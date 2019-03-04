Бойцы «Азова» объяснили, почему вернулись на передовую в зоне ООС04.03.2019 22:38
Спустя четыре года военные батальона «Азов» вернулись на передовые позиции в зоне ООС на Донбассе. Об этом сами бойцы сообщили журналистам Радио «Свобода». В интервью сами ... подробнее →
Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом04.03.2019 22:24
В рамках празднования 60-летия со дня первого выпуска лекарственного препарата "Корвалол", изготавливаемого ОАО "Фармак" - лидером фармацевтического рынка Украины - было зафиксировано новый рекорд, а ... подробнее →
Ученые выявили вред молочных продуктов04.03.2019 22:00
Творог также признан нежелательным продуктом. Специалисты из Гарвардского университета выяснили, что молоко, сыр и творог, несмотря на приписываемые им полезные ... подробнее →
Историческое событие в Ватикане: Папа Римский разрешил открыть секретные данные времен Второй мировой войны04.03.2019 21:42
От Папы Римского Франциска поступило заявление о том, что Ватиканом будут полностью открыты секретные архивы . Информацию предоставляет "Радио Свобода", Как сообщается, в секретных ... подробнее →
Сохранение зарплат сельским почтальонам: "Укрпочта" предложила проект04.03.2019 21:20
О предложении "Укрпочты" для Киевской области сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Укрпочта" предложила общинам Киевской области внедрить трехмесячный пилотный проект в селах, где ... подробнее →
Украина обогнала Финляндию и Венгрию в рейтинге влиятельнейших стран мира04.03.2019 21:00
Украина заняла 39-е место в рейтинге 80 самых влиятельных стран мира по верссии рейтинга U.S. News в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY & R и университетом Пенсильвании, передаёт УНН . Во время исследования было опрошено более ... подробнее →
Путин приостановил участие России в договоре о РСМД04.03.2019 20:39
Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении участия российской стороны в договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Соответствующий документ опубликован пресс-службой ... подробнее →
В Украине задержали россиян, которые пытались легализовать паспорта боевиков04.03.2019 20:20
В Украине разоблачили схему легализации паспортов боевиков с Северного Кавказа и стран Средней Азии. Правоохранители задержали двух пособников реализации этой схемы. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, передает ... подробнее →
«Предательство не простим»: в ОРЛО отреагировали на переход Дрюк на сторону Украины04.03.2019 20:03
Так называемый продюсер, автор идеи фильма «Ополченочка» и член НВФ «ЛНР» Роман Разум негативно прокомментировал переход танкистки Светланы Дрюк на сторону Украины . ... подробнее →
Украинцы могут оценивать врачей онлайн04.03.2019 19:39
В Украине заработала система, позволяющая поставить оценку профессионализму вашего лечащего врача. Так пишет replyua.net , ссылаясь на «24 канал». Данная электронная система ... подробнее →
В Украине продолжают расти долги по зарплатам04.03.2019 19:22
По состоянию на начало 2019 года, сумма долгов по зарплате приближалась к трем миллиардам. В Украине второй год подряд растет задолженность по выплате заработной платы. По состоянию на 1 января ... подробнее →
В Горловке погибли 8 российских наемников – курсантов военного училища04.03.2019 18:59
Российские наемники несут потери на временно оккупированных территориях Донецкой области. Так, по сообщениям, во временно оккупированной Горловке погибли 8 курсантов военного училища из РФ. Вот что ... подробнее →
Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения04.03.2019 18:36
В борьбе с лишним весом достаточно эффективно используются разные виды физической активности. Ученые рассказали о наиболее результативной тренировке для снижения веса. Стройная фигура и отсутствие ... подробнее →
Оккупационные «власти ДНР» планово уничтожают медицину04.03.2019 18:21
За пять лет молодая ДНР унаследовала огромный букет проблем от «духовной» России как в экономическом, так и в социальном плане. Не стала исключением и так называемая бесплатная медицина, ... подробнее →
Курс доллара снизился на межбанке04.03.2019 18:00
Межбанковский курс доллара упал на 2 копейки Курс доллара на межбанке по состоянию на 13:30 4 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до ... подробнее →
На Донбассе военный украл из части гранаты и патроны04.03.2019 17:40
Крупный схрон оружия, сделанный еще в 2015 году, обнаружили сотрудники СБУ. Военного задержали при попытке его вывезти. В Донецкой области военнослужащий украл из части боеприпасы и ... подробнее →
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