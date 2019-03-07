В сети набирает популярность клип певицы Бабы Доцьки из Коломыи, которая перепела хит MARUV для Евровидения на гуцульский лад, сообщает Znaj.ua . Песня "Siren song" скандальной исполнительницы, ... подробнее →

ПриватБанк сообщил своим клиентам о том, что открывается онлайн-продажа билетов на рейсы одного из самых крупных автобусных перевозчиков – компании "Гюнсел". Билеты будут доступны круглосуточно ... подробнее →

Спасатели так называемого «МЧС ДНР» ликвидировали пожар в здании «администрации» Петровского района неподконтрольного Украине Донецка, огнем уничтожены упаковки с гуманитарной ... подробнее →

Уже с текущего года выпускники школ будут получать не аттестаты, а свидетельства о полном общем среднем образовании. Как передает replyua.net , об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

Кто получит 2400 гривен к пенсии весной 07.03.2019 10:15 Весной 2019 года некоторым украинским пенсионерам выплатят дополнительные 2400 гривен. Кого ждет повышение пенсии, разбиралась Politeka . С 1 марта 2019 года в Украине будет ... подробнее →

Самые глупые Знаки Зодиака 07.03.2019 10:00 У каждого Знака Зодиака есть как положительные, так и отрицательные стороны. Одна из отрицательных — глупость. Астрологи составили топ-5 самых глупых Знаков Зодиака, о котором вам предлагают ... подробнее →