Ночью из тяжелых минометов было обстреляно село на Луганщине01.03.2019 22:31
В ночь на 1 марта из минометов 120-го калибра было обстреляно село Троицкое Попаснянского района. Об этом рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей ... подробнее →
Эксперт: Москва "наигралась" и дала отмашку пропагандистам РФ - Донбасс начали "сливать"01.03.2019 22:10
Пропагандисты России начали активно критиковать сепаратистов "Л/ДНР". Это печальный сигнал для кремлевских "республик". Внимание на изменившуюся риторику пропагандистов РФ о Донбассе обратил в ... подробнее →
В Горловке столкнулись автобус с маршруткой: пятеро пострадавших01.03.2019 21:48
Сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области пять человек пострадали. Об сообщил «глава городской администрации» Иван ... подробнее →
"Командир "ДНР" в пьяном угаре может расстрелять офицера армии РФ", - Ходаковский "сдал" боевиков Донбасса. ВИДЕО01.03.2019 21:29
Массовое пьянство бандформирований "ДНР" влечет за собой вседозволенность "командиров", которые могут открывать огонь по боевикам и наемникам РФ, которые находятся в подчинении. Создатель ... подробнее →
"Отказали в жесткой форме". США не советуют Порошенко снова посылать корабли в Керченский пролив01.03.2019 21:06
США отказались пообещать Петру Порошенко поддержку, если он снова направит военные корабли в Керченский пролив. Об этом сообщил информированный источник в американских экспертных кругах,передает ... подробнее →
Ходаковский пожаловался на экономические проблемы «ДНР»01.03.2019 20:51
Главари «ДНР» не в состоянии наполнять бюджет «республики» за счет контрабандной продажи в Россию угля и металла. Такое заявление сделал экс-командир батальона ... подробнее →
В «Л-ДНР» ведутся тактические учения НВФ, – разведка01.03.2019 20:30
На неподкотрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) проводят тактические учения с отработкой применения ... подробнее →
Украина получит 200 млн евро на восстановление Донбасса01.03.2019 20:15
Европейский инвестиционный банк разработал кредитную программу в 200 млн евро для восстановления востока Украины. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в своем микроблоге в Twitter, ... подробнее →
У "ЛНР" будет новый главарь вместо Пасечника: источники из Луганска рассказали о ситуации в городе01.03.2019 19:51
Главарю "ЛНР" Пасечнику недавно сделали операцию на сердце. Тем не менее, его смертельный диагноз не раскрывается. Как известно, в СМИ днями попала информация из Луганска, что Пасечнику осталось жить ... подробнее →
В Мариуполе вновь откроется аэропорт: Порошенко дал команду01.03.2019 19:36
Мариупольский аэропорт в течение двух лет возобновит свою работу. Об этом сегодня на Совете регионального развития в Мариуполе сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент ... подробнее →
"По 5 штук прилетают и атакуют, попасть по ним невозможно", - командир "ДНР" Самурай напуган "хитростью" ВСУ01.03.2019 19:12
ВСУ в последние несколько лет начали активно использовать беспилотники в войне на Донбассе. Гибридная армия РФ не в состоянии с ними бороться и несет серьезные потери. На тактику ВСУ с дронами ... подробнее →
В Украине стартовала масштабная индексация пенсий: кому и сколько доплатят01.03.2019 18:49
С 1 марта пенсии в Украине будут автоматически пересчитаны для 10,2 млн пенсионеров. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает from-ua . "На 1 марта 2019 года пенсии будут ... подробнее →
Мобильный интернет от Киевстар признан самым быстрым в Украине01.03.2019 18:30
Ookla, компания, которой принадлежит приложение Speedtest, сравнила пользовательские тесты, выполненные на Speedtest через iOS и Android абонентами всех крупнейших мобильных операторов Украины, ... подробнее →
Лукашенко назвал имя нового президента Украины01.03.2019 18:00
Александр Лукашенко считает, что на выборах президента Украины победит Петр Порошенко, сообщает ТСН . Об этом он сказал на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, ... подробнее →
Похищают и жестоко обращаются: Денисова доложила в ООН о ситуации на неподконтрольном Донбассе01.03.2019 17:44
Об этом по итогам работы в Женеве (Швейцария) на 40-й сессии Совета ООН по правам человека на своей странице в Facebook заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила ... подробнее →
Бойцы "Азова" сбили российский беспилотник01.03.2019 17:40
Военнослужащие полка "Азов" Нацгвардии Украины сбили летевший на высоте 150 метров вражеский беспилотник , сообщает пресс-центр ООС, передает ICTV . Найцгвардейцы пропустили БПЛА через первую позицию ... подробнее →
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