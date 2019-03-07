Обнаружены древние сокровища цивилизации майя07.03.2019 22:35
Предметы были найдены в пещере Баламку. Мексиканские археологи обнаружили около двухсот древних артефактов в хорошем состоянии, принадлежавшим древним майя. Среди находок - ... подробнее →
Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов07.03.2019 22:15
Курение электронных сигарет на 25 процентов повышает шанс развития ишемической болезни сердца. Употребление курительных смесей с помощью электронных сигарет или вейпов повышает ... подробнее →
В НАТО сделали заявление по размещению ядерных ракет в Европе07.03.2019 21:48
Генсек НАТО заявил, что у Альянса нет планов по размещению новых ядерных ракет наземного базирования в Европе. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил во время пресс-конференции в Варшаве. В частности, он отметил: «Это наша позиция. У нас ... подробнее →
Перемирие на Донбассе: Марчук сообщил о принятом на переговорах ТКГ решении07.03.2019 21:28
Начиная с 00 часов 00 минут 8 марта текущего года в Луганской и Донецкой областях, где сейчас происходит активная фаза Операции объединенных сил, устанавливается режим перемирия (прекращения огня), о ... подробнее →
СБУ обвинила МВД в скандале с прослушкой Зеленского07.03.2019 20:49
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту разглашения главами МВД данных о прослушивании «гражданина Украины, подозреваемого в госизмене». Соответствующая информация содержится в сообщении пресс-службы СБУ, ... подробнее →
В Украине попало под запрет еще одно популярное лекарство07.03.2019 20:30
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила серию препарата "Ротокан". Запрет на препараты установили в понедельник, 4 марта. Речь ... подробнее →
Идет мощный обстрел окраин Горловки: горят дома, много разрушений07.03.2019 20:15
Обстрел поселка начался после обеда сегодня, 7 марта. Источники из "ДНР" сообщают, что работает различное вооружение. Как стало известно, под обстрел попал поселок Доломитное, это ... подробнее →
Главари ОРДО объявили дату нового перемирия на Донбассе07.03.2019 20:03
Сегодня участники подгруппы по безопасности в режиме видеоконференции согласовали новое перемирие с 8 марта. Об этом сообщил так называемый «руководитель представительства ДНР» в ... подробнее →
В Украине изменят правила выделения госпомощи: первые подробности07.03.2019 19:48
В Министерстве социальной политики готовят масштабную реформу системы выплат госпомощи. В первую очередь изменят принцип назначения материальной помощи, выведут единый критерий для всех категорий ... подробнее →
Пропагандист Кремля требует вернуть «Ополченочку» в «ДНР»07.03.2019 19:30
После обнародованной информации о переходе на сторону Украины из «ДНР» Светланы Дрюк, общество активно принялось обсуждать данную тему, разделившись на две группы, одна из которых одобряет такой переход, а вторая – осуждает, и требует ... подробнее →
В зоне ООС серьезные обстрелы: ранены трое бойцов ВСУ07.03.2019 19:10
С начала дня в зоне ООС члены НВФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего получили ранения трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ООС . Подразделения НВФ ... подробнее →
Как необычно провести день 8 марта07.03.2019 18:50
Сделать праздник для любимых женщин порой не так просто, как может показаться на первый взгляд. Банальными подарками и обычным букетом цветов сложно удивить, а ведь так хочется увидеть радостные ... подробнее →
Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли07.03.2019 18:30
Пыль негативно влияет на репродуктивную систему. Пыль является неотъемлемой частью любого дома. Как бы вы ни старались, она всё равно появится на полках или полу. Недавно исследователи сделали ... подробнее →
Из-за Крымского моста у жителей полуострова появилась еще одна проблема07.03.2019 18:00
Из-за строительства Крымского моста, который соединяет оккупированный полуостров с Россией, в Крыму взлетели цены на недвижимость. Темпы роста стоимости вторичной недвижимости в Крыму превысили ... подробнее →
Очевидцы засняли странное существо в Никарагуа07.03.2019 17:45
Необычное создание взлетело в воздух. В сети регулярно появляются видеозаписи, на которых якобы изображены различные мифические существа: птеродактили, русалки, драконы и т.д. Очередной ролик был ... подробнее →
В Мариуполе лысая певица снимет розовые шоры (ВИДЕО)07.03.2019 17:32
Не подумайте, никаких новоявленных звезд шоу-бизнеса в Мариуполе не предвидится. Все гораздо прозаичнее - на следующей неделе в Мариупольской драме ожидается очередная премьера нынешнего года. ... подробнее →
- Монетизация субсидий: как и сколько можно сэкономить22:15
- Нас всех перебьют: в "ДНР" паника из-за военной мощи ВСУ21:48
- Ситуация на блокпостах ОРДО: Каргил и Еленовка — весь день большие очереди21:28
- Ночной экспресс: «Укрзализныця» запускает новый поезд на Донетчину21:10
- "Не покидайте дома!" - военные ООС предупредили жителей Мариуполя об опасности 20:15
- В Генштабе ВСУ рассказали об укомплектованности бойцов в зоне ООС20:04
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»19:45
- Сценарий Кремля по выборам Украины: Тымчук сделал предупреждение 18:30
- В штабе ООС призвали жителей Мариуполя не покидать дома без необходимости18:00
- Поймали на границе: экс-террорист сдал российских кураторов "ЛНР" - видео 17:15
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Ученые сделали поразительное открытие о Нибиру22:38
- Монетизация субсидий: как и сколько можно сэкономить22:15
- Нас всех перебьют: в "ДНР" паника из-за военной мощи ВСУ21:48
- Ситуация на блокпостах ОРДО: Каргил и Еленовка — весь день большие очереди21:28
- Ночной экспресс: «Укрзализныця» запускает новый поезд на Донетчину21:10
- Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом20:49
- Гороскоп на неделю: у Девы возможен новый роман20:35
- "Не покидайте дома!" - военные ООС предупредили жителей Мариуполя об опасности 20:15
- В Генштабе ВСУ рассказали об укомплектованности бойцов в зоне ООС20:04
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом20:49
- Гороскоп на неделю: у Девы возможен новый роман20:35
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- Великий пост: священник рассказал что нужно, и что ни в коем случае нельзя делать в этот период13:20
- Названы самые везучие женские имена10:04
- Как проявляют свои добрые чувства разные знаки зодиака09:30
- Чистый понедельник: что обязательно надо сделать09:15
- Стресс может положительно влиять на кишечник08:30
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе
- Затишье после бури: ВСУ зафиксировали аномальную активность боевиков - Россия сменила тактику на Донбассе
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)
- Боевики разместили объявление о краже РСЗО "Град" на OLX: оккупантов подняли на смех в Сети
- Патриоты Украины показали сюрприз из "ЛНР": опубликован "глоток свежего воздуха" из Луганска