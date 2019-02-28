Буквально с каждым днем появляются свежие новости относительно переходов общин РПЦ в Православную церковь Украины. Очередной в ПЦУ перешла религиозная община во Львовской области. Как удалось ... подробнее →

На Донбассе «весеннее перемирие» вступит в силу в ночь на 8 марта в случае положительного результата переговоров минской подгруппы по безопасности. Об этом сообщила так называемый ... подробнее →

Сегодня утром жители временно оккупированного Донецка были встревожены свежими следами гусеничной техники боевиков «ДНР» на дорогах города. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Жители временно оккупированного Донецка сегодня утром ... подробнее →

Это специфический продукт. О том, какой пользой обладает имбирь, знали еще наши предки. Корень этого растения с успехом применялся для лечения заболеваний желудка, при различных расстройствах ... подробнее →