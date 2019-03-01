Ночью из тяжелых минометов было обстреляно село на Луганщине

01.03.2019 22:31

В ночь на 1 марта из минометов 120-го калибра было обстреляно село Троицкое Попаснянского района. Об этом рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей ... подробнее →

Эксперт: Москва "наигралась" и дала отмашку пропагандистам РФ - Донбасс начали "сливать"

01.03.2019 22:10

Пропагандисты России начали активно критиковать сепаратистов "Л/ДНР". Это печальный сигнал для кремлевских "республик". Внимание на изменившуюся риторику пропагандистов РФ о Донбассе обратил в ... подробнее →

В Горловке столкнулись автобус с маршруткой: пятеро пострадавших

01.03.2019 21:48

Сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области пять человек пострадали. Об сообщил «глава городской администрации» Иван ... подробнее →

"Командир "ДНР" в пьяном угаре может расстрелять офицера армии РФ", - Ходаковский "сдал" боевиков Донбасса. ВИДЕО

01.03.2019 21:29

Массовое пьянство бандформирований "ДНР" влечет за собой вседозволенность "командиров", которые могут открывать огонь по боевикам и наемникам РФ, которые находятся в подчинении. Создатель ... подробнее →

"Отказали в жесткой форме". США не советуют Порошенко снова посылать корабли в Керченский пролив

01.03.2019 21:06

США отказались пообещать Петру Порошенко поддержку, если он снова направит военные корабли в Керченский пролив. Об этом сообщил информированный источник в американских экспертных кругах,передает ... подробнее →

Ходаковский пожаловался на экономические проблемы «ДНР»

01.03.2019 20:51

Главари «ДНР» не в состоянии наполнять бюджет «республики» за счет контрабандной продажи в Россию угля и металла. Такое заявление сделал экс-командир батальона ... подробнее →

В «Л-ДНР» ведутся тактические учения НВФ, – разведка

01.03.2019 20:30

На неподкотрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) проводят тактические учения с отработкой применения ... подробнее →

Украина получит 200 млн евро на восстановление Донбасса

01.03.2019 20:15

Европейский инвестиционный банк разработал кредитную программу в 200 млн евро для восстановления востока Украины. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в своем микроблоге в Twitter, ... подробнее →

У "ЛНР" будет новый главарь вместо Пасечника: источники из Луганска рассказали о ситуации в городе

01.03.2019 19:51

Главарю "ЛНР" Пасечнику недавно сделали операцию на сердце. Тем не менее, его смертельный диагноз не раскрывается. Как известно, в СМИ днями попала информация из Луганска, что Пасечнику осталось жить ... подробнее →

В Мариуполе вновь откроется аэропорт: Порошенко дал команду

01.03.2019 19:36

Мариупольский аэропорт в течение двух лет возобновит свою работу. Об этом сегодня на Совете регионального развития в Мариуполе сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент ... подробнее →

"По 5 штук прилетают и атакуют, попасть по ним невозможно", - командир "ДНР" Самурай напуган "хитростью" ВСУ

01.03.2019 19:12

ВСУ в последние несколько лет начали активно использовать беспилотники в войне на Донбассе. Гибридная армия РФ не в состоянии с ними бороться и несет серьезные потери. На тактику ВСУ с дронами ... подробнее →

В Украине стартовала масштабная индексация пенсий: кому и сколько доплатят

01.03.2019 18:49

С 1 марта пенсии в Украине будут автоматически пересчитаны для 10,2 млн пенсионеров. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает from-ua . "На 1 марта 2019 года пенсии будут ... подробнее →

Мобильный интернет от Киевстар признан самым быстрым в Украине

01.03.2019 18:30

Ookla, компания, которой принадлежит приложение Speedtest, сравнила пользовательские тесты, выполненные на Speedtest через iOS и Android абонентами всех крупнейших мобильных операторов Украины, ... подробнее →

Лукашенко назвал имя нового президента Украины

01.03.2019 18:00

Александр Лукашенко считает, что на выборах президента Украины победит Петр Порошенко, сообщает ТСН . Об этом он сказал на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, ... подробнее →

Похищают и жестоко обращаются: Денисова доложила в ООН о ситуации на неподконтрольном Донбассе

01.03.2019 17:44

Об этом по итогам работы в Женеве (Швейцария) на 40-й сессии Совета ООН по правам человека на своей странице в Facebook заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила ... подробнее →

Бойцы "Азова" сбили российский беспилотник

01.03.2019 17:40

Военнослужащие полка "Азов" Нацгвардии Украины сбили летевший на высоте 150 метров вражеский беспилотник , сообщает пресс-центр ООС, передает ICTV . Найцгвардейцы пропустили БПЛА через первую позицию ... подробнее →

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