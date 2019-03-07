Обнаружены древние сокровища цивилизации майя07.03.2019 22:35
Предметы были найдены в пещере Баламку. Мексиканские археологи обнаружили около двухсот древних артефактов в хорошем состоянии, принадлежавшим древним майя. Среди находок - ... подробнее →
Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов07.03.2019 22:15
Курение электронных сигарет на 25 процентов повышает шанс развития ишемической болезни сердца. Употребление курительных смесей с помощью электронных сигарет или вейпов повышает ... подробнее →
В НАТО сделали заявление по размещению ядерных ракет в Европе07.03.2019 21:48
Генсек НАТО заявил, что у Альянса нет планов по размещению новых ядерных ракет наземного базирования в Европе. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил во время пресс-конференции в Варшаве. В частности, он отметил: «Это наша позиция. У нас ... подробнее →
Перемирие на Донбассе: Марчук сообщил о принятом на переговорах ТКГ решении07.03.2019 21:28
Начиная с 00 часов 00 минут 8 марта текущего года в Луганской и Донецкой областях, где сейчас происходит активная фаза Операции объединенных сил, устанавливается режим перемирия (прекращения огня), о ... подробнее →
СБУ обвинила МВД в скандале с прослушкой Зеленского07.03.2019 20:49
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту разглашения главами МВД данных о прослушивании «гражданина Украины, подозреваемого в госизмене». Соответствующая информация содержится в сообщении пресс-службы СБУ, ... подробнее →
В Украине попало под запрет еще одно популярное лекарство07.03.2019 20:30
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила серию препарата "Ротокан". Запрет на препараты установили в понедельник, 4 марта. Речь ... подробнее →
Идет мощный обстрел окраин Горловки: горят дома, много разрушений07.03.2019 20:15
Обстрел поселка начался после обеда сегодня, 7 марта. Источники из "ДНР" сообщают, что работает различное вооружение. Как стало известно, под обстрел попал поселок Доломитное, это ... подробнее →
Главари ОРДО объявили дату нового перемирия на Донбассе07.03.2019 20:03
Сегодня участники подгруппы по безопасности в режиме видеоконференции согласовали новое перемирие с 8 марта. Об этом сообщил так называемый «руководитель представительства ДНР» в ... подробнее →
В Украине изменят правила выделения госпомощи: первые подробности07.03.2019 19:48
В Министерстве социальной политики готовят масштабную реформу системы выплат госпомощи. В первую очередь изменят принцип назначения материальной помощи, выведут единый критерий для всех категорий ... подробнее →
Пропагандист Кремля требует вернуть «Ополченочку» в «ДНР»07.03.2019 19:30
После обнародованной информации о переходе на сторону Украины из «ДНР» Светланы Дрюк, общество активно принялось обсуждать данную тему, разделившись на две группы, одна из которых одобряет такой переход, а вторая – осуждает, и требует ... подробнее →
В зоне ООС серьезные обстрелы: ранены трое бойцов ВСУ07.03.2019 19:10
С начала дня в зоне ООС члены НВФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего получили ранения трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ООС . Подразделения НВФ ... подробнее →
Как необычно провести день 8 марта07.03.2019 18:50
Сделать праздник для любимых женщин порой не так просто, как может показаться на первый взгляд. Банальными подарками и обычным букетом цветов сложно удивить, а ведь так хочется увидеть радостные ... подробнее →
Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли07.03.2019 18:30
Пыль негативно влияет на репродуктивную систему. Пыль является неотъемлемой частью любого дома. Как бы вы ни старались, она всё равно появится на полках или полу. Недавно исследователи сделали ... подробнее →
Из-за Крымского моста у жителей полуострова появилась еще одна проблема07.03.2019 18:00
Из-за строительства Крымского моста, который соединяет оккупированный полуостров с Россией, в Крыму взлетели цены на недвижимость. Темпы роста стоимости вторичной недвижимости в Крыму превысили ... подробнее →
Очевидцы засняли странное существо в Никарагуа07.03.2019 17:45
Необычное создание взлетело в воздух. В сети регулярно появляются видеозаписи, на которых якобы изображены различные мифические существа: птеродактили, русалки, драконы и т.д. Очередной ролик был ... подробнее →
В Мариуполе лысая певица снимет розовые шоры (ВИДЕО)07.03.2019 17:32
Не подумайте, никаких новоявленных звезд шоу-бизнеса в Мариуполе не предвидится. Все гораздо прозаичнее - на следующей неделе в Мариупольской драме ожидается очередная премьера нынешнего года. ... подробнее →
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