В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина05.03.2019 22:31
После перехода на сторону Украины «командира женского танкового экипажа ДНР» Светланы Дрюк (Ветерок) так называемое «командование Народной милиции ЛНР» приняло решение ... подробнее →
ВСУ на Донбассе усилили новейшими ПТРК "Корсар" и "Скиф", не оставив боевикам и наемникам РФ шансов05.03.2019 21:59
Армия Украины на Донбассе была усилена новейшими противотанковыми ракетными комплексами, чтобы не допустить перевеса боевиков и российских наемников. Директор Дивизиона высокоточного оружия и ... подробнее →
В ОРДО намерены внедрить «систему -112»05.03.2019 21:31
Так называемые «власти ДНР» пообещали внедрить на неподконтрольной Украине территории Донетчины «Систему-112», которая предназначена для оказания экстренной помощи населению. ... подробнее →
Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе05.03.2019 21:02
Жители оккупированных украинских территорий на Востоке страны вряд ли когда-то смогут восстать против боевиков. Об этом в своем интервью сообщил блогер Денис Казанский, передает " Диалог.UA ". ... подробнее →
На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ05.03.2019 20:33
На Донбассе в зоне ООС зафиксировали появление новых единиц вооружения и военной техники подразделений НВФ вне линий отвода. Об этом сообщает украинская сторона в Совместном центре по контролю и ... подробнее →
Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах05.03.2019 20:04
На улицах захваченного оккупантами РФ Донецка наблюдатели Миссии ОБСЕ обнаружили опасные для жизни боеприпасы, видимо, оставшиеся от боевиков "ДНР". Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ... подробнее →
Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО05.03.2019 19:35
Экс-главарь подразделения НВФ «ДНР» Александр Ходаковский со ссылкой на источники заявил, что якобы уже с 1 апреля российские власти намерены выдавать паспорта РФ жителям ОРДЛО, ... подробнее →
Губарев сдал боевиков Ташкента росСМИ: "Крадут и пытают людей в Донецке, переодевшись в форму "Азова""05.03.2019 19:06
Боевик "ДНР" Павел Губарев обвинил экс-"министра финансов и сборов" "ДНР" Александра Тимофеева в том, что его люди пытают жителей, переодевшись в форму "Азова". Боевики незаконных вооруженных ... подробнее →
Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»05.03.2019 18:37
Экспорт произведенных в ОРДО товаров в зарубежные страны в 2018 году возрос. Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин, передает donpress.com . Главарь ОРДО отмечают: «О ... подробнее →
Российские военные вдруг начали патрулировать Керченский мост - причина неизвестна05.03.2019 18:11
Российские военные, опасаясь за судьбу Керченского моста в Крыму, начали патрулировать на военных катерах зону вокруг сооружения. Чего именно опасается Россия по поводу моста, пока до конца не ясно. ... подробнее →
Гиркин рассказал, какой город планировал захватить вместо Донецка05.03.2019 17:49
Экс-командир подразделений НВФ Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что только благодаря его группе членов НВФ на Донбассе смогли провести «референдум» о создании «ДНР». Об ... подробнее →
Как переход Дрюк на сторону ВСУ станет началом конца для "Л/ДНР": эксперт о фиаско кураторов Путина на Донбассе05.03.2019 17:32
Публицист Лариса Волошина считает, что экс-командрир "ДНР" Светлана Дрюк, которая перешла на сторону Вооруженных сил Украины, доказала, что Кремль уже не справляется с "Л/ДНР". История о ... подробнее →
На Донбассе появиться передвижной ветеринарный пункт помощи полицейским собакам. ВИДЕО05.03.2019 17:13
Национальная полиция Украины отправила на Донбасс мобильный пункт ветеринароной помощи. Как сообщает-пресс-служба ведомства, это пилотный проект, целью которого является оказание помощи служебным ... подробнее →
Бывший «глава ЦИК ДНР» Роман Лягин сдался украинским властям05.03.2019 16:53
Главари боевиков «ДНР», понявшие, что впереди у них только путь «в никуда», предпочитают сдаваться властям Украины. Так, по имеющейся информации сдался бывший «глава ЦИК ... подробнее →
«Мое место на фронте, а не за партой»: погибший боец ВСУ не дожил до своего 20-го дня рождения05.03.2019 16:28
Погибший недавно на Донбассе боец ВСУ Богдан Гаврылив не дожил всего полтора месяца до своего 20-го дня рождения. Об этом рассказал Александр Соколовский, председатель общественного союза ... подробнее →
В Горловке медики не спешат «спасать» боевиков «ДНР»05.03.2019 16:10
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе в виде убитых и раненных. Однако, во временно оккупированной ... подробнее →
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