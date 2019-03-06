Медики назвали причины ночного кашля06.03.2019 22:35
Виновата не только простуда. Ночной кашель – это частая жалоба при обращении за помощью к врачу. Существует множество причин развития кашля в ночное время суток. Очень важно своевременно ... подробнее →
Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса06.03.2019 22:23
Еще одна активная поборница "русского мира", замминистра образования при режиме Януковича Ирина Зайцева бежала из оккупированного Донбасса. Скандал с сепаратисткой Зайцевой прокомментировал ... подробнее →
Путин нашел себе новую "Украину" и готовится к захвату: тревожный прогноз06.03.2019 21:48
Президент России Владимир Путин в лице Беларуси нашел себе новую "жертву" для агрессии, которая неминуемо приведет к захвату. Об этом в интервью " Апострофу " рассказал политолог Павел Усов. ... подробнее →
Переселенцы в Днепропетровской области могут получить помощь на лечение от «Каритас Донецк»06.03.2019 21:27
В Днепропетровской области переселенцы смогут получить помощь на лечение от благотворительного фонда «Каритас Донецк». Тяжелобольным людям могут предоставить до 4 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Желтоводского городского совета. ... подробнее →
В Украину попали опасные бракованные презервативы Durex06.03.2019 21:14
На рынок Украины попали бракованные презервативы Durex RealFeel в упаковках по 3 и 12 штук. Отмечается, что они не были допущены к продаже и считались уничтоженными. Об этом сообщает Гослекслужба. ... подробнее →
Конец света 8 марта: летящий к Земле 200-метровый астероид "сотрет в порошок" человечество06.03.2019 21:00
Ученые рассказали, что параметры приближающегося к Земле страшного астероида в десять раз больше размеров естественного спутника Земли. Новую угрозу человечеству из открытого космоса ... подробнее →
В Украине упал курс доллара и евро06.03.2019 20:46
Национальный банк Украины установил на четверг, 7 марта, курс доллара на уровне 26,48 грн. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает УНН . Отметим, что на 6 марта 2019 года, официальный ... подробнее →
Военнослужащим армии РФ запретили пользоваться гаждетами и общаться со СМИ06.03.2019 20:33
Российским военнослужащим, призванным на военные сборы, запрещено общаться с журналистами и пользоваться различными гаджетами. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой ... подробнее →
Побег невозможен: В «Л-ДНР» минируют территорию вблизи военных частей06.03.2019 20:15
На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей усиливают меры по предотвращению перехода участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) на сторону Объединенных ... подробнее →
Новые стандарты: с апреля карточки Visa в Украине будут бесконтактными06.03.2019 20:00
С апреля 2019 года украинские банки начнут выпускать для своих клиентов карточки Visa с обязательной поддержкой возможности бесконтактной оплаты. Эту опцию обеспечит специальный чип. ... подробнее →
В Киевском районе Донецка обстрелом поврежден жилой дом06.03.2019 19:45
В Киевском районе неподконтрольного Украине Донецка в результате обстрелов поврежден жилой дом. Об этом сообщил «руководитель представительства ДНР» в Совместном центре по контролю и ... подробнее →
Увеличилось число грузовых автомобилей с неизвестными грузами, едущих через КПП «Гуково» и «Донецк»06.03.2019 19:28
Через КПП «Гуково» и «Донецк» с временно оккупированных территорий и в обратном направлении проезжает большое количество грузовых автомобилей с неизвестными грузами. На этой ... подробнее →
РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков06.03.2019 19:15
Социальные сети идентифицировали очередную партию российских танков, которую Кремль осенью 2014 года в разгар войны на Донбассе перебрасывал с территории России. Известный блогер Askai ... подробнее →
Песков в реанимации после тяжелой операции: все подробности06.03.2019 19:00
Стало известно о состоянии российского пародиста Александра Пескова, который на днях в тяжелом состоянии попал в реанимацию и пережил оперативное вмешательство. Об этом пишут российские СМИ со ... подробнее →
Цены на газ на заправках Украины опять поползли верх06.03.2019 18:48
В период с 5 по 6 марта стоимость автогаза на АЗС выросла на 10-60 коп./л. Об этом в среду, 6 марта, сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка ... подробнее →
"Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»06.03.2019 18:35
Экс-глава пророссийских террористов Павел Губарев, который стоял у истоков самопровозглашенной «ДНР», заявил, что в период правления «экс-министра» Александра Тимофеева по ... подробнее →
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