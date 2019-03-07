Выпускники украинских школ больше не будут получать аттестаты о среднем образовании

07.03.2019 11:33

Уже с текущего года выпускники школ будут получать не аттестаты, а свидетельства о полном общем среднем образовании. Как передает  replyua.net , об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

Уничтожена гумпомощь: в «администрации» и «райотделе» Донецка и Горловки произошли пожары

07.03.2019 11:15

Спасатели так называемого «МЧС ДНР» ликвидировали пожар в здании «администрации» Петровского района неподконтрольного Украине Донецка, огнем уничтожены упаковки с гуманитарной ... подробнее →

В Приват24 появились билеты на автобусы Гюнсел

07.03.2019 11:00

ПриватБанк сообщил своим клиентам о том, что открывается онлайн-продажа билетов на рейсы одного из самых крупных автобусных перевозчиков – компании "Гюнсел". Билеты будут доступны круглосуточно ... подробнее →

Хит MARUV "Siren song" зазвучал по-гуцульски (ВИДЕО)

07.03.2019 10:45

В сети набирает популярность клип певицы Бабы Доцьки из Коломыи, которая перепела хит MARUV для Евровидения на гуцульский лад, сообщает Znaj.ua . Песня "Siren song" скандальной исполнительницы, ... подробнее →

Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли

07.03.2019 10:30

Американские инженеры из Массачусетского технологического университета создали головной убор для чтения мыслей, напоминающий распределяющую шляпу из "Гарри Поттера".  Инженеры из США ... подробнее →

Кто получит 2400 гривен к пенсии весной

07.03.2019 10:15

Весной 2019 года некоторым украинским пенсионерам выплатят дополнительные 2400 гривен. Кого ждет повышение пенсии, разбиралась  Politeka . С 1 марта 2019 года в Украине будет ... подробнее →

Самые глупые Знаки Зодиака

07.03.2019 10:00

У каждого Знака Зодиака есть как положительные, так и отрицательные стороны. Одна из отрицательных — глупость. Астрологи составили топ-5 самых глупых Знаков Зодиака, о котором вам предлагают ... подробнее →

Ковры в прошлом: в поездах «Укрзализныци» теперь будет шумоизоляционный пол

07.03.2019 09:46

В поездах Укрзализныци появятся 40 новых вагонов, в которых не будет красных ковровых дорожек и линолеума. Об этом на своей странице в Facebook пишет глава УЗ  Евгений Кравцов. Он отметил, ... подробнее →

Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно

07.03.2019 09:30

Весной организм особенно нуждается в дополнительной поддержке. Сегодня существует огромное количество информации как о самих витаминах, так и об их огромном ... подробнее →

В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда

07.03.2019 09:14

С 1 марта в Украине в тестовом режиме заработала электронная медицинская карта в электронной системе здравоохранения. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ... подробнее →

Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го

07.03.2019 09:00

Весна ставит перед людьми новые цели, открывает новые возможности, но некоторым представителям гороскопа будет сопутствовать особая удача, которая поможет быстрее оказаться на пьедестале успеха. ... подробнее →

Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе

07.03.2019 08:45

Предатель украинского государства, ставленник Кремля Денис Пушилин, который в настоящее время является главарем террористической организации «Донецкая народная республика» на Донбассе, ... подробнее →

5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака

07.03.2019 08:30

Весна вошла в свои права, а значит, впереди нас ждет прекрасное время, наполненное солнечным светом, теплом и радостью. У каждого есть немало желаний, исполнение которых поможет стать счастливее. Но, ... подробнее →

Кремль начал "зачистку" военных, захвативших моряков ВСУ в Азове

07.03.2019 08:15

​В России увольняют военных, которые участвовали в захвате в Черном море 3 кораблей ВМС Украины и 24 моряков в конце ноября прошлого года. Громким инсайдом об агрессии России в Азове ... подробнее →

Книгу жалоб отменяют!

07.03.2019 08:01

Кабинет министров Украины  на дерегуляционном заседании принял пакет решений, отменив 149 устаревших нормативных документов, среди которых обязательное ведение  « Книги жалоб и ... подробнее →

Кабмин запретил вход в здание правитеьства в непристойном виде

07.03.2019 07:45

Кабинет министров Украины запретил вход в здание правительства гражданам в виде, не соответствующем общепринятым требованиям приличия. Такое решение принято сегодня на заседании правительства. ... подробнее →

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