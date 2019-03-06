В Днепропетровской области переселенцы смогут получить помощь на лечение от благотворительного фонда «Каритас Донецк». Тяжелобольным людям могут предоставить до 4 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Желтоводского городского совета. ... подробнее →

Президент России Владимир Путин в лице Беларуси нашел себе новую "жертву" для агрессии, которая неминуемо приведет к захвату. Об этом в интервью " Апострофу " рассказал политолог Павел Усов. ... подробнее →

Еще одна активная поборница "русского мира", замминистра образования при режиме Януковича Ирина Зайцева бежала из оккупированного Донбасса. Скандал с сепаратисткой Зайцевой прокомментировал ... подробнее →

Виновата не только простуда. Ночной кашель – это частая жалоба при обращении за помощью к врачу. Существует множество причин развития кашля в ночное время суток. Очень важно своевременно ... подробнее →

В Украину попали опасные бракованные презервативы Durex 06.03.2019 21:14 На рынок Украины попали бракованные презервативы Durex RealFeel в упаковках по 3 и 12 штук. Отмечается, что они не были допущены к продаже и считались уничтоженными. Об этом сообщает Гослекслужба. ... подробнее →