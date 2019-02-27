Украина имеет реальные шансы в течение пяти лет добиться независимости от импорта газа благодаря изменению работы Государственной службы геологии и недр и переходу на проведение открытых электронных ... подробнее →

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что автоматический перерасчет пенсий для украинцев подразумевает, что с 1 марта она будет увеличена для 8,1 млн из них. Сообщает портал ... подробнее →

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю наркотиков временно запретила для продажи серию популярного успокоительного препарата российского производства ... подробнее →

В списке оказался рис. Диетологи назвали каши, которые больше всего вредят здоровью человека. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mir24.tv . Первое ... подробнее →

Ядерная вот-вот начнется: Индия и Пакистан готовы обменяться ядерными ударами 27.02.2019 20:45 В связи с новым обострением конфликта вокруг оспариваемого региона Джамма и Кашмир Индия и Пакистан привели в боеготовность свои ядерные силы. Об этом сообщает Reuters . Агентство ... подробнее →