивает ноги 26.02.2019 19:18 В погоне за модой мы склонны забывать о том, что действительно важно - о комфорте и здоровье. Вред от ношения неудобной обуви хорошо известен, но все же мы часто выбираем красоту и стиль, а не ... подробнее →