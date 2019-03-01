Массовое пьянство бандформирований "ДНР" влечет за собой вседозволенность "командиров", которые могут открывать огонь по боевикам и наемникам РФ, которые находятся в подчинении. Создатель ... подробнее →

Сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области пять человек пострадали. Об сообщил «глава городской администрации» Иван ... подробнее →

Пропагандисты России начали активно критиковать сепаратистов "Л/ДНР". Это печальный сигнал для кремлевских "республик". Внимание на изменившуюся риторику пропагандистов РФ о Донбассе обратил в ... подробнее →

В ночь на 1 марта из минометов 120-го калибра было обстреляно село Троицкое Попаснянского района. Об этом рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей ... подробнее →

Европейский инвестиционный банк разработал кредитную программу в 200 млн евро для восстановления востока Украины. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в своем микроблоге в Twitter, ... подробнее →

Главари «ДНР» не в состоянии наполнять бюджет «республики» за счет контрабандной продажи в Россию угля и металла. Такое заявление сделал экс-командир батальона ... подробнее →

США отказались пообещать Петру Порошенко поддержку, если он снова направит военные корабли в Керченский пролив. Об этом сообщил информированный источник в американских экспертных кругах,передает ... подробнее →

В Мариуполе вновь откроется аэропорт: Порошенко дал команду 01.03.2019 19:36 Мариупольский аэропорт в течение двух лет возобновит свою работу. Об этом сегодня на Совете регионального развития в Мариуполе сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент ... подробнее →