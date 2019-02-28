Диетологи рассказали, в чем польза имбиря и кому он может навредить28.02.2019 22:25
Это специфический продукт. О том, какой пользой обладает имбирь, знали еще наши предки. Корень этого растения с успехом применялся для лечения заболеваний желудка, при различных расстройствах ... подробнее →
В Донецке прошла гусеничная техника боевиков «ДНР». Дончане встревожены28.02.2019 21:45
Сегодня утром жители временно оккупированного Донецка были встревожены свежими следами гусеничной техники боевиков «ДНР» на дорогах города. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Жители временно оккупированного Донецка сегодня утром ... подробнее →
В ОРДО рассказали, когда на Донбассе вступит в силу «весеннее перемирие»28.02.2019 21:30
На Донбассе «весеннее перемирие» вступит в силу в ночь на 8 марта в случае положительного результата переговоров минской подгруппы по безопасности. Об этом сообщила так называемый ... подробнее →
«Нет больше РПЦ»: во Львовской области очередная община УПЦ МП перешла в ПЦУ28.02.2019 21:15
Буквально с каждым днем появляются свежие новости относительно переходов общин РПЦ в Православную церковь Украины. Очередной в ПЦУ перешла религиозная община во Львовской области. Как удалось ... подробнее →
КПВВ на Донбассе ждут изменения: стало известно о новом графике работы28.02.2019 21:00
Время работы КПВВ на линии разграничения меняется. Теперь пункты пропуска будут открываться раньше и заканчивать свою работу позже. Новый график вступает в силу уже с завтрашнего дня, 1 марта, ... подробнее →
Водитель маршрутки, сушивший трусы на поручнях, объяснил свое поведение28.02.2019 20:45
В Николаеве трусы прямо на поручнях в салоне пассажир заснял в маршрутном такси №31 рано утром 26 февраля. По словам очевидца, в ответ на замечание транспортник "угрожал завезти на конечную и ... подробнее →
Российский корабль с пьяным капитаном протаранил мост в Южной Корее28.02.2019 19:47
За 40 минут до этого он также столкнулся с круизным лайнером. Береговая охрана задержала судно. Выяснилось, что его капитан был нетрезв. Российский танкер «Seagrand» врезался ... подробнее →
В Донецке "умер" завод "Норд": просто к нему прикоснулась Россия - блогер28.02.2019 19:30
В состоянии медленного умирания пребывает, начиная с 2014 года, завод "Норд", выпускающий бытовую технику. Сейчас предприятие работает на 20-25 % довоенной мощности, а качество его продукции, которое ... подробнее →
В Днепре самодельные лизуны уложили на больничные койки шестерых учеников28.02.2019 19:15
"Лизуны" стали причиной отравления шести четвероклассников. В ведомстве предупреждают родителей, что в интернете выложено много рецептов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят ... подробнее →
Украина может отменить безвизовый режим с Израилем28.02.2019 19:00
Украина может вскоре отказаться от безвизового режима с Израилем. Об этом заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко. Во время пресс-конференции в Киеве она отметила: ... подробнее →
Магнитные бури: как минимизировать вред для здоровья28.02.2019 18:25
Сегодня - магнитная буря. Пик влияния магнитной бури придется на четверг, 28 февраля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ивона . В эти метеочувствительные дни украинцы ... подробнее →
Украину могут оштрафовать за отказ от «Евровидения-2019»28.02.2019 18:04
Украину могут оштрафовать за отказ участвовать в «Евровидении-2019». Об этом в эфире телеканала Прямой заявил член правления Национальной ... подробнее →
В Павлограде женщина забрала из садика чужого ребенка28.02.2019 17:45
В Павлограде сотрудниками правоохранительных органов была возвращена домой маленькая девочка, которую неизвестное лицо забрало из детсада. Информацию предоставили в полиции Днепропетровской ... подробнее →
В Украине появится монета с бараном28.02.2019 17:31
Национальный банк Украины (НБУ) выпускает памятную монету, посвященную барану. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. Монета будет введена в оборот 14 марта, но предзаказ на нее ... подробнее →
ВНИМАНИЕ! Пункты пропуска на Донбассе меняют график работы28.02.2019 17:15
В пятницу, 1 марта, пункты пропуска через линию соприкосновения на Донбассе изменят график работы. Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро", передает УНИАН . "С 1 марта они будут открываться с 7 ... подробнее →
На Тайване найдено животное, которое считали вымершим28.02.2019 17:00
Последний раз дымчатого леопарда видели 36 лет назад. Подвид леопарда, который считается вымершим, дымчатый леопард Тайваня (Neofelis nebulosa brachyura), был замечен несколькими свидетелями в ... подробнее →
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