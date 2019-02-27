Самые вредные для здоровья каши27.02.2019 22:35
В списке оказался рис. Диетологи назвали каши, которые больше всего вредят здоровью человека. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mir24.tv . Первое ... подробнее →
В Украине запретили популярное успокоительное российского производства27.02.2019 22:03
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю наркотиков временно запретила для продажи серию популярного успокоительного препарата российского производства ... подробнее →
С марта почти 8 миллионам пенсионерам повысят пенсии27.02.2019 21:41
Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что автоматический перерасчет пенсий для украинцев подразумевает, что с 1 марта она будет увеличена для 8,1 млн из них. Сообщает портал ... подробнее →
Гройсман придумал, как перестать покупать газ27.02.2019 21:20
Украина имеет реальные шансы в течение пяти лет добиться независимости от импорта газа благодаря изменению работы Государственной службы геологии и недр и переходу на проведение открытых электронных ... подробнее →
Бойцы ООС организовали "лютый падеж" группировке "Сомали" - меткий удар ВСУ ликвидировал 9 боевиков27.02.2019 21:00
Бойцы ООС разгромили блиндаж скандальной группировки "ДНР" под названием "Сомали". Оккупанты жалуются на огромные потери. О проблемах "сомалийцев" рассказал в Twitter известный блогер ... подробнее →
Ядерная вот-вот начнется: Индия и Пакистан готовы обменяться ядерными ударами27.02.2019 20:45
В связи с новым обострением конфликта вокруг оспариваемого региона Джамма и Кашмир Индия и Пакистан привели в боеготовность свои ядерные силы. Об этом сообщает Reuters . Агентство ... подробнее →
Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»27.02.2019 20:30
Украина не будет отправлять своего представителя на музыкальный конкурс «Евровидение». Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте UA: Суспільне мовлення. В тексте ... подробнее →
Розенко пояснил, когда пенсии жителям неподконтрольного Донбасса выплатят в полном объеме27.02.2019 20:15
Выплата пенсий на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса будет осуществляться в полном объеме только после восстановления территориальной целостности. Об этом заявил ... подробнее →
Ученые сделали еще один шаг к бессмертию27.02.2019 20:00
Были исследованы нейрологические пути распространения информации о смерти. В журнале «PLoS Biology» появились результаты исследования биологов из Великобритании, которые установили, ... подробнее →
Семейный врач: вызов среди ночи, оплата и консультации по телефону27.02.2019 19:44
Семейны доктор Александ Баранов ответил на все волнующие украинцев вопросы, передает " КП" в Украине ". Платить не придется - Ульяна Супрун говорила, что вопрос о выезде на дом врач решает ... подробнее →
ЦИК Украины подверглась масштабной хакерской атаке – СБУ27.02.2019 19:30
Компьютеры ЦИК Украины подверглись масштабной кибератаке со стороны хакеров, о чем, как информируют корреспонденты replyua.net , сообщает пресс-служба СБУ. Таким образом, ведомство сообщило, ... подробнее →
В Украине с апреля «доступные лекарства» можно будет получить только по электронному рецепту27.02.2019 19:15
В Украине с апреля этого года правительственная программа «Доступные лекарства» переходит в администрирование Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), а также заработает электронный ... подробнее →
В ОРДО анонсировали договоренность о «весеннем перемирии» на Донбассе27.02.2019 19:00
На ДОнбассе может быть объявлено весеннее перемирие. Об этом сегодня заявила так называемый «министр иностранных дел ДНР, полпред республики» в Контактной группе Наталья Никонорова. ... подробнее →
Порошенко подготовил "сюрприз" для депутатов-коррупционеров27.02.2019 18:45
Глава Украины решил пресечь незаконное обогащение чиновников на законодательном уровне. Порошенко намерен безотлагательно внести в ВРУ законопроект относительно статьи о коррупции для народных ... подробнее →
«Киев» заминировали: пассажиров аэропорта срочно эвакуируют27.02.2019 18:30
В Международном аэропорту "Киев" 27 февраля эвакуируют пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook аэропорта. Сообщается, ... подробнее →
6 вещей, от которых не может защитить даже ваш ангел-хранитель27.02.2019 18:15
Ангелы - это существа великой силы, которые существуют во всех религиозных учениях в той или иной форме, пишет lifter и Beliefnet. Они существуют в ином измерении, выходящем ... подробнее →
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